Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mozilla, araştırma ve kamu kullanımı için Firefox kullanıcı verilerini paylaşıyor

2016 yılında Mozilla, Firefox müşterilerinin hangi tip donanım kullandığı hakkında bilgi paylaşan Donanım Raporu'nu başlattı ve şimdi Şirket, Kamu Veri Raporunu tanıtıyor. Detaylar haberimizde.
9 ay
3,5b
1
4
Tarayıcılar
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Firefox'un yeni raporu dünyanın dört bir yanından insanların Firefox'u ve interneti nasıl kullandıklarına dair bilgileri gösteriyor. 
"Yazılım geliştiriciler için hazırlanan donanım raporuna benzer şekilde, raporun gazetecilere, araştırmacılara ve halkın yalnızca masaüstüne göz atma durumu değil, aynı zamanda verilerin Mozilla'da nasıl kullanıldığını anlama konusunda bir kaynak olabileceğini umuyoruz."  
"Tasarımla açık olmaya çalışıyoruz ve kullanıcılar verilerin nasıl toplandığını, hangi verilerin toplandığını ve bu verilerin nasıl kullanıldığını bilmeli." açıklamaları yapıldı.  

Raporda kullanıcılara ait bilgiler detaylı olarak yer alıyor

Raporda yıllık ve aylık aktif Firefox masaüstü kullanıcılarının sayısı, günlük ortalama kullanım süreleri, tarayıcının en son sürümü kaç kullanıcının çalıştırdığı, kaç kişinin İzleme Koruması ve üst eklentileri kullandığını görebilirsiniz. 
Mozilla, belirli ürün sorularını yanıtlamak ve deneylerin etkisini ölçmek için bu tür verileri kullandığını belirtti
Mozilla, "Firefox açık kaynaklı bir projedir ve üretilen verilerin halk için de faydalı olacağını düşünüyoruz. Kod geliştiriciler, kaç kişinin çalışmasını etkilediğini görebilmeli (256 milyon), araştırmacılar gelişmekte olan ülkelerde tarayıcı kullanımının nasıl değiştiğini bilmeli ve halkın verileri nasıl kullandığımızı görebilmesi gerekir." dedi. 

https://blog.mozilla.org/blog/2018/08/28/lets-be-transparent/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 9 ay
ister paylaşsın ister paylaşmasın !
bir çok internet sayfasından sistem donanımınız !
bazı yerlerinde id numara paylaşımı misali eşsiz konfigrasyon
şu tarihli anakart şu tarihi ram şu marka şu model işlemci vs. vs.
zaten bu profil sizin gizli bir şelilde id tanımlamanız misali
araba plakanız gibi sistemde okunmuyor mu sanıyorusunuz !?
en başta değişmez ilk 3 haneli hangi ülke hangi il de olduğunuz yazan ipnizle !
yani modzillaya gelene kadar nerelerden geçiyorsunda haberin yok hacı !
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 9 ay SEO-Uzmanı
Aynen, hocam. Şuan girdiğimiz DH sayfasında reklamlar bile bizim bilgileri topluyorlar. Fareyi nereye hareket ettirtiğimize kadar her şeyi izliyorlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ymhaslaman 9 ay
Sendemi brütüs...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
High Sierra 9 ay
Açık kaynağın kapalı kaynaktan belki de tek farkı bu.
Açık kaynak dağıtımları (genellikle) : Bilgilerinizi topluyoruz şu şu koşullar altında.
Kapalı kaynak : ...
Kimse bana GPDR vs vs anlaşmalar var demesin. Gördük Google bile sinsi sinsi konumumuzu takip ediyor. Android en fazla bir tık daha güvenlidir bu konuda iOS - Windows'a göre. Üstü yok. Linux dağıtımlarının yüz karası java kırması. Windows 10 kullanıyorum. Bilgisayarın hassas işlerimde (alışveriş, banka, kişisel bilgiler vs...) yeri olmuyor çoğunlukla.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay General Mobile GM 9 Pro, 11 Eylül'de tanıtılıyor: Snapdragon 660 sesleri 8 ay Küçük çentikli ZTE nubia Z18, 5 Eylül'de geliyor 8 ay Livio AI fitness takibi yapabilen işitme cihazı 8 ay Dizüstü bilgisayara işkence testi: Uzaya giden bilgisayar Thinkpad 8 ay 2018 Lada Niva'nın Türkiye fiyatı sonunda belli oldu 8 ay Playstation 2 klasiği Onimusha, yeni nesil konsollara geliyor 8 ay YU Ace, 30 Ağustos'ta tanıtılacak 8 ay Sony, IFA 2018 teaser'ını yayınladı: Xperia XZ3 ve Xperia XA3 geliyor 8 ay AMD ve GlobalFoundries arasındaki 7nm ortaklığı bitti şimdi rota TSMC 8 ay Sony yeni dayanıklı SD bellek kartı serisini duyurdu 8 ay The Walking Dead 1.sezon Nintendo Switch'e geldi 8 ay Threadripper işlemcilerinin babası AMD’den ayrıldı 8 ay Türk Telekom hisselerinin bankalara devrine bakanlıktan onay çıktı 8 ay Yahoo ve AOL e-posta kutularını tarayarak reklam şirketlerine satıyor 8 ay Renault Arkana ortaya çıktı; işte Fransız üreticinin çok konuşulan coupe-SUV modeli 9 ay Huawei, 2018'in ikinci çeyreğinde Apple'dan daha fazla akıllı telefon sattı 9 ay Yandex, Rusya'da otonom araçlarının testine başladı 9 ay Bilim-kurgu dizisi The First'ün yeni fragmanı yayımlandı 9 ay Hava kirliliği insan zekâsını doğrudan ilgilendiriyor 9 ay LG yeni UltraGear oyuncu monitörlerini duyurdu 9 ay GÖRÜNTÜLENEN Mozilla, araştırma ve kamu kullanımı için Firefox kullanıcı verilerini paylaşıyor Sonraki Juno'dan yeni fotoğraflar geldi: İşte Jüpiter'in büyüleyici atmosferi 9 ay Xbox Live Gold Eylül ayı ücretsiz oyunları açıklandı 9 ay Bitcoin kazma oranı rekor düzeye ulaştı 9 ay Samsung yeni taşınabilir SSD'sini duyurdu 9 ay Facebook, 2020 yılı itibarıyla %100 yenilenebilir enerjiye geçecek 9 ay 3 fare bir arada "Razer Naga Trinity incelemesi" 9 ay Google Duo sonunda iPad desteği kazandı 9 ay Gboard’a eklenen Minis özelliği ile kendi selfielerinizi emojilere dönüştürebileceksiniz 9 ay Ters çalışan filtre üretildi 9 ay Pebble Beach'te sergilenen en etkileyici otomobiller [Galeri] 9 ay Samsung ve Panasonic’in 4K televizyonlarına HDR10+ sertifikası geliyor 9 ay Toyota’dan Uber’e 500 milyon dolarlık yatırım 9 ay 1.0 litrelik motor seçeneğine sahip 2019 Fiat 500X tanıtıldı 9 ay Facebook Arakan Katliamı'nı destekleyen tüm kişi ve kuruluşların hesaplarını kapattı 9 ay Sony Xperia XZ3 dört farklı renkte sızdı 9 ay Güney Koreli Daewoo'nun televizyonları Vestel City'de üretilecek 9 ay 6.1 inçlik LCD ekranlı iPhone daha geç piyasaya sürülecek 9 ay Realme 2 resmi olarak tanıtıldı 9 ay Samsung X5 Harici SSD | 2300 Yazma - 2800 MB/sn okuma! 9 ay LG G7 One ve G7 Fit resmen duyuruldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim