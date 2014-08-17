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Motorola Shamu yeni bir Nexus akıllı telefonu olmayabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola Shamu yeni bir Nexus akıllı telefonu olmayabilir

Son haftalarda Google'ın Nexus programına dahil olacak Motorola Shamu kod adını taşıyan yeni bir akıllı telefonla ilgili benchmark skorları gündeme gelmeye başlamıştı. Ancak son bilgiler Shamu'nun farklı bir cihaz olduğunu belirtiyor. 

Paylaşılan görsellere göre Motorola Shamu kod adlı cihaz Moto S olarak piyasaya sürülecek ve amiral gemi bir akıllı telefon olacak. Sadece ABD'de Verizon operatörü ile satılacak olan Shamu'nun global dağıtımına dair bir bilgi mevcut değil. 

Moto S donanım itibariyle en güçlü akıllı telefonlar arasında yerini alacak. 5.9 inçlik ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük sunacak olan Moto S, Snapdragon 805 yongasetinden gücünü alacak. 12MP veya 13MP çözünürlükte bir arka kamera ve 2GB/3GB RAM'e sahip olacağı belirtilen Moto S tahminlere göre stok bir Android arayüzü taşıyacak. 

Bu bakımdan Moto S modelinin Android Silver programının ilk örneği olabileceği ihtimali öne çıkıyor. Zira LG bundan sonra Nexus veya benzer bir program içerisinde yer almayacağını açıklamıştı. Google kısa süre önce elinden çıkardığı Motorola'yı bünyesindeki bir akıllı telefon programına dahil edebilir. Moto S modelinin ne zaman lanse edileceği ise bilinmiyor.  

http://www.phonearena.com/news/Moto-S-Shamu-may-not-be-a-Nexus-but-an-Android-Silver-device-for-Verizon_id59425 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
LİVERPOOLYWNA 5 yıl
Bataryası iyi 5 ekran harika olurdu
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Part Of The Nature 5 yıl
'Sadece ABD'de Verizon operatörü ile satılacak' sakın avrupada satarsınız bi batıyonuz bi çıkıyonuz çok cahilsin motorola keşke ölsen !
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bazen13 5 yıl
Cem Uzan dan sonra Motorola uzatmalari oynamaya devam ediyor.
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aceleciburak 5 yıl
Lenovo ülkemizde büyük hata yapacak Motorolanın bilinirliği varken Moto ismi ile cihazları ülke içine sokmayıp Lenovo ismi ile türkiye pazarına sunacak ...
Galaxy Nexus kullanıcısıyım ve Nexus tarzı cihazlara artık çok alıştım stok arayüz vs. o yüzden babama Moto G almıştım Galaxy Nexus un patlarsa çatlarsa muadil olarak kesinlikle Moto G ye geçerim şahsen ...
64 bit SoC çözümlerinin popüler olacağı ve her dakika bir telefon duyurulacağı zamanlara yaklaşıyoruz bu açıdan Moto G gibi ürünler can simidi gibi yetişiyor geçiş evrelerinde ...
MOTO S e gelince keşke Google sağlam bir Nexus cihazı ile kapanış yapabilseydi en azından şöyle 64 bit bir cihaz ile umarım ileriki planları dahilinde vardır
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matmuhendisi 5 yıl
editörler uyduruyo editörler yalanlıyor
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Elitforce 5 yıl matmuhendisi
matmuhendisi
editörler uyduruyo editörler yalanlıyor



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Lightr 5 yıl
Haber doğruysa patlama yapar bu cihaz
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darkest earth 5 yıl
2560x1440 px nexus olmaz ki zaten. Google donanım konusunda konservatif olmasıyla bilinir. Her yeni çıkan şeyi koymaz cihazına. Hele 2K, hiç sanmıyorum. FullHD olur.
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GenkaNuan 5 yıl
Hadi be o kadarda umitlenmistik
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doctor_bey 5 yıl
Stok arayüzle gelecekse efsane olur
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szr1907 5 yıl
Motorola şu pil kapasitesi yüksek modelleri türkiye ye getirmediği sürece yüzbin tane model üretse de faydası yok. Motorola fanı olarak üzülüyorum. Anca uzaktan uzaktan bakıyoruz. Yine isimden ötürü komiklikler çıkacak. sonraki model tahminen Moto s2 olacak. s2 mi şarja taktım ama şarj olmuyo.
büyük cesaret :)
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Knock Code 5 yıl szr1907
szr1907
Motorola şu pil kapasitesi yüksek modelleri türkiye ye getirmediği sürece yüzbin tane model üretse de faydası yok. Motorola fanı olarak üzülüyorum. Anca uzaktan uzaktan bakıyoruz. Yine isimden ötürü komiklikler çıkacak. sonraki model tahminen Moto s2 olacak. s2 mi şarja taktım ama şarj olmuyo.
büyük cesaret :)

Niye galaxy s2 de oldu mu boyle bisey ?
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