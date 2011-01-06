Motorola'dan tüm zamanların en güçlü telefonu: Atrix 4G

Motorola tüm zamanların en güçlü akıllı telefonunu duyurdu. İlk detaylarını burada verdiğimiz Atrix 4G isimli yeni nesil Android telefonun kapsamlı özellikleri de açıklandı. Motorola'nın endüstride ilk defa 1GB RAM ile donattığı Atrix 4G, nefes kesici donanım özellikleri kadar satışa sunulacak aksesuarlarıyla da dikkat çekebilir.

Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan yani 1GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciye sahip olan telefon, 4-inç büyüklüğünde ve QHD çözünürlüğünde (960 x 540) piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. 1GB RAM ile gelen telefonda 16GB yerleşik depolama kapasitesine yer verilirken, hafıza kartı ile toplam kapasite 48GB'a arttırılabiliyor.

Güçlü donanım özelliklerine rağmen sadece 10.9mm kalınlığında olan 4G destekli akıllı telefon, işletim sistemi olark Android 2.2 ile geliyor ve Flash videoları sorunsuz ve akıcı bir şekilde oynatabiliyor. HTML5 desteğine de sahip olan telefon, ihtiyaç duyduğu gücü standart olarak sunulan 1920 mAh kapasiteli pile karşılıyor.

Motorola Atrix 4G'yi farklı kılan önemli bir özelliği de bulunuyor. Tegra 2 platformu ve 1GB RAM kapasitesinin vaad ettiği yüksek performansı zaman zaman daha büyük ekranda değerlendirmek isteyenler için özel bir notebook istasyonu hazırladı. Bu istasyon aslında işlemci gibi temel donanımlara sahip olan bir dizüstü bilgisayar olarak tanımlanabilir.

Aldığınız bu istasyona Atrix 4G'yi bağlayarak güç verebiliyor ve istasyon üzerindeki pil ile birlikte 8 saatin üzerinde ARM tabanlı bilgisayar deneyimi yaşabiliyorsunuz. 5MP kameraya ve 802.11n WiFi desteğine sahip olan Motorola Atrix 4G, telefon operatörü AT&T'nin çeşitli 4G paketleriyle birlikte çok yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak.