Motorola'nın açılır kameraya sahip akıllı telefonunun canlı görüntüsü ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
Motorola, One Vision ve One Action gibi delikli ekranlı akıllı telefonları piyasaya sürdü . Ancak şirketin çentiksiz ekrana sahip bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyordu. Paylaşılan yeni fotoğraflar ise cihazın gerçek görüntüsünü ortaya koyuyor.
Çok fazla detay yok
Geçtiğimiz hafta cihazın render görüntüleri sızmıştı. Ortaya çıkan yeni görsellerde akıllı telefonun sağ üst kısmına bir açılır selfie kamerasının entegre edildiğini görüyoruz. İnce sayılabilecek çerçevelere sahip cihazın beklenenin aksine Android One programının bir parçası olmayacağı da gelen bilgiler arasında.Telefonun arka paneline ait bir fotoğraf mevcut değil ve dolayısı ile parmak izi tarayıcı ve kamera kurulumu ile ilgili bir fikir sahibi olamıyoruz. Ancak önümüzdeki günlerde Motorola'nın yeni akıllı telefonu ile ilgili paylaşılacak olan yeni bilgilerle birlikte, cihazın teknik detaylarını da öğrenebileceğiz.
https://www.xda-developers.com/motorola-pop-up-camera-leak/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Motorola'ya özel bir kamera değil, Pop-Up kamera deniyor.
Diğer Çinli üreticilerin de aynı kamera yapısına sahip pek çok modeli mevcut
(Huawei P Smart Z, Y9 Prime, Vivo V15 Pro, Oppo Find X, Xiaomi Mi 9T... vs)