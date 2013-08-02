Motorola Moto X ile 50GB Google Drive alanı ücretsiz geliyor

Bir süre önce Google çatısı altına giren Motorola Mobilite Grubu, bugün yaptığı özel lansman ile uzun süredir merakla beklenen yeni telefon modeli Moto X'i tanıttı. Google'ın akıllı telefon pazarındaki ilk ciddi "donanım" adamı olarak değerlendirilen Moto X, sahip olduğu teknik özellikler ve kişiselleştirme seçeneklerine ek olarak beraberinde gelecek katma değerli servisler ile tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışacak.



Yapılan açıklamaya göre Motorola, Moto X ile birlikte kullanıcılarına 50GB Google Drive depolama alanını ücretsiz olarak sunacak. Bilindiği üzere Samsung ve HTC gibi firmalar, üst seviye bazı akıllı telefon modelleriyle birlikte ücretsiz Dropbox bulut depolama alanı sunarken, Motorola'nın tercihi ise doğal olarak ana şirket Google'ın Drive servisinden yana olmuş. Bu sayede Google'ın diğer hizmetleri ile daha iyi entegrasyon ve daha aktif yedekleme gibi avantajlar da Moto X'in albenisini arttıracak gibi görünüyor.

Moto X'in 200 dolarlık sözleşmeli fiyat ile sunulacak 16GB'lık versiyonu ile gelecek olan 50GB'lık Google Drive hizmeti ile yüksek hızda internete sahip kullanıcılar, bulut hizmetini yedekleme ya da arşivleme alanı olarak kullanabilecek. Google'ın, Motorola cihazlarını ön plana çıkarma girişimi daha önce yeni Droid modellerinde karşımıza çıkan, cihazlar ile birlikte kullanıcılara Google Play Music servisine 6 ay ücretsiz erişim hakkı tanınmıştı.