Motorola XT320 Defy Mini, İngiltere'de satışa sunuldu

Motorola'nın, Las Vegas'da düzenlenen CES 2012 etkinliğinde sergilediği Android işletim sistemli modeli XT320 Defy Mini, İngiltere sahillerine vurdu.

Sim kilitsiz olarak 154.99 ile 162 Pound arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan TX320 Defy Mini, 600 MHz saat hızında çalışan işlemci, 512 MB RAM, 512 MB ROM ve Android Gingerbread dörtlüsüne ev sahipliği yapıyor.

Dörtband GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ve HSPA alt yapısı desteği, Corning Gorilla Glass desteğini arkasına alan 3.2-inç 320 x 480 piksel (HVGA) dokunmatik kapasitif ekran, 3.5 mm kulaklık girişi, 3 megapiksel kamera, LED flaş, VGA ön kamera, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1, GPS, RDS'li FM radyo ve 1650 mAh batarya akıllı telefonun diğer teknik özellikleri arasında yer alıyor.

