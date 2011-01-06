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Motorola'dan tüm zamanların en güçlü telefonu: Atrix 4G

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
74,6b
1
46
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola'dan tüm zamanların en güçlü telefonu: Atrix 4G
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Motorola tüm zamanların en güçlü akıllı telefonunu duyurdu. İlk detaylarını burada verdiğimiz Atrix 4G isimli yeni nesil Android telefonun kapsamlı özellikleri de açıklandı. Motorola'nın endüstride ilk defa 1GB RAM ile donattığı Atrix 4G, nefes kesici donanım özellikleri kadar satışa sunulacak aksesuarlarıyla da dikkat çekebilir.

Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan yani 1GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciye sahip olan telefon, 4-inç büyüklüğünde ve QHD çözünürlüğünde (960 x 540) piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. 1GB RAM ile gelen telefonda 16GB yerleşik depolama kapasitesine yer verilirken, hafıza kartı ile toplam kapasite 48GB'a arttırılabiliyor.

Güçlü donanım özelliklerine rağmen sadece 10.9mm kalınlığında olan 4G destekli akıllı telefon, işletim sistemi olark Android 2.2 ile geliyor ve Flash videoları sorunsuz ve akıcı bir şekilde oynatabiliyor. HTML5 desteğine de sahip olan telefon, ihtiyaç duyduğu gücü standart olarak sunulan 1920 mAh kapasiteli pile karşılıyor.

Motorola Atrix 4G'yi farklı kılan önemli bir özelliği de bulunuyor. Tegra 2 platformu ve 1GB RAM kapasitesinin vaad ettiği yüksek performansı zaman zaman daha büyük ekranda değerlendirmek isteyenler için özel bir notebook istasyonu hazırladı. Bu istasyon aslında işlemci gibi temel donanımlara sahip olan bir dizüstü bilgisayar olarak tanımlanabilir.

Aldığınız bu istasyona Atrix 4G'yi bağlayarak güç verebiliyor ve istasyon üzerindeki pil ile birlikte 8 saatin üzerinde ARM tabanlı bilgisayar deneyimi yaşabiliyorsunuz. 5MP kameraya ve 802.11n WiFi desteğine sahip olan Motorola Atrix 4G, telefon operatörü AT&T'nin çeşitli 4G paketleriyle birlikte çok yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Motorola'dan tüm zamanların en güçlü telefonu: Atrix 4G
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Motorola'dan tüm zamanların en güçlü telefonu: Atrix 4G
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Motorola, Atrix 4G için özel bir istasyon da hazırladı. Sadece ekranı, klavyesi ve pili olan bu netbook'a, Atrix 4G'yi bağlayıp güç verebiliyorsunuz!

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coolyabani 8 yıl
Piyasa iyice kızışsında cep yakmadan iyi bir cihaz sahibi olalım.
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zotacing 8 yıl
Nokia kadar dandik telefonları kullanmak zorunda kalıyoruz. Şu Motorola ve Sony Ericsson, Avrupa'da ki modellerini Türkiye'ye bir sokabilseler başka marka hayatta düşünmem. Sırf çeşit yok diye, gittim Nokia aldım, böyle rezil şebeke, böyle rezil konuşma kalitesi olan bir marka ancak bizim ülkede baş üstünde taşınıyor.
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RANCH SOS 8 yıl
Ne zaman, ne kadara girer Türkiye'ye?
Motorola yazılım konusunda ne kadar iyimser. 2.3 ve 3.0 sürümlerini yükletecek mi bu telefona?
Bu telefonun bir normal bir de 4g kodlu modeli var. Aralarındaki fark sadece 4g mi?
Ne tür ekran kullanıyor? SLCD ve Amoled ile farkı.
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LeyLu 8 yıl
güzel alet
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ataberk36ex 8 yıl
motorolanın en sevdiğim yanı sağlam stabil cihazları idi v3 den sonraki telefonlarını kullanmadım hep eski ve eksik cihaz yapıyorlardı görünüşe göre ben yaptığımda iyisini yaparım şaçma usa stratejisini bırakmışlar pazarda güçlü rekabetçi markaların olması son kullanıcının çok işine geliyor hatırlıyorumda rakibi olmayan intel ilk 2 ghz işlemcilerini 1750 dolara satmıştı bu durumda rekabet eşittir bize fayda :)
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Vipracing 8 yıl
Motorola bu sefer hedefi 'tam gözünden vurdu' entegrasyon gerçekten harika görünüyor.Umarım yazılım kısımdan SE ve Samsung un hatalarını tekrarlamaz ve başarılı olurlar.
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laconf 8 yıl
Motorola işi bitirmiş, dağılabiliriz arkadaşlar..



(*) Markaya güvenmeyen arkadaşlar! mpx200 gibi bir efsane'den sonra gözüm kapalı alırım Motorola marka bir telefonu..
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ogkasa 8 yıl
Motorola lider ben olucam diyo istikrarlık bi şekilde. Neler yaptılar adamlar yaa. Demek bu zamana beklerlermiş
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darkaura 8 yıl
daha samsung galaxy s2yi gormedik. oda gelsin piyasa tam senlenecek.
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lorienarchers 8 yıl
notebook ve telefonunu ayrı ayrı mı alıyoruz bunun ayrı ayrı para ödemek mi gerekiyor
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lorienarchers 8 yıl
notebook ve telefonunu ayrı ayrı mı alıyoruz bunun ayrı ayrı para ödemek mi gerekiyor
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darkaura 8 yıl
sanmiyorum. o notebook'un ekrani bile belli bir maliyet demek. birlikde satilmalari herseyden once notebooku kullanmayi dusunmiyenlere gereksiz masraf olur.
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D-KaoSee 8 yıl
sonyericsson Xperia™ arc'ın teknik detaylarınıda paylasabilirmisiniz syn Donanimhaber yöneticileri..
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OrQuN 8 yıl
NoteBook DaHa güzelmiş.
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Nike 8 yıl
Motorola eski günlerine dönmeye başladı...
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Ronon Dex 8 yıl
İşte gerçek ayfon katili
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uAslAnkara 8 yıl
Motorola vesaire markalar eski olduklari icin hemen herkesin kafasinda belli bir resim, onyargi olusuyor motorola denince. En kral telefonu da yapsalar apple i blackberryi gecemezler su donemde. Soyle dusunun arcelik yada htc en kral telefonu cikarsa onumu alirdiniz iphonemu. Apple ve blackberryi tahtindan etmek imkansiz gibi birsey su donemde bence
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darkaura 8 yıl

uAslAnkara

Motorola vesaire markalar eski olduklari icin hemen herkesin kafasinda belli bir resim, onyargi olusuyor motorola denince. En kral telefonu da yapsalar apple i blackberryi gecemezler su donemde. Soyle dusunun arcelik yada htc en kral telefonu cikarsa onumu alirdiniz iphonemu. Apple ve blackberryi tahtindan etmek imkansiz gibi birsey su donemde bence


ayni onyargi samsung'a karsida vardi. ama tek bir telefon o imaji buyuk oranda degistirdi. galaxy s 10milyon satis barajini asmis durumda. bunun ustune 2-3 iyi model daha yaparsa eski imaji hatirlanmaz bile. ayni sekilde htc. 3-4sene once htc desem fason cin mali muamelesi gorurdu. simdiki imaji apayri. iphone'un hala tahtinda durmasinin nedeni gercekden cok kaliteli bir telefon olmasi. ve once basladigi icin en genis appstore'a sahip. android telefonlar cok hizli gelismekle beraber hala iphone u yakaladilar diyemeyiz. hem islerim sistemi hemde uygulama bollucgu acisindan iphone hala daha iyi.

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Mechaniker 8 yıl

uAslAnkara
Motorola vesaire markalar eski olduklari icin hemen herkesin kafasinda belli bir resim, onyargi olusuyor motorola denince. En kral telefonu da yapsalar apple i blackberryi gecemezler su donemde. Soyle dusunun arcelik yada htc en kral telefonu cikarsa onumu alirdiniz iphonemu. Apple ve blackberryi tahtindan etmek imkansiz gibi birsey su donemde bence

O ön yargı bizde var. Özellikle Amerikalılar seviyor Motorolayı
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iphoneunu satan bilge 8 yıl
Yok öyle bir şey. Özellikle blackberry tahtını kaybediyor ABD'de. Son 6 ayın satış verilerine bakın, nasıl çakıldığını görürsünüz.

blog.nielsen.com/...


uAslAnkara

Motorola vesaire markalar eski olduklari icin hemen herkesin kafasinda belli bir resim, onyargi olusuyor motorola denince. En kral telefonu da yapsalar apple i blackberryi gecemezler su donemde. Soyle dusunun arcelik yada htc en kral telefonu cikarsa onumu alirdiniz iphonemu. Apple ve blackberryi tahtindan etmek imkansiz gibi birsey su donemde bence

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