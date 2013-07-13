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Motorola Moto X, Eric Schmidt'in elinde görüntülendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
987
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52
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola Moto X, Eric Schmidt'in elinde görüntülendi

Uzun süredir gündemde yer alan ancak Motorola'nın bir türlü resmi tanıtımını gerçekleştirmediği Moto X modeli, Google yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt'in elinde görüntülendi.

Ses getirecek bir amiral gemi modeli olduğu şeklinde iddialara şahit olduğumuz Motorola Moto X'in sonradan üst seviye segmentte yer alacak bir akıllı telefon olacağı bilgisi ağırlık kazanmıştı. Modelin özellikleri arasında 4.7 inçlik 720p ekran, çift çekirdekli 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 işlemci, Adreno 225 grafik birimi, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, Android 4.2.2 işletim sistemi olacağı belirtiliyor.

Modelin dikkat çekici bir yönü 10MP çözünürlükteki kamerasının Clear Pixel adında bir teknoloji taşıyacak olması. Bu teknolojinin ne olduğu tam bilinmese de yüksek kaliteli fotoğraf çekimi ve el hareketleri ile deklanşör kontrolü şeklinde özellikler sunacağı dile getiriliyor.

Diğer bir yönü ise kullanıcıya özel olarak bazı özelliklerin değiştirilebilecek olması. Örneğin gövde alaşımı, renk, kasa desenleri, batarya gücü kullanıcının isteğine göre şekillendirilebilecek.

Schmidt'in kullandığı telefon Moto X'in beyaz versiyonu. Daha önce modelin siyah versiyonu internete sızdırılmıştı. Böylece model dolaylı olarak resmiyet kazanmış oldu. Gelen bilgiler ABD'li Verizon operatörünün Moto X modelini 23 Ağustos'ta satışa sunacağı yönünde.  

http://www.phonearena.com/news/Googles-Eric-Schmidt-photographed-using-Motorola-Moto-X_id45250#2- Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Bamya Avcisi 6 yıl en beğenilen
Teknolojiyi çözünürlük ve çekirdek sayisi kasmaktan ibaret görenler nasil da belli ediyor kendini,adamlar 2 çekirdek yapar ama bir bakarsin aslında s4den bile hizli cikar.Ayni durum one s ve xperia spde de yasandi hatirlatirim.

İki sene önce çift çekirdekli telefon almak için cebindeki son kurusu harcayanlar simdi çift çekirdeğe laf ediyor,her şey çekirdek sayisi ve çözünürlük degil ,bknz: her ne kadar Sevmesem de İphone 5.
Teknolojiyi çözünürlük ve çekirdek sayisi kasmaktan ibaret görenler nasil da belli ediyor kendini,adamlar 2 çekirdek yapar ama bir bakarsin aslında s4den bile ...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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LilTunechi 6 yıl


çekirdekçilere 1 kutu çekirdek yollayayım sussunlar bir zahmet.
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murettep 6 yıl
xperia sp deki gibi adreno 320 olsaymış 10 numara olurmuş.başka da eksiği yok gibi geldi bana.tabi hafıza kartı yuvası olmazsa o da biraz eksiklik olabilir.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
siyah modelin görünüşü çok kötü bu renk telefona premium havas katmış
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el sonador 6 yıl
haberim yokmuş gibi çek teknoloji sitelerine koyacaaam
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mete445 6 yıl
Eskilerin tasarim harikasi Motorola telefonlarina hatirlayinca sönük kaliyor bunlar
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Batuist 6 yıl
LilTunechi


çekirdekçilere 1 kutu çekirdek yollayayım sussunlar bir zahmet.

banellikte son nokta..
ban.gif
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Marquis-de-Sade. 6 yıl
AggressiveGamer
SrhtCnr44
AggressiveGamer
SrhtCnr44
AggressiveGamer Teknolojiyi çözünürlük ve çekirdek sayisi kasmaktan ibaret görenler nasil da belli ediyor kendini,adamlar 2 çekirdek yapar ama bir bakarsin aslında s4den bile hizli cikar.Ayni durum one s ve xperia spde de yasandi hatirlatirim. İki sene önce çift çekirdekli telefon almak için cebindeki son kurusu harcayanlar simdi çift çekirdeğe laf ediyor,her şey çekirdek sayisi ve çözünürlük degil ,bknz: her ne kadar Sevmesem de İphone 5.
Teknolojiyi ne sanıyorsun geriye giden bir şey mi ?! Elbette her insan bu kadar bekletilen bir cihazda çok fazla beklentiye kapıldı çok üst seviye donanım beklerken karşımıza çift çekirdekli 720p ekranlı bir telefon çıkardılar. Telefon Googlea ait olduğu için Androidin saf halinde ufak tefek değişiklikler yaparak sunacaklardır stabil çalışabilir. Ama bu kadar bekletilen bir cihaz en az 1080p ekranı ve 1080p de akıcı çalışan gpuyu hakediyordu. Hele de rakipleri çitayı daha da yükseltmişken eski jenerasyon işlemci kullanmaları çok can sıkıcı. Ios ile Androidi de kıyaslaman yanlış Android bir cihaz daha fazla donanım istiyor Iosa göre.
Bir de su komik mevzu var:1080p ulan daha standart bile 1080p degilken hala daha yrni yeni evlerin televizyonu 1080p olmaya baslamisken cucuk kadar ekranda neyin 1080psi bu allah askina.Bana S3u ve S4u getir,s3de gozukup de s4de gozukmeyen o pikseli goster lutfen.goremedigin piksellerle neyin 1080psi anlamiyorum ki,su an elimde 720p 4.7 inc cihaz var dibine de girsem piksel yok.720p zaten standart olmaliydi,sirf firmalarin sidik yarisindan oldu.Kaldi ki adam akilli 1080p gpusu bile yokken basladi bunlar. 2 cekirdek olayina gelirsek,iyi bur optimizasyon ile(ki eminim google ve motorola onca ay bunu akil etmistir) androiddeki project butter olayini tamamiyle gorebiliriz.Oyle bi demislrr ki sanki bu cift cekirdek lg optimus 2xdeki tegra2nin gucunde.Ayriyetten bilginiz olsun su an telefonumu 2 cekirdek uzerinden kullaniyorum batarya tasarrufu icin,ve cihaz halen nexus akiciliginda. Google akilli adimlar atiyor iyi bir reklamla motorola 3. 4. siralara gelebilir.
Senin gibi insanlar oldukça gelişmiyor zaten bu teknoloji. Utanmasan qHD koysunlar az yaklaşınca görür gibi oluyoruz ama göremiyoruz diyeceksin. Piksel yarışına girmedik kardeşim olay 30 cm uzaklıktan baktığında iki ekranın netlik farkı. Rakipleri çitayı bu kadar yükseltmişken biri kamerada diğeri ekranda diğeri işlemcide devrim yaparken Motorolanın farkı ne hemde bu kadar adından söz ettirmişken DHde PhoneArenada GSMArenada ? 720p ekran koysunlar çift çekirdekli işlemci koysunlar sonra aylardır konuşulan beklenilen telefon güzel olmuş adamlar yapmış ya de. İşlemci Snapdragon 400 falan da değil yeni jenerasyon diyesin Snapdragon S4 çift çekirdekli işlemci var , ee ne oldu o kadar insanları konuşturup bekletmene ? Geçen seneki S3 ile bile yarışamıyorsun farkın ney ? Öyle bir yazmışsın ki zaten donanım süper ben eleştiriyorum olan ortada bu kadar fan boyluk olmaz ki az bile söylemişsin hatta zirveye oynar bu telefon.
Pardon neyin fanboyuymuşum ben yeterli donanımın mı
4.5 inç üstü telefonlarda 300 ppi üstü gereksiz,pahalı,gpu yorucudur.İki ekranın netlik farkı diyorsun allah aşkına bana normal telefon kullanma mesafesinden s3ü ve s4ü gösterip aradaki farkları söyler misin(one x ve one da olur),bunlar hep pazarlama stratejisi,adam zde gördüğünü onea koyuyor,one da görüleni de S4e koyuyor,bunlar hep rekabet,diyelim Htc One 1080p değildi, teknolojiden anlamayan biri gelecek mediamarkt görevlisine soracak,diyecek ki bu iki telefon arasında ne fark var Xperia Znin ekranı daha iyi diyecek ve bu da o kişinin o teleofonu almaması için bir neden olacak.Motorla sorusuna gelirsek bence google nexus4de yaptığı gibi aşırı ucuz bir cihaz piyasaya sürecek,ya da bir sonraki Xphoneda sürecek(bu telefon sadece deneme bile olabilir,satışları yükseltme vs) demem o ki telefonu elinize alın kasıyorsa tekliyorsa sözümü geri alacağım.

Kardeşim sağdan soldan okumakla olmuyor bu işler gel Beykoz'a ikisi de 4.7 One X ile One'ı koyayım önüne haber sitesi açayım okurken bile fark göreceksin aman aman birinde çok okunuyor diğerinde hiç bir şey gözükmüyor değil olay. Ama azda olsa fark edilir şekilde netlik fazla One da. Yılmaz iletişim Yalıköy de gösterirler. Neden imkan varken koyulmasın ki bu kadar millete kendinden bahsettirirken koskoca Google iken kendi geliştirdiğin işletim sistemine kendi telefon firmana niye eski teknolojiyi koyasın ? Piyasa 5 inç FHD ekranla dolu koy sende bir tane bu ekranı karşılayacak GPU da var Snapdragon 800 ile tümleşik geliyor Adreno 330 Moto X diye de sükse yapacak dediğin şeyi de koy geliştir artık ne yaparsan satışa çıkar. Madem piyasayı yoklayacaksın Moto X deme bu telefona başka bir ad ver öyle pazarla bak kaç aydır dolanıyor haberi. Teklemez bu telefon demene daha anlam veremedim. Adreno 225 grafik birimiyle birlikte geliyor telefon test sonuçlarında 600p ile zorlandığında 54 FPS çıkıyor maximum. İdeali Adreno 320 olmalıydı hadi 320 olmadı 305 olmalıydı 225 nedir ya ? Aynı donanım Xperia SP'de var youtube'dan herhangi gameplay videosu izle frame atlamaları rahatlıkla görebileceksin.
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Part Of The Nature 6 yıl
Telefon tasarım, donanım ve ekran fena değil ama kevlar ve hdmı yok galiba :(
Kaliteyi düşürmeyelim lütfen
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SuperSantorelli 6 yıl Marquis-de-Sade.
SrhtCnr44

AggressiveGamer

SrhtCnr44
AggressiveGamer
SrhtCnr44
AggressiveGamer Teknolojiyi çözünürlük ve çekirdek sayisi kasmaktan ibaret görenler nasil da belli ediyor kendini,adamlar 2 çekirdek yapar ama bir bakarsin aslında s4den bile hizli cikar.Ayni durum one s ve xperia spde de yasandi hatirlatirim. İki sene önce çift çekirdekli telefon almak için cebindeki son kurusu harcayanlar simdi çift çekirdeğe laf ediyor,her şey çekirdek sayisi ve çözünürlük degil ,bknz: her ne kadar Sevmesem de İphone 5.
Teknolojiyi ne sanıyorsun geriye giden bir şey mi ?! Elbette her insan bu kadar bekletilen bir cihazda çok fazla beklentiye kapıldı çok üst seviye donanım beklerken karşımıza çift çekirdekli 720p ekranlı bir telefon çıkardılar. Telefon Googlea ait olduğu için Androidin saf halinde ufak tefek değişiklikler yaparak sunacaklardır stabil çalışabilir. Ama bu kadar bekletilen bir cihaz en az 1080p ekranı ve 1080p de akıcı çalışan gpuyu hakediyordu. Hele de rakipleri çitayı daha da yükseltmişken eski jenerasyon işlemci kullanmaları çok can sıkıcı. Ios ile Androidi de kıyaslaman yanlış Android bir cihaz daha fazla donanım istiyor Iosa göre.
Bir de su komik mevzu var:1080p ulan daha standart bile 1080p degilken hala daha yrni yeni evlerin televizyonu 1080p olmaya baslamisken cucuk kadar ekranda neyin 1080psi bu allah askina.Bana S3u ve S4u getir,s3de gozukup de s4de gozukmeyen o pikseli goster lutfen.goremedigin piksellerle neyin 1080psi anlamiyorum ki,su an elimde 720p 4.7 inc cihaz var dibine de girsem piksel yok.720p zaten standart olmaliydi,sirf firmalarin sidik yarisindan oldu.Kaldi ki adam akilli 1080p gpusu bile yokken basladi bunlar. 2 cekirdek olayina gelirsek,iyi bur optimizasyon ile(ki eminim google ve motorola onca ay bunu akil etmistir) androiddeki project butter olayini tamamiyle gorebiliriz.Oyle bi demislrr ki sanki bu cift cekirdek lg optimus 2xdeki tegra2nin gucunde.Ayriyetten bilginiz olsun su an telefonumu 2 cekirdek uzerinden kullaniyorum batarya tasarrufu icin,ve cihaz halen nexus akiciliginda. Google akilli adimlar atiyor iyi bir reklamla motorola 3. 4. siralara gelebilir.
Senin gibi insanlar oldukça gelişmiyor zaten bu teknoloji. Utanmasan qHD koysunlar az yaklaşınca görür gibi oluyoruz ama göremiyoruz diyeceksin. Piksel yarışına girmedik kardeşim olay 30 cm uzaklıktan baktığında iki ekranın netlik farkı. Rakipleri çitayı bu kadar yükseltmişken biri kamerada diğeri ekranda diğeri işlemcide devrim yaparken Motorolanın farkı ne hemde bu kadar adından söz ettirmişken DHde PhoneArenada GSMArenada ? 720p ekran koysunlar çift çekirdekli işlemci koysunlar sonra aylardır konuşulan beklenilen telefon güzel olmuş adamlar yapmış ya de. İşlemci Snapdragon 400 falan da değil yeni jenerasyon diyesin Snapdragon S4 çift çekirdekli işlemci var , ee ne oldu o kadar insanları konuşturup bekletmene ? Geçen seneki S3 ile bile yarışamıyorsun farkın ney ? Öyle bir yazmışsın ki zaten donanım süper ben eleştiriyorum olan ortada bu kadar fan boyluk olmaz ki az bile söylemişsin hatta zirveye oynar bu telefon.
Pardon neyin fanboyuymuşum ben yeterli donanımın mı
4.5 inç üstü telefonlarda 300 ppi üstü gereksiz,pahalı,gpu yorucudur.İki ekranın netlik farkı diyorsun allah aşkına bana normal telefon kullanma mesafesinden s3ü ve s4ü gösterip aradaki farkları söyler misin(one x ve one da olur),bunlar hep pazarlama stratejisi,adam zde gördüğünü onea koyuyor,one da görüleni de S4e koyuyor,bunlar hep rekabet,diyelim Htc One 1080p değildi, teknolojiden anlamayan biri gelecek mediamarkt görevlisine soracak,diyecek ki bu iki telefon arasında ne fark var Xperia Znin ekranı daha iyi diyecek ve bu da o kişinin o teleofonu almaması için bir neden olacak.Motorla sorusuna gelirsek bence google nexus4de yaptığı gibi aşırı ucuz bir cihaz piyasaya sürecek,ya da bir sonraki Xphoneda sürecek(bu telefon sadece deneme bile olabilir,satışları yükseltme vs) demem o ki telefonu elinize alın kasıyorsa tekliyorsa sözümü geri alacağım.


Kardeşim sağdan soldan okumakla olmuyor bu işler gel Beykoz'a ikisi de 4.7 One X ile One'ı koyayım önüne haber sitesi açayım okurken bile fark göreceksin aman aman birinde çok okunuyor diğerinde hiç bir şey gözükmüyor değil olay. Ama azda olsa fark edilir şekilde netlik fazla One da. Yılmaz iletişim Yalıköy de gösterirler. Neden imkan varken koyulmasın ki bu kadar millete kendinden bahsettirirken koskoca Google iken kendi geliştirdiğin işletim sistemine kendi telefon firmana niye eski teknolojiyi koyasın ? Piyasa 5 inç FHD ekranla dolu koy sende bir tane bu ekranı karşılayacak GPU da var Snapdragon 800 ile tümleşik geliyor Adreno 330 Moto X diye de sükse yapacak dediğin şeyi de koy geliştir artık ne yaparsan satışa çıkar. Madem piyasayı yoklayacaksın Moto X deme bu telefona başka bir ad ver öyle pazarla bak kaç aydır dolanıyor haberi. Teklemez bu telefon demene daha anlam veremedim. Adreno 225 grafik birimiyle birlikte geliyor telefon test sonuçlarında 600p ile zorlandığında 54 FPS çıkıyor maximum. İdeali Adreno 320 olmalıydı hadi 320 olmadı 305 olmalıydı 225 nedir ya ? Aynı donanım Xperia SP'de var youtube'dan herhangi gameplay videosu izle frame atlamaları rahatlıkla görebileceksin.

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acbold 6 yıl
yumyjikk
Türkiyede Satılmayacaksa neden burda konu olarak yazılıyor anlamadım gitti.

bulunduğumuz senin yorum yazdığın alan şuan donanım"HABER". Yani Türkiye Pazarından sorumlu satış sitesi değil.
Motorola telefonları nexus ürünleri gibi geleceğini sanmıyorum.Nexus apayrı birşey işletim sistemi dağıtıcısı olmasına istinaden üreticiler ile anlaşıp piyasaya ürün sürmek ile tamamen kendi markasında olan ürünü sunmak aynı şey değil.Yeni teknolojilerden de haberde bahsediliyor. Ama yinede ikinci parti ürünlerini beklemekte fayda var derim ben.
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THESTER 6 yıl
Şu yorumlara baktım da güldürdü gerçekten. Biri demiş çift çekirdekli i5 en hızlısı falan diye. Yahu sen iOS'u Androidle kıyaslayamazsın ki böyle saçmalık mı olur söz konusu Android platformuysa çekirdek sayısı da işlemci hızıda grafik birimi de en üst düzey olmak zorunda maalesef. Yoksa neler olduğunu geçmiş yıllardan kalan android telefonlardan anlayabilirsiniz.
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Marquis-de-Sade. 6 yıl
AggressiveGamer
Orijinalden alıntı: SrhtCnr44
Orijinalden alıntı: AggressiveGamer Teknolojiyi çözünürlük ve çekirdek sayisi kasmaktan ibaret görenler nasil da belli ediyor kendini,adamlar 2 çekirdek yapar ama bir bakarsin aslında s4den bile hizli cikar.Ayni durum one s ve xperia spde de yasandi hatirlatirim. İki sene önce çift çekirdekli telefon almak için cebindeki son kurusu harcayanlar simdi çift çekirdeğe laf ediyor,her şey çekirdek sayisi ve çözünürlük degil ,bknz: her ne kadar Sevmesem de İphone 5.
Teknolojiyi ne sanıyorsun geriye giden bir şey mi ?! Elbette her insan bu kadar bekletilen bir cihazda çok fazla beklentiye kapıldı çok üst seviye donanım beklerken karşımıza çift çekirdekli 720p ekranlı bir telefon çıkardılar. Telefon Googlea ait olduğu için Androidin saf halinde ufak tefek değişiklikler yaparak sunacaklardır stabil çalışabilir. Ama bu kadar bekletilen bir cihaz en az 1080p ekranı ve 1080p de akıcı çalışan gpuyu hakediyordu. Hele de rakipleri çitayı daha da yükseltmişken eski jenerasyon işlemci kullanmaları çok can sıkıcı. Ios ile Androidi de kıyaslaman yanlış Android bir cihaz daha fazla donanım istiyor Iosa göre.
Bir de su komik mevzu var:1080p ulan daha standart bile 1080p degilken hala daha yrni yeni evlerin televizyonu 1080p olmaya baslamisken cucuk kadar ekranda neyin 1080psi bu allah askina.Bana S3u ve S4u getir,s3de gozukup de s4de gozukmeyen o pikseli goster lutfen.goremedigin piksellerle neyin 1080psi anlamiyorum ki,su an elimde 720p 4.7 inc cihaz var dibine de girsem piksel yok.720p zaten standart olmaliydi,sirf firmalarin sidik yarisindan oldu.Kaldi ki adam akilli 1080p gpusu bile yokken basladi bunlar. 2 cekirdek olayina gelirsek,iyi bur optimizasyon ile(ki eminim google ve motorola onca ay bunu akil etmistir) androiddeki project butter olayini tamamiyle gorebiliriz.Oyle bi demislrr ki sanki bu cift cekirdek lg optimus 2xdeki tegra2nin gucunde.Ayriyetten bilginiz olsun su an telefonumu 2 cekirdek uzerinden kullaniyorum batarya tasarrufu icin,ve cihaz halen nexus akiciliginda. Google akilli adimlar atiyor iyi bir reklamla motorola 3. 4. siralara gelebilir.

Senin gibi insanlar oldukça gelişmiyor zaten bu teknoloji. Utanmasan qHD koysunlar az yaklaşınca görür gibi oluyoruz ama göremiyoruz diyeceksin. Piksel yarışına girmedik kardeşim olay 30 cm uzaklıktan baktığında iki ekranın netlik farkı. Rakipleri çitayı bu kadar yükseltmişken biri kamerada diğeri ekranda diğeri işlemcide devrim yaparken Motorola'nın farkı ne hemde bu kadar adından söz ettirmişken DH'de PhoneArena'da GSMArena'da ? 720p ekran koysunlar çift çekirdekli işlemci koysunlar sonra aylardır konuşulan beklenilen telefon güzel olmuş adamlar yapmış ya de. İşlemci Snapdragon 400 falan da değil yeni jenerasyon diyesin Snapdragon S4 çift çekirdekli işlemci var , ee ne oldu o kadar insanları konuşturup bekletmene ? Geçen seneki S3 ile bile yarışamıyorsun farkın ney ? Öyle bir yazmışsın ki zaten donanım süper ben eleştiriyorum olan ortada bu kadar fan boyluk olmaz ki az bile söylemişsin hatta zirveye oynar bu telefon.
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Bamya Avcisi 6 yıl Marquis-de-Sade.
SrhtCnr44
AggressiveGamer
Orijinalden alıntı: SrhtCnr44
AggressiveGamer Teknolojiyi çözünürlük ve çekirdek sayisi kasmaktan ibaret görenler nasil da belli ediyor kendini,adamlar 2 çekirdek yapar ama bir bakarsin aslında s4den bile hizli cikar.Ayni durum one s ve xperia spde de yasandi hatirlatirim. İki sene önce çift çekirdekli telefon almak için cebindeki son kurusu harcayanlar simdi çift çekirdeğe laf ediyor,her şey çekirdek sayisi ve çözünürlük degil ,bknz: her ne kadar Sevmesem de İphone 5.
Teknolojiyi ne sanıyorsun geriye giden bir şey mi ?! Elbette her insan bu kadar bekletilen bir cihazda çok fazla beklentiye kapıldı çok üst seviye donanım beklerken karşımıza çift çekirdekli 720p ekranlı bir telefon çıkardılar. Telefon Googlea ait olduğu için Androidin saf halinde ufak tefek değişiklikler yaparak sunacaklardır stabil çalışabilir. Ama bu kadar bekletilen bir cihaz en az 1080p ekranı ve 1080p de akıcı çalışan gpuyu hakediyordu. Hele de rakipleri çitayı daha da yükseltmişken eski jenerasyon işlemci kullanmaları çok can sıkıcı. Ios ile Androidi de kıyaslaman yanlış Android bir cihaz daha fazla donanım istiyor Iosa göre.
Bir de su komik mevzu var:1080p ulan daha standart bile 1080p degilken hala daha yrni yeni evlerin televizyonu 1080p olmaya baslamisken cucuk kadar ekranda neyin 1080psi bu allah askina.Bana S3u ve S4u getir,s3de gozukup de s4de gozukmeyen o pikseli goster lutfen.goremedigin piksellerle neyin 1080psi anlamiyorum ki,su an elimde 720p 4.7 inc cihaz var dibine de girsem piksel yok.720p zaten standart olmaliydi,sirf firmalarin sidik yarisindan oldu.Kaldi ki adam akilli 1080p gpusu bile yokken basladi bunlar. 2 cekirdek olayina gelirsek,iyi bur optimizasyon ile(ki eminim google ve motorola onca ay bunu akil etmistir) androiddeki project butter olayini tamamiyle gorebiliriz.Oyle bi demislrr ki sanki bu cift cekirdek lg optimus 2xdeki tegra2nin gucunde.Ayriyetten bilginiz olsun su an telefonumu 2 cekirdek uzerinden kullaniyorum batarya tasarrufu icin,ve cihaz halen nexus akiciliginda. Google akilli adimlar atiyor iyi bir reklamla motorola 3. 4. siralara gelebilir.

Senin gibi insanlar oldukça gelişmiyor zaten bu teknoloji. Utanmasan qHD koysunlar az yaklaşınca görür gibi oluyoruz ama göremiyoruz diyeceksin. Piksel yarışına girmedik kardeşim olay 30 cm uzaklıktan baktığında iki ekranın netlik farkı. Rakipleri çitayı bu kadar yükseltmişken biri kamerada diğeri ekranda diğeri işlemcide devrim yaparken Motorola'nın farkı ne hemde bu kadar adından söz ettirmişken DH'de PhoneArena'da GSMArena'da ? 720p ekran koysunlar çift çekirdekli işlemci koysunlar sonra aylardır konuşulan beklenilen telefon güzel olmuş adamlar yapmış ya de. İşlemci Snapdragon 400 falan da değil yeni jenerasyon diyesin Snapdragon S4 çift çekirdekli işlemci var , ee ne oldu o kadar insanları konuşturup bekletmene ? Geçen seneki S3 ile bile yarışamıyorsun farkın ney ? Öyle bir yazmışsın ki zaten donanım süper ben eleştiriyorum olan ortada bu kadar fan boyluk olmaz ki az bile söylemişsin hatta zirveye oynar bu telefon.

Pardon neyin fanboyuymuşum ben yeterli donanımın mı

4.5 inç üstü telefonlarda 300 ppi üstü gereksiz,pahalı,gpu yorucudur.İki ekranın netlik farkı diyorsun allah aşkına bana normal telefon kullanma mesafesinden s3ü ve s4ü gösterip aradaki farkları söyler misin(one x ve one da olur),bunlar hep pazarlama stratejisi,adam zde gördüğünü onea koyuyor,one da görüleni de S4'e koyuyor,bunlar hep rekabet,diyelim Htc One 1080p değildi, teknolojiden anlamayan biri gelecek mediamarkt görevlisine soracak,diyecek ki bu iki telefon arasında ne fark var Xperia Znin ekranı daha iyi diyecek ve bu da o kişinin o teleofonu almaması için bir neden olacak.Motorla sorusuna gelirsek bence google nexus4de yaptığı gibi aşırı ucuz bir cihaz piyasaya sürecek,ya da bir sonraki Xphoneda sürecek(bu telefon sadece deneme bile olabilir,satışları yükseltme vs) demem o ki telefonu elinize alın kasıyorsa tekliyorsa sözümü geri alacağım.
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lj94 6 yıl
moto yapınca yapar rahat olun :D
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