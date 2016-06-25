Motorola önemli isimlerini kaybetmeye devam ediyor

2014 yılında Çinli teknoloji devi Lenovo tarafından satın alınan Motorola'da kan kaybı devam ediyor. Lenovo tarafından satın alınmasının ardından yavaş yavaş kendi varlığını yitirip Lenovo içinde bir telefon departmanına dönüşen Motorola'dan ayrılan önemli isimlere bir yenisi daha eklendi. 2013 Moto X ve Moto 360 akıllı saatin beğenilen tasarımlarının arkasındaki isim olan Jim Wicks, 15 yıldır çalıştığı Motorola'dan geçtiğimiz günlerde ayrıldı.

Sony ve Sapient gibi şirketlerde tasarımcı olarak görev aldıktan sonra 2001 yılında Motorola'ya katılan Wicks, şirketin Google tarafından Lenovo'ya satılmasının ardından şirketteki yerini koruyan yönetici kadrosuna dahildi. Son dönemde ise bu isimlerin büyük bölümü şirketten ayrılmaya başladı. Motorola'dan ayrılan bu isimlerin başında, şirketin eski lideri Rick Osterloh geliyor.

Osterloh, Motorola'dan ayrıldıktan sonra Google'da bir donanım departmanının başına geçerken, Wicks bundan sonra kariyerine akademik alanda devam etmeyi tercih etti. Motorola'nın en önemli figürlerinden biri olan Wicks, bundan sonra Northwestern Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev alacak.

Bir dönem Motorola'ya liderlik eden isimlerin birer birer şirketten ayrılması ile birlikte, bildiğimiz Motorola'dan geriye artık neredeyse sadece ismi kaldı. Üstelik Lenovo son dönemde çıkardığı telefonlarda Motorola ismini kullanmayıp, sadece Moto ibaresini kullanmayı tercih ediyor.

http://www.theverge.com/2016/6/21/11993316/jim-wicks-leaving-moto-lenovo