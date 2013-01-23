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Mozilla, Ouya için Firefox çalışmalarına başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Mozilla, Ouya için Firefox çalışmalarına başladı
Kickstarter platformunda birçok kişinin ilgisini çekerek hayata geçirilen ve geçtiğimiz yılın sonunda geliştirici versiyonu dağıtılan Android'li oyun konsolu Ouya, Mozilla geliştiricilerinin de ilgisini çekmiş gibi görünüyor.

OUYAForum'un yöneticilerinden Ed Krassenstein'ın paylaştığı bilgiye göre, bir Mozilla geliştiricisi yöneticiye mesaj göndererek Firefox internet tarayıcısını Ouya'ya getirmeyi planladıklarından bahsetmiş. Mozilla cephesinde bu proje kapsamında çalışan mühendislerden biri olan Chris Lord'da projenin ne durumda olduğu gösteren bir görsel paylaşmış durumda. Söz konusu görsele baktığımızda ilk etapta bazı düzenlemeler ile Ouya'da çalışır hale getirilen Firefox'un daha yolun başında olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Mozilla ekibinin 2013'ün Nisan ayı içerisinde yurt dışında satışa sunulması beklenen Ouya'nın çıkışına Firefox'u sorunsuz olarak yetiştirip yetiştiremeyeceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.   
http://techcrunch.com/2013/01/21/mozilla-devs-are-working-to-optimize-firefox-for-the-ouya-android-game-console/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
$developer; 6 yıl
Bu gidişle yeni nesil konsollarla aynı zamanda çıkar. Tegra4 devri başlıyacak daha ouya çıksın diye bekliyoruz.
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Recharged 6 yıl
Ne kadar etkili olur onu tartışmak lazım.
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Public_Enemy 6 yıl
Bl00dyHell
Public_Enemy firefox os yetisse ne olur, bu bir oyun makinası, muhim olan oyunları çalıştırması, firefox os için kaç oyun yazılacak ki ?
Sanırım haberde bahsedilen Firefox internet tarayıcısı olan Firefox, işletim sistemi olan değil.

evet sanırım haklısınız.
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-Sniper- 6 yıl
N'oldu bu Ouya yavv çıkmadan eskidi alet...
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SEO-Uzmanı 6 yıl
ileride kaynak kodları Firefox OS için kullanıla bilinecekse
linux camiası için gerçekten güzel bir proje diyebiliriz !
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Public_Enemy 6 yıl
firefox os yetisse ne olur, bu bir oyun makinası, muhim olan oyunları çalıştırması, firefox os için kaç oyun yazılacak ki ?
1 Yanıt Yanıtla
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Bl00dyHell 6 yıl Public_Enemy
Public_Enemy

firefox os yetisse ne olur, bu bir oyun makinası, muhim olan oyunları çalıştırması, firefox os için kaç oyun yazılacak ki ?

Sanırım haberde bahsedilen Firefox internet tarayıcısı olan Firefox, işletim sistemi olan değil.
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itachi237 6 yıl
Geç kaldın ouya.
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HighonFire 6 yıl
Tegra 4le gelse bari
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enaz3posta 6 yıl
bu makinanin cikmasi niye bukadar gecikti anlam veremiyorum
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DH Misafiri 6 yıl
Sağ alta google mi yazi
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