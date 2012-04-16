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Motorola yüksek çözünürlüklü ekrana sahip Droid Razr HD modelini hazırlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
18,5b
1
21
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola yüksek çözünürlüklü ekrana sahip Droid Razr HD modelini hazırlıyor
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Droid RAZR modelini Turkcell ile ülkemiz pazarına da sunan Motorola, yüksek çözünürlüklü ekran trenine adım atacak bir diğer üretici olmaya hazırlanıyor. Aslına bakılırsa Motorola'nın 4.5-inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde ekran ile 13MP çözünürlüğünde kameraya sahip bir telefonu Çin'de satılmakta ancak bu model sadece o pazar için konumlandırılmakta.
Motorola'nın başta Amerika olmak üzere dünya pazarına sunacağı HD ekranlı yeni telefona yönelik iddiaları güçlendiren gelişme, Motorola Mobility'de mühendis ve program yöneticisi olarak görev yapan Vic Yu'nun internet ortamında paylaştığı bir görselden elde edilen EXIF bilgisi oldu. Bu bilgiler içerisinde yer alan Droid RAZR HD bilgisi, yeni modele ilişkin sinyali vermiş oldu. Diğer detaylar itibariyle 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ve Android 4.0 işletim sistemine sahip olması beklenen telefonun çıkış tarihi ve fiyat bilgisi ise şu an için netlik kazanmış değil.  
Motorola yüksek çözünürlüklü ekrana sahip Droid Razr HD modelini hazırlıyor
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MustafaNr 7 yıl en beğenilen
Alttaki Tuşlu Telefon Resmi Ne Alaka Abi :D
1 Yanıt Yanıtla +6
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mustiki212 7 yıl
MsTF_11
Alttaki Tuşlu Telefon Resmi Ne Alaka Abi :D

la şu haberleri okuyunda yorum yazın yaw..annnnah..
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35fatih 7 yıl
MsTF_11
Alttaki Tuşlu Telefon Resmi Ne Alaka Abi :D

exif bilgisi alınmış fotoğrafın resmi. bu kadar okumaktan aciz bir milletiz arkadaş.
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Zamazingogo 7 yıl
Param olsa alırdım
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fullflavor1977 7 yıl
super olmus, restaurantlarda telefonu elinden dusmeyen insanlarla bir yemege gitmek cile iken, simdi masanin ustunde ahizeli telefonlar tek eksikti!
saka bir yana, her zaman motorollayi sevmisimdir. Turkiyeye gelirse, fiyati uygunsa alirim.
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kingofdark 7 yıl
razr maxx geleydi iyiydi
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Talladega 7 yıl
SpyPC
720p yüksek çözünürlük mü?Artık yeni telefonlarda standart oldu HD.Bende başlığı okuyunca 1080p sandım.

Kamerası degil o arkadasım su an en iyi telefonlardan biri htc bile durum boyle
4.7-inch, 720p HD (1280x720), 312 ppi
1080 i goremesin 4.5 te 1280x720 mukemmel tahmınımce apple ip4s cozunurlugu yakalanır göz zaten daha ustunu algılamıyo kı 4.5 1080 cozunurluk cıksın televizyonun o cozunurlukte yayın vermıyo 20-30 kanal en fazla benim mac 1080 cozunurlukte ben dusunemıyorum 4.5 ich 1080 lık ekran kım bilir kac ppi i olur kısaca gereksız olur gibi ama teknolojı bellı olmaz kesin gitmeyelim
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-Ege 7 yıl Talladega
forumiphone
SpyPC
720p yüksek çözünürlük mü?Artık yeni telefonlarda standart oldu HD.Bende başlığı okuyunca 1080p sandım.

Kamerası degil o arkadasım su an en iyi telefonlardan biri htc bile durum boyle
4.7-inch, 720p HD (1280x720), 312 ppi
1080 i goremesin 4.5 te 1280x720 mukemmel tahmınımce apple ip4s cozunurlugu yakalanır göz zaten daha ustunu algılamıyo kı 4.5 1080 cozunurluk cıksın televizyonun o cozunurlukte yayın vermıyo 20-30 kanal en fazla benim mac 1080 cozunurlukte ben dusunemıyorum 4.5 ich 1080 lık ekran kım bilir kac ppi i olur kısaca gereksız olur gibi ama teknolojı bellı olmaz kesin gitmeyelim

Yaklasık 450 ppi oluyor.
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turbo-powwer 7 yıl
Ahizeye dönüş iyi olmuş :D :D
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E_Aydin35 7 yıl
Şimdi ben daha iyi biliyor değilim elbetde ama :) Bence Motorola biraz beklesin.. Bir pazarı test etsin.
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mkt 7 yıl
Kardeşim adam Razr dan çetiğimiz hd resim manasında Razr HD yazmış sizde burdan Hd erkanlı bir telefon çıkarmışsınız :D
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JohnLord 7 yıl
evet evet motorola hd ekran 8 mp kamera hd ekranlı ev telefonu çıkartmış ve bu akıllılarda onun hakkında yorum yapmış özetlersek eğer fotoğrafa bakın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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JohnLord 7 yıl
SpyPC
720p yüksek çözünürlük mü?Artık yeni telefonlarda standart oldu HD.Bende başlığı okuyunca 1080p sandım.

elinde 3310 kullanıyosun gelmiş bide laf ediyosun daha 4-5 tane öyle model var 1280x720 pixelli neyin kafasındasın ?
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0tyldrm0 7 yıl
Razr, Razr Maxx, Razr HD... Adamlar Razr ailesi kurdu :)
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-Ege 7 yıl 0tyldrm0
0tyldrm0
Razr, Razr Maxx, Razr HD... Adamlar Razr ailesi kurdu :)

Samsung Galaxy serisinin 7 ceddini kurdu be!
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