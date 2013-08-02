Motorola Moto X ile 50GB Google Drive alanı ücretsiz geliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bir süre önce Google çatısı altına giren Motorola Mobilite Grubu, bugün yaptığı özel lansman ile uzun süredir merakla beklenen yeni telefon modeli Moto X'i tanıttı. Google'ın akıllı telefon pazarındaki ilk ciddi "donanım" adamı olarak değerlendirilen Moto X, sahip olduğu teknik özellikler ve kişiselleştirme seçeneklerine ek olarak beraberinde gelecek katma değerli servisler ile tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışacak.
Yapılan açıklamaya göre Motorola, Moto X ile birlikte kullanıcılarına 50GB Google Drive depolama alanını ücretsiz olarak sunacak. Bilindiği üzere Samsung ve HTC gibi firmalar, üst seviye bazı akıllı telefon modelleriyle birlikte ücretsiz Dropbox bulut depolama alanı sunarken, Motorola'nın tercihi ise doğal olarak ana şirket Google'ın Drive servisinden yana olmuş. Bu sayede Google'ın diğer hizmetleri ile daha iyi entegrasyon ve daha aktif yedekleme gibi avantajlar da Moto X'in albenisini arttıracak gibi görünüyor.
Yapılan açıklamaya göre Motorola, Moto X ile birlikte kullanıcılarına 50GB Google Drive depolama alanını ücretsiz olarak sunacak. Bilindiği üzere Samsung ve HTC gibi firmalar, üst seviye bazı akıllı telefon modelleriyle birlikte ücretsiz Dropbox bulut depolama alanı sunarken, Motorola'nın tercihi ise doğal olarak ana şirket Google'ın Drive servisinden yana olmuş. Bu sayede Google'ın diğer hizmetleri ile daha iyi entegrasyon ve daha aktif yedekleme gibi avantajlar da Moto X'in albenisini arttıracak gibi görünüyor.
Moto X'in 200 dolarlık sözleşmeli fiyat ile sunulacak 16GB'lık versiyonu ile gelecek olan 50GB'lık Google Drive hizmeti ile yüksek hızda internete sahip kullanıcılar, bulut hizmetini yedekleme ya da arşivleme alanı olarak kullanabilecek. Google'ın, Motorola cihazlarını ön plana çıkarma girişimi daha önce yeni Droid modellerinde karşımıza çıkan, cihazlar ile birlikte kullanıcılara Google Play Music servisine 6 ay ücretsiz erişim hakkı tanınmıştı.
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Quad core gpu hangi model cihazda var. Sacma sacma konusup dellendirmeyin.
Ayrica google drive 50 gb cok iyi. Skydrive de 25 gb depolama sagliyor. Depolama sikintisi asla cekmeyiz.
Qualcomm 600 ile kullanılan tüm Gpu'lar quad core. Sadece bir satış stratejisi. Ayrıca Adreno 330'da Octa Core Gpu kullanılacak ve 8 Ağustosta Adreno 330 kullanan Lg G2 lansmanı yapılacak.
ne kadar bilgisiz olduğun çok meydanda. böyle bilgisiz olmayı nasıl başarıyorsunuz diye artık sormanın anlamı yok. senin performansı çok az dediğin telefon çift çekirdekli. iyi dediğin telefonlar 4 çekirdekli. bilgisayarda olduğu gibi çekirdek sadece çok özel uygulamalarda işe yarar.mesela test programları 4 çekirdeklidir.Ancak yazılımların %99 u çift çekirdek için yapılır.moto x s3 ten iyi puan almış. nasıl almış sorusunun cevabını artık böylece kendiniz bulun. ama ben yine de açıklıym. s4 dual chipset onlardan yeni ve iyi olduğundan s3 ten hızlı. ancak s600 daha yeni olduğundan dolayı bu teller üstte yer alıyor.ama sentetik testler ne kadar yeni ve çekirdekliysen seni o kadar üste taşır sistem budur.yani adamların reklamı olacağından dolayı adamlar tel çıkmadan bu programlara göre optimize ediyor. böylece bilmeyen ne kadar insan varsa gidiyor samsung lara atlıyor sonra zamanla htc ler samsunga atlıyor. :D yani senin o gördüğün puanların hepsi sentetik testtir. oyunlar ve programlarda bu telefon harika olacak.sentetik testlerle sen telefon alacaksan artık o da senin kaybın. neyse sen cihazı alma malımız artar :D
+1 Yandex bulut teknolojisinde oldukça başarılı
sp nedir ya? grafik performansı s4 ve one ı 3 e katlıyor. s800 lü telefonların adreno 330 grafik birimine bile 2 kat fark atıyor.
link'e baktım öyle eksiledim dostum. "Kağıt üzerinde sayısal olarak" S3 ve Note 2'den iyi gözüküyor. Ki bu cihazlarda insanlara hayli hayli yetiyor performans olarak. Ama artık insanların yavaş yavaş anladığı üzere günlük kullanım yanında sayılar hiç bir şey ifade etmiyor, hele ki son çıkan haberlerde samsung'un işlemci komutlarına benchmark testlerine özel performans arttırıcı özellikler koyduğu gibi.
günlük kullanım diyorsun ama nexus 4 ile bunun yazılım olarak ne farkı var? ikisi de stok değil mi? kağıda bakıyorum nexustan kötü. günlük kullanımda da kötüdür.