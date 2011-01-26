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Motorola'dan Tegra 2'li yeni bir telefon daha: Droid X2

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,8b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola ilk tanıtımlarını Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yaptığı Atrix 4G ve Bionic gibi Nvidia Tegra 2'li modellerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Henüz firma tarafından resmi olarak doğrulanmış olmasa da bir süredir Daytona kod adıyla anılan ve Droid X2 olarak lanse edileceği konuşulan yeni modelin, Tegra 2'den güç alacağı belirtiliyor.

1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformu ile yüksek performans sunacağı belirtilen yeni modelin, şu anda Android 2.2 işletim sistemini kullandığı ancak lanse edilmesi beklenen Mayıs ayında daha yeni bir versiyonla (muhtemelen Android 2.3) geleceği belirtiliyor. 4.3-inç büyüklüğünde ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip olması beklenen Droid X2'nin diğer özellikleri arasında 8MP kamera, HD video kaydı ve HDMI çıkışı gibi detaylardan bahsediliyor.

14 Şubat'ta İspanya'nın Barselona kentinde başlayacak Mobil Dünya Kongresi'yle birlikte detaylarının netleşmesi beklenen Droid X2 için gündeme gelen detayların da gösterdiği üzere, Motorola üst seviye telefonlarında gelecek modelleri Nvidia Tegra platformu etrafında şekillendirecek gibi görünüyor.


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sundancer 8 yıl
yav bu telefon türkiyede satışa sunulacak mı??bilen var mı??
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last_legant 8 yıl

sundancer

yav bu telefon türkiyede satışa sunulacak mı??bilen var mı??


Genelde lg de olduğu gibi konuşur koşur bekleriz bizede pazara sunulmaz... konuştuğumuzla kalırız...
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DH Misafiri 8 yıl
üfff çok süper telefona benziyor valla..telefon manyağı ettiler beni..
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sportifsan 8 yıl
Önde neden kamera yok yaw :s
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_Max_ 8 yıl
Tasarımı süper.
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Amras 8 yıl
Önde yine kamera yok. :(
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DH Misafiri 8 yıl
hasta oldum bu telefona. çok müthiş birşey..
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infom@n 8 yıl
Yav şaka maka motorola coşmaya başladı:) Bir ara cep telefonu üretmeyi bile bırakacaklardı, şimdi ise tercih edilebilecek telefonlar arasında.
Ekran konusunda daha fazla bilgi bekliyorum. Süper manyak AMOLED plus vs vs gibi bir teknolojiyi tercih etmelerini umuyorum. Hem pilden tasarruf hemde canlı görüntü güzel olmaz mı?
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rcelik21 8 yıl
şarj olayına çözüm bulunmadıkça bu telefonların bir anlamı yok bence
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djkarakan 8 yıl
Atrix adında bir modeli gelecek sanırım 1 gb ram ve Tegra 2 li olacak.
Pilide 1930 mAh çok iyi görünüyor.

gsmarena.com/...
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Bukalemun 8 yıl
DH Misafiri cümlen anlamsız anlamsız anlamsız anlamsız olmuş..... !!!
motorola ve android ile , hatta işlemci ve 3d de tegra platformu ile gayet ince ve büyük ekranlı modeller çıkardı, hatta ürünleri 850 - 1000 tl arası ve 8mp - hdmı standart. bu üründe tüm çerçeve ekran olarak kullanılmış nerde ise, mesel SE W880i yi kullanan bilir cihaz ekranı kaliteli / berrak ama çok küçüktür KASASASINA göre :((
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lazloo 8 yıl
Yalnız Droid 2 nin kasasına Tegra yerleştirecekler herhalde. Yukarıdaki telefon Droid 2 değil mi? Resim temsili de olabilir gerçe.
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Batuist 8 yıl
kameranın olduğu yerdeki çıkıntı olmasa daha güzel olabilirdi..
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