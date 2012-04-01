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Motorola XT320 Defy Mini, İngiltere'de satışa sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
17,6b
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22
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola'nın, Las Vegas'da düzenlenen CES 2012 etkinliğinde sergilediği Android işletim sistemli modeli XT320 Defy Mini, İngiltere sahillerine vurdu.
Sim kilitsiz olarak 154.99 ile 162 Pound arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan TX320 Defy Mini, 600 MHz saat hızında çalışan işlemci, 512 MB RAM, 512 MB ROM ve Android Gingerbread dörtlüsüne ev sahipliği yapıyor.
Dörtband GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ve HSPA alt yapısı desteği, Corning Gorilla Glass desteğini arkasına alan 3.2-inç 320 x 480 piksel (HVGA) dokunmatik kapasitif ekran, 3.5 mm kulaklık girişi, 3 megapiksel kamera, LED flaş, VGA ön kamera, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1, GPS, RDS'li FM radyo ve 1650 mAh batarya akıllı telefonun diğer teknik özellikleri arasında yer alıyor.

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Barua 7 yıl
bazıları armv6 işlemcisi olduğunu söylüyor, ama her yerde telefonun armv7 işlemciye sahip olduğu belirtiliyor, htc explorer ile aynı.
en.wikipedia.org/... burdan işlemcilere bakabilirsiniz
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DH Misafiri 7 yıl
telefonu bende aldım kullanıyorum kasma yapmıyor internet ve android marketinde olan oyunlarda sadece telefonun dahili hafızası az bu yüzden çok bişey yükleyemiyorum çözümü var deniyor ancak ben hala yapamadım :(
Dokunmatiği çok güzel,3MP kamerasıda fena değil işime yarıyor zaten fotoğraf makinam var telefonun kamerası yüksek olsa ne olucak fotoğraf makinası gibi işe yaramıyor ki,sağlamlık bakımından 10 numara suya toza dayanıklı ve suyun içine sokulduğunda da bişey olmuyor kasası çok saglam arka kapakta bu yüzden çok zor açılıyor :D
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constantine41 7 yıl
gorkem0707
şu yorumlara bakıpta hayrete düşmemek elde değil,arkadaşlar çift çekirdek 4 çekirdek Allah aşkına siz telefonda bukadar büyük işlemcilere ihtiyaç duyacak neler yapıyorsun 3d çizimlermi yoksa animasyon filmmi tasarlıyorsunuz.bu arada telefona gelince aldım dün geçti elime herşeyiyle çok güzel bir ufak bilgi bilgilerinde 1650 mah batarya diyor ama içinden çıkan 1700 mah,gelir gelmez şarja taktım dün saat 14:30 da şarjdan aldım gece saat 02:00 a kadar sürekli elimdeydi oyun internet market uygulama indirme filan gece kapatmadım öğlen saat 12:00 dan beri elimde batarya %40 da şuan,saygılar.
şaşıyorum şu bizim türk milletine hakikaten dünyayla rekabet eden bi telefon markamız yok.vazgeçtim bi telefon markamız hiç yok tübitak ın enigma özel durum telefonu hariç yok efendim neymiş 600 mhz cpu nolacakmış 800 olsunmuş arkadaş hepi topu bi telefon film çekmez proje çizmez 499 tl ye en iyi telefon aradım sordum bundan iyisi yok.ön kamera 2mp olacak ta ne olacak ajans lara conlı yayınamı katılacan barak obama ilemi görüşecen nedir yani kendinizi bu kadar kasmayın arkadaşlar bir adet telefona 1000 - 1500 - 2000 tl para verlirmi?6 ay sonra en kralı takoz sınıfına kaydını yaptırır hepside kendimize gelelim lütfen
Sizlere katılıyorum arkadşlar constantine41 telefon ile bir kaç izlenimini burada paylaşırsan sevinirim h.olsun güle güle kullan .

dostum şuana kadar memnunum özellikle şarj olayı gerçekten çok güzel nekadar kurcalasamda 2 günün altına düşmedi dokunmatiği çok hassas bu konuda da sıkıntı yok önceki telim nokia 5800 yani müzik teliydi ondaki ses kalitesi ne yazıkki bunda yok mp3 açıp kulaklık takmadan dinleyeyim dersen hemen kapatırsın :) bazı arkadaşların yerden yere vurduğu 600 mhz lik işlemciden kaynaklı bir kasma olayı yaşamadım herhangi bir kendi kendini kapatma veya ekranın donup kalması gibi bir olay yaşamadım internet bağlantısında herhangi bir kopma yaşamadım batarya 1700 mah değilmiş 1650 mahmış bu yanlış yazımıda düzelteyim,igo navigasyon yükledim evin balkonunda kapalı havada yaklaşık 10 saniyede uyduyu buldu buda hoşuma gitti kısacası oldukça memnunum umarım yardımcı olabilmişimdir.
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sanctum22 7 yıl
Ben de eşim için aldım. Eşime vermeden 3 gün kullandım. İlk akıllı telefonumuz oldu. Kullanışlı, hızlı ve beklediğimden şık bir telefon. İnternette ve menülerde kasma görmedim. Sadece hafıza kartındaki medyaları kendi programında tanımlarken biraz kasıldı. Bence her yönüyle çok tatminkar.
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DH Misafiri 7 yıl
şaşıyorum şu bizim türk milletine hakikaten dünyayla rekabet eden bi telefon markamız yok.vazgeçtim bi telefon markamız hiç yok tübitak ın enigma özel durum telefonu hariç yok efendim neymiş 600 mhz cpu nolacakmış 800 olsunmuş arkadaş hepi topu bi telefon film çekmez proje çizmez 499 tl ye en iyi telefon aradım sordum bundan iyisi yok.ön kamera 2mp olacak ta ne olacak ajans lara conlı yayınamı katılacan barak obama ilemi görüşecen nedir yani kendinizi bu kadar kasmayın arkadaşlar bir adet telefona 1000 - 1500 - 2000 tl para verlirmi?6 ay sonra en kralı takoz sınıfına kaydını yaptırır hepside kendimize gelelim lütfen
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gorkem0707 7 yıl
şu yorumlara bakıpta hayrete düşmemek elde değil,arkadaşlar çift çekirdek 4 çekirdek Allah aşkına siz telefonda bukadar büyük işlemcilere ihtiyaç duyacak neler yapıyorsun 3d çizimlermi yoksa animasyon filmmi tasarlıyorsunuz.bu arada telefona gelince aldım dün geçti elime herşeyiyle çok güzel bir ufak bilgi bilgilerinde 1650 mah batarya diyor ama içinden çıkan 1700 mah,gelir gelmez şarja taktım dün saat 14:30 da şarjdan aldım gece saat 02:00 a kadar sürekli elimdeydi oyun internet market uygulama indirme filan gece kapatmadım öğlen saat 12:00 dan beri elimde batarya %40 da şuan,saygılar.


şaşıyorum şu bizim türk milletine hakikaten dünyayla rekabet eden bi telefon markamız yok.vazgeçtim bi telefon markamız hiç yok tübitak ın enigma özel durum telefonu hariç yok efendim neymiş 600 mhz cpu nolacakmış 800 olsunmuş arkadaş hepi topu bi telefon film çekmez proje çizmez 499 tl ye en iyi telefon aradım sordum bundan iyisi yok.ön kamera 2mp olacak ta ne olacak ajans lara conlı yayınamı katılacan barak obama ilemi görüşecen nedir yani kendinizi bu kadar kasmayın arkadaşlar bir adet telefona 1000 - 1500 - 2000 tl para verlirmi?6 ay sonra en kralı takoz sınıfına kaydını yaptırır hepside kendimize gelelim lütfen


Sizlere katılıyorum arkadşlar constantine41 telefon ile bir kaç izlenimini burada paylaşırsan sevinirim h.olsun güle güle kullan .


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gokturk010 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

... barak obama ilemi görüşecen nedir yani kendinizi bu kadar kasmayın arkadaşlar b...


Bunu sevdim :) Başka yerlerde de kullanılabilir bir deyim olmuş.
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constantine41 7 yıl
şu yorumlara bakıpta hayrete düşmemek elde değil,arkadaşlar çift çekirdek 4 çekirdek Allah aşkına siz telefonda bukadar büyük işlemcilere ihtiyaç duyacak neler yapıyorsun 3d çizimlermi yoksa animasyon filmmi tasarlıyorsunuz.bu arada telefona gelince aldım dün geçti elime herşeyiyle çok güzel bir ufak bilgi bilgilerinde 1650 mah batarya diyor ama içinden çıkan 1700 mah,gelir gelmez şarja taktım dün saat 14:30 da şarjdan aldım gece saat 02:00 a kadar sürekli elimdeydi oyun internet market uygulama indirme filan gece kapatmadım öğlen saat 12:00 dan beri elimde batarya %40 da şuan,saygılar.
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inexo 7 yıl
tr de 499 tl den girecek kaynak telpa
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-Pisagor- 7 yıl
Telefonun özellikleri o kadar iyi değil ama neden kasa kalın tutulmuş ?
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pijama61 7 yıl
5 mp altı kameralı telefon üretimleri durmadı mı hala? çoğu firma ön kamerayı 2 mp yaptı bunlar arka kamerayı 3 yapmış. ama yinede motorola yı tebrik etmek gerekir. batarya konusunda çok hassas. 4,3 ekranlı desire hd bile 1230 mah. batarya iken bu 3,2 inc. lik defy 1650 mah.
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E_Aydin35 7 yıl
Orta seviyeye hitap eden teknik bakımından iyi bir telefon ancak görünüm ve tasarım bence kaba bana göre Motorola telefon yapmayı unutmuş.. :/
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aziz77 7 yıl
artık 7227 çipset tutmaz,600 mhz telefonu neyapacaklar,ne mantıkla üertmişler anlamadım.
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EKE58 7 yıl
Cpu 800 mhz olsa alt segment icin kebap olurmus.
Bu arada benzeri cihazlarda on kamera ve bu kadar guclu batarya yok.Gozardi edilmemeli.
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