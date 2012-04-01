Motorola XT320 Defy Mini, İngiltere'de satışa sunuldu

Haber Editörü
Motorola'nın, Las Vegas'da düzenlenen CES 2012 etkinliğinde sergilediği Android işletim sistemli modeli XT320 Defy Mini, İngiltere sahillerine vurdu.
Sim kilitsiz olarak 154.99 ile 162 Pound arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan TX320 Defy Mini, 600 MHz saat hızında çalışan işlemci, 512 MB RAM, 512 MB ROM ve Android Gingerbread dörtlüsüne ev sahipliği yapıyor.
Dörtband GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ve HSPA alt yapısı desteği, Corning Gorilla Glass desteğini arkasına alan 3.2-inç 320 x 480 piksel (HVGA) dokunmatik kapasitif ekran, 3.5 mm kulaklık girişi, 3 megapiksel kamera, LED flaş, VGA ön kamera, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1, GPS, RDS'li FM radyo ve 1650 mAh batarya akıllı telefonun diğer teknik özellikleri arasında yer alıyor.
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en.wikipedia.org/... burdan işlemcilere bakabilirsiniz
Dokunmatiği çok güzel,3MP kamerasıda fena değil işime yarıyor zaten fotoğraf makinam var telefonun kamerası yüksek olsa ne olucak fotoğraf makinası gibi işe yaramıyor ki,sağlamlık bakımından 10 numara suya toza dayanıklı ve suyun içine sokulduğunda da bişey olmuyor kasası çok saglam arka kapakta bu yüzden çok zor açılıyor :D
dostum şuana kadar memnunum özellikle şarj olayı gerçekten çok güzel nekadar kurcalasamda 2 günün altına düşmedi dokunmatiği çok hassas bu konuda da sıkıntı yok önceki telim nokia 5800 yani müzik teliydi ondaki ses kalitesi ne yazıkki bunda yok mp3 açıp kulaklık takmadan dinleyeyim dersen hemen kapatırsın :) bazı arkadaşların yerden yere vurduğu 600 mhz lik işlemciden kaynaklı bir kasma olayı yaşamadım herhangi bir kendi kendini kapatma veya ekranın donup kalması gibi bir olay yaşamadım internet bağlantısında herhangi bir kopma yaşamadım batarya 1700 mah değilmiş 1650 mahmış bu yanlış yazımıda düzelteyim,igo navigasyon yükledim evin balkonunda kapalı havada yaklaşık 10 saniyede uyduyu buldu buda hoşuma gitti kısacası oldukça memnunum umarım yardımcı olabilmişimdir.
Sizlere katılıyorum arkadşlar constantine41 telefon ile bir kaç izlenimini burada paylaşırsan sevinirim h.olsun güle güle kullan .
Bunu sevdim :) Başka yerlerde de kullanılabilir bir deyim olmuş.
Bu arada benzeri cihazlarda on kamera ve bu kadar guclu batarya yok.Gozardi edilmemeli.