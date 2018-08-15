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Motorola P30 tanıtıldı: Çentkili ekran, 6 GB RAM ve Snapdragon 636

Motorola yeni akıllı telefon modeli P30'u resmen duyurdu. Çentikli ekran tasarımıyla gelen Motorola P30, Lenovo'nun Z5 modeline benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte Motorola P30 özellikleri ve fiyatı:
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
2,7b
1
18
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Motorola yeni akıllı telefon modeli P30'u resmen duyurdu. Çentikli ekran tasarımıyla gelen Motorola P30, Lenovo'nun Z5 modeline benzerliğiyle dikkat çekiyor. 

Motorola P30 özellikleri

Motorola P30; 6.2 inç büyüklüğünde, 2246 x 1080 (Full HD+) çözünürlük sunan ve 19: 9 ekran/görüntü formatına sahip çentikli IPS LCD ekranla geliyor. Ön ve arka paneli 2.5D cam ile kaplanan P30'un ebatları 155.5 x 75.95 x 7.69 mm iken, ağırlığı ise 170 gramdan daha az.
Donanım tarafında 1.8 GHz hızında çalışan Snapdragon 636 işlemcisi ve 6 GB RAM ile güçlendirilen Motorola P30'un depolama kısmında microSD kart ile artırılabilir 64 ve 128 GB'lık depolama seçenekleri sunuluyor. Ayrıca yapay zeka desteği sayesinde CPU, GPU ve bellek hızlandırması gibi işlemlerle telefonun oyun performansını artırabilmek mümkün. Motorola P30'un batarya kapasitesi ise 3000 mAh. Bataryanın 18W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu da ekleyelim. 
Dikey şekilde konumlandırılmış çift kamera kurulumuna ev sahipliği yapan Motorola P30'un ana kamera sensörü f/1.8 diyafram değerine ve 16 MP çözünürlüğe sahipken, yardımcı sensör ise f/2.2 diyafram değerinde ve 5 MP çözünürlüğe sahip. 1080p video çekim desteği sunan kamera paketi ile fotoğraflara bokeh efekti verebilmek mümkün. Ön tarafta ise 12 MP (f/2.0) selfie kamerasına yer verilmiş. Arka kamera paketi, çift tonlu LED flaş ile desteklenirken, bir flaş da ön kısımda yer alıyor.
Kamera yazılımı da yapay zeka algoritmalarıyla desteklenen P30, kullanıcısının cinsiyeti, yaşı, saç rengi ve ten dokusu gibi analizler yaparak fotoğraflara efekt uygulayabiliyor. Buna ek olarak kamera yazılımının AR (artırılmış gerçeklik) desteğine sahip olduğunu da belirtelim. Ayrıca parmak izine alternatif olarak ön kamerada yüz tanıma güvenlik seçeneğinin yer aldığını da ekleyelim. 
Android 8.0 Oreo işletim sistemine giydirilmiş ZUI 4.0 kullanıcı arabirimi ile gelen Motorola P30'un diğer özellikleri ve bağlantı seçenekleri ise şöyle: 3,5 mm kulaklık girişi, USB Type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G LTE, 360 ° surround Dolby Atmos desteği, parmak izi okuma ve yüz tanıma.

Motorola P30 fiyatı

Buz beyazı, parlak siyah ve Aurora renk seçenekleriyle gelen Motorola P30, yarından itibaren Çin'de satışa çıkacak. Telefonun 64 GB depolama kapasitesine sahip modeli 300 dolar iken, 128 GB kapasiteli sürümü ise 360 dolar fiyat etiketine sahip.   

https://www.motorola.com.cn/motop30/overview/index.html Yorum Yaz
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mehmedaltair 9 ay en beğenilen
Duvar kağıdına kadar çakmışlar
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damn2u 9 ay
Özgün tasarımlarından zaten uzaklaşmışlardı şimdi iyice copy paste yapmaya başlamışlar. Nerde o RAZR XT910 nerde bu modeller.
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teknokaptan 9 ay
ulen apple nelere kadirsin suru gibi surekliyorsun pesinden tasarimlari :)
Yanıtla +4
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Umutcan 9 ay
Apple sonraki nesilde doğru düzgün bir tasarım yapsın artık da Çinliler onu kopyalasınlar bari, 1 senedir çentik de çentik baydı.
Bu firmalar neden Apple ne yaparsa olduğu gibi almak zorunda gibi hissediyor çözemiyorum. Çentik bir dezavantaj, o kadar eleştirilen birşey.
Bunun nesi, niye kopyalanır ki? Apple çentiksiz amiral gemisi yapana kadar bu akım sürer anlaşılan.
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pastadanadam 9 ay
Tasarımı Apple'dan kopyamalarına bende kızıyorum ama böyle satıyor. Onlar da haklı.
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astegon 9 ay
Mahkemelik olur bu cihaz
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Dersmail53 9 ay
Lenova (Motorola) P Serisinin Bataryasıyla Ünlüydü... Bu P30'dan ondan vazgeçmişler.. Güle Güle P serisi diyecez gibi geliyor bana...
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Johan Elmander 9 ay
Almayın, iPhone sanıp içeri alabilirler
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mert1907 9 ay
İnsan da biraz utanma olur.
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olağan_şüpheli 9 ay
huawei p20 pro dan bir kamera eksiltmişler !
Resimdeki oyunun adı ne?
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DokuzKuyrukluTilki 9 ay
Heartstone kart oyunu pc versiyonu da mevcut.
1 Yanıt Yanıtla
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mabovski 9 ay
arkaya da elma logosu yapıştırdın mı, tamamdır :)
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AMD En Eyisi Moruq 9 ay
yeni çöp hepimize hayırlı uğurlu olsun
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Elsa 9 ay
Şu donanımı özgün tasarımlı bir kasaya koysalar çılgınlar gibi satardi uygun fiyatla
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