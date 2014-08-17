Motorola Shamu yeni bir Nexus akıllı telefonu olmayabilir





Son haftalarda Google'ın Nexus programına dahil olacak Motorola Shamu kod adını taşıyan yeni bir akıllı telefonla ilgili benchmark skorları gündeme gelmeye başlamıştı. Ancak son bilgiler Shamu'nun farklı bir cihaz olduğunu belirtiyor.





Paylaşılan görsellere göre Motorola Shamu kod adlı cihaz Moto S olarak piyasaya sürülecek ve amiral gemi bir akıllı telefon olacak. Sadece ABD'de Verizon operatörü ile satılacak olan Shamu'nun global dağıtımına dair bir bilgi mevcut değil.





Moto S donanım itibariyle en güçlü akıllı telefonlar arasında yerini alacak. 5.9 inçlik ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük sunacak olan Moto S, Snapdragon 805 yongasetinden gücünü alacak. 12MP veya 13MP çözünürlükte bir arka kamera ve 2GB/3GB RAM'e sahip olacağı belirtilen Moto S tahminlere göre stok bir Android arayüzü taşıyacak.





Bu bakımdan Moto S modelinin Android Silver programının ilk örneği olabileceği ihtimali öne çıkıyor. Zira LG bundan sonra Nexus veya benzer bir program içerisinde yer almayacağını açıklamıştı. Google kısa süre önce elinden çıkardığı Motorola'yı bünyesindeki bir akıllı telefon programına dahil edebilir. Moto S modelinin ne zaman lanse edileceği ise bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Moto-S-Shamu-may-not-be-a-Nexus-but-an-Android-Silver-device-for-Verizon_id59425