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Motorola One Action tüm detayları ile ortaya çıktı

Lenovo bünyesinde yer alan Motorola yakında yeni bir One serisi akıllı telefon çıkaracak. One Action adlı cihazın teknik özellikleri, görselleri, fiyat etiketi ve çıkış tarihi internete sızdı.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Motorola yakında yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Motorola One Action olarak piyasaya sürülecek cihazın teknik özellikleri, görselleri ve fiyat etiketi Amazon Almanya web sitesinde listelendi.

Motorola One Action Özellikleri

Motorola One Action, 21:9 en boy oranını destekleyen 6.3 inç Full HD+ ekrana sahip. Exynos 9609 yonga setiyle güçlendirilen telefon kullanıcılara Android One deneyimi sunacak. Kutudan ise Android 9 Pie yüklü şekilde çıkacağını belirtelim.
Cihaz USB-C üzerinden 15 W hızlı şarj desteği sunan 3.500 mAh kapasiteli bir pil içeriyor. One Action'ın arkasında üçlü kamera sistemi mevcut. Ön tarafında ise 13 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor. Arka paneldeki Motorola logosunun altında ise parmak izi tarayıcısı var.

Motorola One Action Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Akıllı telefonun 4 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip varyantı Avrupa'da 299 euro fiyat etiketi ile satılacak. Şirket ayrıca cihazın 3 GB RAM + 32 GB depolama ve 4 GB RAM + 64 GB depolama gibi daha ucuz modellerini de çıkaracak. Ancak bu modellerin fiyatlandırması hakkında henüz bir bilgi yok.
Motorola One Action beyaz ve mavimsi yeşil olmak üzere iki renk seçeneği ile gelecek. Son olarak telefonun 7 Eylül'den itibaren Avrupa'da satışa sunulacağını belirtelim.


https://winfuture.de/news,110484.html Yorum Yaz
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kreat 7 sa.
Motorola ülkemizden çekildi mi bilen var mı?
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renega1 7 sa. yeni yorumcu kreat
çekildi diye duymuştum
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Exfat 6 sa. kreat
Motorola ülkemizde miydi ki? Lenovo satın alınca belki işe yarar birkaç modelini getirir dedik o da olmadı. Motorolanın bir zamanlar birkaç modeli vardı ama herhalde distribütör filan getirmiştir onları da.
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