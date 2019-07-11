Firefox’un yeni sürümü önerilen eklenti listesiyle geliyor

Popüler internet tarayıcılarından Firefox, 68 sürümüne geçtiğimiz günlerde güncellendi. Ufak yenilikler içeren sürüm başta bilgisayarlar olmak üzere birçok platformda. Yeni sürümde fark edilen önemli değişiklerden biri de önerilen eklentilerin listelendiği kısım.

Güvenli ve kullanımı kolay eklentiler ön planda

Firefox tarafından sunulan eklenti listelerinin güvenlik ve kullanılabilirlik gibi bazı noktalarda değerlendirildiği söyleniyor. Son zamanlarda gizlilik konusunda önemli adımlar atmaya başlayan Firefox, tarayıcı eklentilerinde de gizlilik ve güvenliği ön planda tutuyor. Listede yer alan tüm eklentiler Firefox tarafından özel olarak seçiliyor.

Bunun haricinde eski sürümde okuma moduna geçtiğinizde sadece yazı alanları siyah arka plana bürünürken, yeni sürümde sitenin tamamı siyah arka planla sunuluyor. Diğer değişimler ise eklenti şikayet etme, çeşitli güvenlik güncellemeleri, kamera ve mikrofonun HTTPS bağlantısını şart koşması şeklinde sıralanabiliyor.

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Tarayıcı pazarının lideri hala açık ara farkla Chrome. Ancak bu tarz yenilikler ve güvenlik üzerine özel çalışmalar ile Firefox’un pastadaki payını hızla artırması mümkün. Firefox’un GeckoView motorunu kullanan Android sürümü de şimdiden hız ve güvenlik noktasında önemli şeyler vadediyor.

https://www.engadget.com/2019/07/11/mozilla-firefox-recommended-extensions/