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Motorola Droid 2, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 1GHz işlemci kullanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,5b
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10
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Droid (solda) ve Droid 2 (sağda)

Droid modelinin ulaştığı yüksek satış başarısıyla akıllı telefon pazarında yükselişe geçen Motorola, Droid 2 modeliyle kazandığı momentumu korumak istiyor. En iyi ihtimalle önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulması beklenen Droid 2 modeli, sahip olduğu güçlü özelliklerle özellikle fiziksel klavyeli Android modelleri arasında zirveye aday görünyor.

Tasarım anlamında Droid modeliyle büyük benzerlikler taşıyan Droid 2'nin en büyük farkı, sahip olduğu işlemcisi. İlk modele güç veren TI OMAP 3430 (550MHz) işlemcisinden farklı olarak Droid 2 modelinde 1GHz'de çalışan TI OMAP 3630 işlemcisi kullanılıyor ki bu işlemci kendi sınıfında 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk modellerden biri olma özelliğini taşıyor. Artan saat hızına rağmen geliştirilen üretim teknolojisi sayesinde aynı zamanda enerji verimli bir yapı sunan OMAP 3630, mimari açıdan OMAP 3430 gibi ARM Cortex A8 tasarımını baz alıyor ve PowerVR SGX 530 entegre grafik birimiyle birlikte geliyor.

Performans açısından fark yaratması beklenen bir diğer önemli detay da artan bellek kapasitesi. Droid modelinde 256MB RAM kullaann Motorola, Droid 2 modelinde ise kapasiteyi iki kat arttıarak 512MB'a yükseltmiş ki 1GHz işlemci ve artan bellek kapasiesi kullanıcılara çok daha rahat ve verimli bir kullanım deneyimi yaşatmak adına oldukça önemli detaylar. Tabii tüm bu gelişmelerin yanında 4.3-inç büyüklüğündeki ekranı, 8MP kamerası, 720p video kaydı ve Mini HDMI portu gibi detaylar da Droid 2'nin güçlü özellikleri arasında yer alıyor.

Droid modeline kıyasla performans çıtasını ciddi şekilde yukarı çeken Droid 2 modelinin test sonuçlarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.


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Batuist 9 yıl
KENSHIN
6/21/2010 Saat: 2:24 PM
quote:
Orijinalden alıntı: Batuist
720p ekranı olacak söylentileri dolaşan motorola telefonu bu değilmiydi??? hatta appleın retinasınıda geçecek deniliyordu.. yoksa başka bir model mi o
Droid X o

hmm anladım farklı yani o...
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.i. 9 yıl
LG LU1400 ü geçmesi gerek.

LG LU1400 333ppi ile Dünyadaki en yüksek detaylı ekrana sahip cep telefonu
forum.donanimhaber.com/...
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deepestlove 9 yıl
milestone kullanıyorum çok memnunum.
winmobile dan kat kat daha iyi.
3gs den de iyi ama 4g çok ciddi özelliklerle geliyor.
Artık 2010'u milestone'la bitiririm. :)
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dogangoxel 9 yıl

deepestlove

milestone kullanıyorum çok memnunum.

winmobile dan kat kat daha iyi.
3gs den de iyi ama 4g çok ciddi özelliklerle geliyor.

Artık 2010'u milestone'la bitiririm. :)


Evet iPhone 4 çok ciddi özelliklerle geliyor ! Yemek falan yapıyor
Herkes iPhone 4 alsın
Milestone ise bize kalsın
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Batuist 9 yıl
720p ekranı olacak söylentileri dolaşan motorola telefonu bu değilmiydi??? hatta appleın retinasınıda geçecek deniliyordu.. yoksa başka bir model mi o
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KENSHIN 9 yıl

Batuist

720p ekranı olacak söylentileri dolaşan motorola telefonu bu değilmiydi??? hatta appleın retinasınıda geçecek deniliyordu.. yoksa başka bir model mi o


Droid X o
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leventalpsal 9 yıl
bunun rakibi samsung'dan galaxy s pro, klaveye şart değil derseniz galaxy s. 2-3 hafta içinde türkiyede satışa çıkar diye bekliyorum galaxy s.
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mcebi001 9 yıl
Yavv. kardeşim yapmayın böyle haberler hazır samsung wave'ı gözüme kestirmişim durduk yere eşşeğin aklına karpuz kabugu sokuyosunuz...........
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legendaddy 9 yıl

mcebi001

Yavv. kardeşim yapmayın böyle haberler hazır samsung wave'ı gözüme kestirmişim durduk yere eşşeğin aklına karpuz kabugu sokuyosunuz...........


Aynen ya tam almaya niyetlenmiştim bunu gördüm şimdi beklesem mi diye düşünüyorum

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