Motorola Moto X, Eric Schmidt'in elinde görüntülendi





Uzun süredir gündemde yer alan ancak Motorola'nın bir türlü resmi tanıtımını gerçekleştirmediği Moto X modeli, Google yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt'in elinde görüntülendi.





Ses getirecek bir amiral gemi modeli olduğu şeklinde iddialara şahit olduğumuz Motorola Moto X'in sonradan üst seviye segmentte yer alacak bir akıllı telefon olacağı bilgisi ağırlık kazanmıştı. Modelin özellikleri arasında 4.7 inçlik 720p ekran, çift çekirdekli 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 işlemci, Adreno 225 grafik birimi, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, Android 4.2.2 işletim sistemi olacağı belirtiliyor.





Modelin dikkat çekici bir yönü 10MP çözünürlükteki kamerasının Clear Pixel adında bir teknoloji taşıyacak olması. Bu teknolojinin ne olduğu tam bilinmese de yüksek kaliteli fotoğraf çekimi ve el hareketleri ile deklanşör kontrolü şeklinde özellikler sunacağı dile getiriliyor.





Diğer bir yönü ise kullanıcıya özel olarak bazı özelliklerin değiştirilebilecek olması. Örneğin gövde alaşımı, renk, kasa desenleri, batarya gücü kullanıcının isteğine göre şekillendirilebilecek.





Schmidt'in kullandığı telefon Moto X'in beyaz versiyonu. Daha önce modelin siyah versiyonu internete sızdırılmıştı. Böylece model dolaylı olarak resmiyet kazanmış oldu. Gelen bilgiler ABD'li Verizon operatörünün Moto X modelini 23 Ağustos'ta satışa sunacağı yönünde.

http://www.phonearena.com/news/Googles-Eric-Schmidt-photographed-using-Motorola-Moto-X_id45250#2-