Kim Nerede? 40 PlayStation Store'da 'Temmuz İndirimleri' başladı 27 Microsoft, Windows 10'da parolasız oturum açma seçeneğini test ediyor 20 Huawei'nin dört kameralı yeni telefonu TENAA onayı aldı
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Firefox’un yeni sürümü önerilen eklenti listesiyle geliyor

Geçtiğimiz günlerde 68 sürümüne yükseltilen Mozilla Firefox tarayıcısı, bazı küçük değişimlerle geliyor. Bunlardan biri de önerilen eklentilerin listelendiği kısım.
7 sa. (Son Güncelleme: 7 sa.)
1b
3
3
Tarayıcılar
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Firefox’un yeni sürümü önerilen eklenti listesiyle geliyor
Tam Boyutta Gör
Popüler internet tarayıcılarından Firefox, 68 sürümüne geçtiğimiz günlerde güncellendi. Ufak yenilikler içeren sürüm başta bilgisayarlar olmak üzere birçok platformda. Yeni sürümde fark edilen önemli değişiklerden biri de önerilen eklentilerin listelendiği kısım.

Güvenli ve kullanımı kolay eklentiler ön planda

Firefox tarafından sunulan eklenti listelerinin güvenlik ve kullanılabilirlik gibi bazı noktalarda değerlendirildiği söyleniyor. Son zamanlarda gizlilik konusunda önemli adımlar atmaya başlayan Firefox, tarayıcı eklentilerinde de gizlilik ve güvenliği ön planda tutuyor. Listede yer alan tüm eklentiler Firefox tarafından özel olarak seçiliyor.

Bunun haricinde eski sürümde okuma moduna geçtiğinizde sadece yazı alanları siyah arka plana bürünürken, yeni sürümde sitenin tamamı siyah arka planla sunuluyor. Diğer değişimler ise eklenti şikayet etme, çeşitli güvenlik güncellemeleri, kamera ve mikrofonun HTTPS bağlantısını şart koşması şeklinde sıralanabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm akıllı saatler için daha güçlü bir işlemci geliştiriyor"

Tarayıcı pazarının lideri hala açık ara farkla Chrome. Ancak bu tarz yenilikler ve güvenlik üzerine özel çalışmalar ile Firefox’un pastadaki payını hızla artırması mümkün. Firefox’un GeckoView motorunu kullanan Android sürümü de şimdiden hız ve güvenlik noktasında önemli şeyler vadediyor.


https://www.engadget.com/2019/07/11/mozilla-firefox-recommended-extensions/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
TearsForFears 1 sa.
Bende şuan iosta safari yerine kullanıyorum daha hoşuma gidiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 3 sa.
Geçen Chrome u bırakıp bir geçiş yaptım bilgisayara ve telefona can geldi, hem tarayıcı hızlı hem cihazlar rahatladı. Firefox gerçekten candır :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Celonfix 4 sa.
Firefox candır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 sa. Huawei'nin dört kameralı yeni telefonu TENAA onayı aldı 2 sa. Raspberry Pi 4 bazı USB-C kablolarla sıkıntı yaşıyor 3 sa. Avrupa'da satılacak ilk Çinli elektrikli araç, reklam için 14 bin km yol kat edecek 3 sa. Android Q tabanlı EMUI 10 arayüzü gelecek ay duyurulacak 4 sa. Microsoft, Windows 10'da parolasız oturum açma seçeneğini test ediyor 5 sa. Güneş ışığından daha çok ısı elde etmek mümkün hale geliyor 5 sa. Çevrim içi içerik sektöründe bölüm başına ödeme rekoru 15 milyon dolar oldu 6 sa. ASUS ROG Thor 850W Platinum PSU inceleme 6 sa. Yandex Haritalar toplamda 1 milyon kilometreye ulaştı 6 sa. PlayStation Store'da 'Temmuz İndirimleri' başladı 7 sa. Dünyanın en küçük tam kare aynasız fotoğraf makinası 7 sa. GÖRÜNTÜLENEN Firefox’un yeni sürümü önerilen eklenti listesiyle geliyor Sonraki Samsung Galaxy A50s detaylanıyor 8 sa. Türk mühendislerin geliştirdiği sürücüsüz araç İstanbul trafiğine çıkıyor 9 sa. Sensör veya güce ihtiyaç duymadan görüntü tanıyabilen akıllı cam geliştirildi 9 sa. ÖTV indirimi bekleyenlere kötü haber: "İndirim uzatılmayacak" 10 sa. Qualcomm akıllı saatler için daha güçlü bir işlemci geliştiriyor 10 sa. Facebook, Assassin's Creed ve Splinter Cell oyunlarının VR versiyonları için anlaşma imzaladı 11 sa. 2021 iPhone modelleri çentiksiz ekran ile gelecek 11 sa. Türkiye’de elektrik üretiminde yerli kaynakların payı %66’yı geçti 12 sa. Amazon Alexa dünyada ilk kez sağlık önerileri sunacak 12 sa. Samsung Gear S3 güncellemesi yayınlandı 13 sa. Denuvo 6.0 kırıldı: Yeni oyunlar cracklenecek 13 sa. Bentley'in geleceğini gösteren elektrikli ve otonom konsept: EXP 100 GT 14 sa. MediaTek yapay zekâ ürünleri için yeni bir yonga seti duyurdu 14 sa. Fotoğrafları çıplak hale getiren DeepNude uygulaması GitHub'da yasaklandı 15 sa. Tinder Lite uygulaması önümüzdeki hafta yayınlanıyor 1 gün Mars’a gidecek astronotlar, ihtiyaç halinde 3 boyutlu yazıcı ile kemik ve deri basabilecek 1 gün Samsung Galaxy Note 10 resmi basın görselleri ile karşınızda 1 gün Galaxy A80 ülkemizde satışa sunuldu 1 gün Önümüzdeki 5 yıl içinde küresel rüzgâr enerjisi kapasitesinin %60 oranında artması bekleniyor 1 gün Sony Xperia 2'nin tasarımı ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
HongMeng işletim sistemi Android hakimiyetine zarar verebilir
DonanımHaber
Denuvo 6.0 kırıldı: Yeni oyunlar cracklenecek
DonanımHaber
Xiaomi yeni akıllı telefonlarında kullanacağı periskop kameran...
DonanımHaber
Söylenti: Call of Duty Modern Warfare'ın Silahları Ortaya Çıktı
Bölüm Sonu Canavarı
Terminator'ün Hiç Piyasaya Çıkmamış NES Oyunundan 30 Yıllık Vi...
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye’nin ‘beach club’ mafyaları
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim