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Motorola'nın açılır kameraya sahip akıllı telefonunun canlı görüntüsü ortaya çıktı

Teknoloji devlerinden Motorola'nın uzun bir süredir açılır kameraya sahip bir model üzerinde çalıştığı biliniyordu. Render görüntüleri sızan cihazın şimdi de gerçek fotoğrafları ortaya çıktı.
12 sa.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Motorola, One Vision ve One Action gibi delikli ekranlı akıllı telefonları piyasaya sürdü . Ancak şirketin çentiksiz ekrana sahip bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyordu. Paylaşılan yeni fotoğraflar ise cihazın gerçek görüntüsünü ortaya koyuyor.

Çok fazla detay yok

Geçtiğimiz hafta cihazın render görüntüleri sızmıştı. Ortaya çıkan yeni görsellerde akıllı telefonun sağ üst kısmına bir açılır selfie kamerasının entegre edildiğini görüyoruz. İnce sayılabilecek çerçevelere sahip cihazın beklenenin aksine Android One programının bir parçası olmayacağı da gelen bilgiler arasında.
Motorola'nın açılır kameraya sahip akıllı telefonunun canlı görüntüsü ortaya çıktı
Telefonun arka paneline ait bir fotoğraf mevcut değil ve dolayısı ile parmak izi tarayıcı ve kamera kurulumu ile ilgili bir fikir sahibi olamıyoruz. Ancak önümüzdeki günlerde Motorola'nın yeni akıllı telefonu ile ilgili paylaşılacak olan yeni bilgilerle birlikte, cihazın teknik detaylarını da öğrenebileceğiz.


https://www.xda-developers.com/motorola-pop-up-camera-leak/ Yorum Yaz
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S.Vettel 10 sa.
Telefon katil zanlısı gibi sansürlenmiş
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mert1907 11 sa.
Saat widgetı varsa kesin Motorola'dır zaten.
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MS4343 12 sa.

Motorola'ya özel bir kamera değil, Pop-Up kamera deniyor.
Diğer Çinli üreticilerin de aynı kamera yapısına sahip pek çok modeli mevcut
(Huawei P Smart Z, Y9 Prime, Vivo V15 Pro, Oppo Find X, Xiaomi Mi 9T... vs)
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WB 12 sa.
Hello Moto
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