Mozilla, araştırma ve kamu kullanımı için Firefox kullanıcı verilerini paylaşıyor

Firefox'un yeni raporu dünyanın dört bir yanından insanların Firefox'u ve interneti nasıl kullandıklarına dair bilgileri gösteriyor.
"Yazılım geliştiriciler için hazırlanan donanım raporuna benzer şekilde, raporun gazetecilere, araştırmacılara ve halkın yalnızca masaüstüne göz atma durumu değil, aynı zamanda verilerin Mozilla'da nasıl kullanıldığını anlama konusunda bir kaynak olabileceğini umuyoruz."
"Tasarımla açık olmaya çalışıyoruz ve kullanıcılar verilerin nasıl toplandığını, hangi verilerin toplandığını ve bu verilerin nasıl kullanıldığını bilmeli." açıklamaları yapıldı.
Raporda kullanıcılara ait bilgiler detaylı olarak yer alıyor
Raporda yıllık ve aylık aktif Firefox masaüstü kullanıcılarının sayısı, günlük ortalama kullanım süreleri, tarayıcının en son sürümü kaç kullanıcının çalıştırdığı, kaç kişinin İzleme Koruması ve üst eklentileri kullandığını görebilirsiniz.
Mozilla, belirli ürün sorularını yanıtlamak ve deneylerin etkisini ölçmek için bu tür verileri kullandığını belirtti.
Mozilla, "Firefox açık kaynaklı bir projedir ve üretilen verilerin halk için de faydalı olacağını düşünüyoruz. Kod geliştiriciler, kaç kişinin çalışmasını etkilediğini görebilmeli (256 milyon), araştırmacılar gelişmekte olan ülkelerde tarayıcı kullanımının nasıl değiştiğini bilmeli ve halkın verileri nasıl kullandığımızı görebilmesi gerekir." dedi.
https://blog.mozilla.org/blog/2018/08/28/lets-be-transparent/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bir çok internet sayfasından sistem donanımınız !
bazı yerlerinde id numara paylaşımı misali eşsiz konfigrasyon
şu tarihli anakart şu tarihi ram şu marka şu model işlemci vs. vs.
zaten bu profil sizin gizli bir şelilde id tanımlamanız misali
araba plakanız gibi sistemde okunmuyor mu sanıyorusunuz !?
en başta değişmez ilk 3 haneli hangi ülke hangi il de olduğunuz yazan ipnizle !
yani modzillaya gelene kadar nerelerden geçiyorsunda haberin yok hacı !
Açık kaynak dağıtımları (genellikle) : Bilgilerinizi topluyoruz şu şu koşullar altında.
Kapalı kaynak : ...
Kimse bana GPDR vs vs anlaşmalar var demesin. Gördük Google bile sinsi sinsi konumumuzu takip ediyor. Android en fazla bir tık daha güvenlidir bu konuda iOS - Windows'a göre. Üstü yok. Linux dağıtımlarının yüz karası java kırması. Windows 10 kullanıyorum. Bilgisayarın hassas işlerimde (alışveriş, banka, kişisel bilgiler vs...) yeri olmuyor çoğunlukla.