Mozilla, Ouya için Firefox çalışmalarına başladı

Kickstarter platformunda birçok kişinin ilgisini çekerek hayata geçirilen ve geçtiğimiz yılın sonunda geliştirici versiyonu dağıtılan Android'li oyun konsolu Ouya, Mozilla geliştiricilerinin de ilgisini çekmiş gibi görünüyor.

http://techcrunch.com/2013/01/21/mozilla-devs-are-working-to-optimize-firefox-for-the-ouya-android-game-console/

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OUYAForum'un yöneticilerinden Ed Krassenstein'ın paylaştığı bilgiye göre, bir Mozilla geliştiricisi yöneticiye mesaj göndererek Firefox internet tarayıcısını Ouya'ya getirmeyi planladıklarından bahsetmiş. Mozilla cephesinde bu proje kapsamında çalışan mühendislerden biri olan Chris Lord'da projenin ne durumda olduğu gösteren bir görsel paylaşmış durumda. Söz konusu görsele baktığımızda ilk etapta bazı düzenlemeler ile Ouya'da çalışır hale getirilen Firefox'un daha yolun başında olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.Mozilla ekibinin 2013'ün Nisan ayı içerisinde yurt dışında satışa sunulması beklenen Ouya'nın çıkışına Firefox'u sorunsuz olarak yetiştirip yetiştiremeyeceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.