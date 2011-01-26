Motorola'dan Tegra 2'li yeni bir telefon daha: Droid X2

Motorola ilk tanıtımlarını Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yaptığı Atrix 4G ve Bionic gibi Nvidia Tegra 2'li modellerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Henüz firma tarafından resmi olarak doğrulanmış olmasa da bir süredir Daytona kod adıyla anılan ve Droid X2 olarak lanse edileceği konuşulan yeni modelin, Tegra 2'den güç alacağı belirtiliyor.

1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformu ile yüksek performans sunacağı belirtilen yeni modelin, şu anda Android 2.2 işletim sistemini kullandığı ancak lanse edilmesi beklenen Mayıs ayında daha yeni bir versiyonla (muhtemelen Android 2.3) geleceği belirtiliyor. 4.3-inç büyüklüğünde ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip olması beklenen Droid X2'nin diğer özellikleri arasında 8MP kamera, HD video kaydı ve HDMI çıkışı gibi detaylardan bahsediliyor.

14 Şubat'ta İspanya'nın Barselona kentinde başlayacak Mobil Dünya Kongresi'yle birlikte detaylarının netleşmesi beklenen Droid X2 için gündeme gelen detayların da gösterdiği üzere, Motorola üst seviye telefonlarında gelecek modelleri Nvidia Tegra platformu etrafında şekillendirecek gibi görünüyor.