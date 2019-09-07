Motorola'nın açılır kameraya sahip akıllı telefonunun canlı görüntüsü ortaya çıktı

Motorola, One Vision ve One Action gibi delikli ekranlı akıllı telefonları piyasaya sürdü . Ancak şirketin çentiksiz ekrana sahip bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyordu. Paylaşılan yeni fotoğraflar ise cihazın gerçek görüntüsünü ortaya koyuyor.

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Geçtiğimiz hafta cihazın render görüntüleri sızmıştı. Ortaya çıkan yeni görsellerde akıllı telefonun sağ üst kısmına bir açılır selfie kamerasının entegre edildiğini görüyoruz. İnce sayılabilecek çerçevelere sahip cihazın beklenenin aksine Android One programının bir parçası olmayacağı da gelen bilgiler arasında.

https://www.xda-developers.com/motorola-pop-up-camera-leak/

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Telefonun arka paneline ait bir fotoğrafve dolayısı ile parmak izi tarayıcı ve kamera kurulumu ile ilgili bir fikir sahibi olamıyoruz. Ancak önümüzdeki günlerde Motorola'nın yeni akıllı telefonu ile ilgiliolan yeni bilgilerle birlikte, cihazın teknik detaylarını da