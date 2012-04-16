Motorola yüksek çözünürlüklü ekrana sahip Droid Razr HD modelini hazırlıyor

Droid RAZR modelini Turkcell ile ülkemiz pazarına da sunan Motorola, yüksek çözünürlüklü ekran trenine adım atacak bir diğer üretici olmaya hazırlanıyor. Aslına bakılırsa Motorola'nın 4.5-inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde ekran ile 13MP çözünürlüğünde kameraya sahip bir telefonu Çin'de satılmakta ancak bu model sadece o pazar için konumlandırılmakta.

Motorola'nın başta Amerika olmak üzere dünya pazarına sunacağı HD ekranlı yeni telefona yönelik iddiaları güçlendiren gelişme, Motorola Mobility'de mühendis ve program yöneticisi olarak görev yapan Vic Yu'nun internet ortamında paylaştığı bir görselden elde edilen EXIF bilgisi oldu. Bu bilgiler içerisinde yer alan Droid RAZR HD bilgisi, yeni modele ilişkin sinyali vermiş oldu. Diğer detaylar itibariyle 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ve Android 4.0 işletim sistemine sahip olması beklenen telefonun çıkış tarihi ve fiyat bilgisi ise şu an için netlik kazanmış değil.