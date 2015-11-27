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Mozilla, Google olmadan da ayakta kalmayı başardı

Google ile sürdürdüğü sponsorluk anlaşmasını geçtiğimiz yılın sonunda sonlandıran Mozilla, bu önemli ortaklık olmadan da ayakta kalmayı başardı. Üstelik kuruluşun geliri daha da arttı.
3 yıl
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Tarayıcılar
Erhan Tan
Haber Editörü
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Mozilla, Google olmadan da ayakta kalmayı başardı

 Dünyanın en popüler internet tarayıcılarından biri olan Firefox'un geliştiricisi Mozilla, yıllarca gelirinin büyük bölümünü Google sayesinde elde etti. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Mozilla, Google ile sürdürdüğü sponsorluk anlaşmasının yardımıyla 2014 yılında 330 milyon dolar gelir elde etmeyi başardı. Bunun karşılığında ise Firefox'un varsayılan arama motoru Google oldu.
Bu ortaklık uzun süre her iki firma için de son derece faydalı olsa da Mozilla geçtiğimiz yılın sonunda değişikliğe gitmeye karar verdi ve Google ile olan sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı. Mozilla, bunun yerine farklı bölgeler için farklı firmalarla birlikte çalışmayı tercih etti. Firefox'un varsayılan arama motoru ABD'de Yahoo, Rusya'da Yandex, Çin'de ise Baidu olarak değişti. Avrupa'da Firefox'un varsayılan arama motoru Google olarak olsa da, kuruluş bunun için Google'dan herhangi bir ödeme almadı.
 Yıllarca Google'dan gelen gelire bağlı olarak ayakta kalan Mozilla'nın bu değişiklikten sonra mali sıkıntılar yaşayacağını düşünenler sayısı hiç de az değildi, ancak Mozilla bu endişeleri boşa çıkarmış gibi görünüyor. Bu yılın başından itibaren gelirinin büyük bölümünü yaptığı arama anlaşmalarından elde eden Mozilla, Google olmadan da ayakta kalmayı başardı.
Geçtiğimiz günlerde CNET'e konuşan Mozilla mali yöneticisi Jim Cook, 2015 yılı gelirinin 2014 yılında elde edilen 330 milyon doları geride bırakacağını açıkladı. 2015'in mali sonuçlarını paylaşmak için sabırsızlandıklarını söyleyen Cook, bu yılın sonuçlarının mali konulardaki istikrarlarını ortaya çıkaracağını ifade etti.
Her geçen daha mobil odaklı hale gelen teknoloji dünyasında ayakta kalabilmek için akıllı telefon pazarına da yönelen Mozilla, mobil işletim sistemi Firefox OS ile bu zorlu pazarda şansını denedi. Mozilla, düşük maliyetli akıllı telefonlarla gelişmekte olan pazarlarda etkili olmayı amaçlamış olsa da bu pazarları Android'e kaptırmaktan kurtulamadı. Kuruluşun buna bulduğu çözüm, Firefox OS'yi farklı bir mobil deneyim arayan kullanıcılar için cazip bir seçenek haline getirmek oldu. İsteyen Android kullanıcıları Firefox OS'yi uygulama olarak indirip kullanabiliyorlar.

http://www.cnet.com/news/firefox-maker-mozilla-we-dont-need-googles-money-anymore/ Yorum Yaz
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Volkanbaba 3 yıl en beğenilen
Firefox candır her zaman destekçisiyiz turuncu tilkinin.
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klimatavsiye 3 yıl
Firefoxtan vazgeçmem arkadaş.
1 Yanıt Yanıtla +7
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orithyia 3 yıl
chromee :)
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Team McLaren 3 yıl
Gönüllerin şampiyonu Mozilla. Seviyoruz tilkiyi :)
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BekirTemel 3 yıl
Mozilla yıllar önce adını en iyilere yazdırdı elbette Google siz bir şey değişmeyecekti
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eric13 3 yıl
Firefox ozellik/performans olarak en iyi tarayici tum hepsini kullanmis biri olarak bunu rahatlikla soyleyebilirim
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Technotronic 3 yıl
Yıllardır firefox kullanıyorum ,abp ve video indirme eklentileri çok işime yarıyor
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Patren 3 yıl
firefox en büyük sıkıntısı adobe flashın tarayıcının içine gömülü olmaması bazen video açmaya çalışıyorum adobe flashı yükleyin diyor
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klimatavsiye 3 yıl
Firefoxtan vazgeçmem arkadaş.
Yanıtla +7
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Volkanbaba 3 yıl
Firefox candır her zaman destekçisiyiz turuncu tilkinin.
Yanıtla +8
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arel.gr 3 yıl

güzel haber.
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LORDTEK 3 yıl
Bu güzel haber için teşekkürler.
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EfeYakupKarahanlı 3 yıl Infinitum Nihil
Hocam lg lbello kullanıyorum. Firefox os yi indirdim. Fakat ne aç butonu var ne de lg tema değiştirme bölümünde var? Nasıl yapacağım konusunda bir fikrin var mı?
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