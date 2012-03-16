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Mozilla bu yıl versiyonlar yerine kullanıcı tecrübesine odaklanacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönem Internet Explorer'ın ardından tarayıcı pazarının iki numarası olan Firefox, Chrome'un hızlı yükselişi karşısında beklenen müdahaleyi yapamadı ve üçüncü sıraya geriledi.
Geçen yıl birbiri ardına sürümler yayınlayarak hızlı güncelleme yöntemini seçen Mozilla, bu yıl versiyon numaralarından ziyade kullanıcı tecrübesini geliştirmeye odaklanacağını açıkladı.

Resmi blogunda bir duyuru yapan Mozilla, Chrome'dakine benzer bir şekilde güncellemeleri arka planda sessizce gerçekleştireceğini ve önceki güncelleme yoğunluğunu kullanıcının önünden kaldıracağını belirtti.

Ayrıca web uygulamalarının Firefox ile uyumlu çalışması için de bazı geliştirmeler yapılıyor.

Geçen yılın önemli istatistiklerini de paylaşan Mozilla, tarayıcının bellek kullanımını yüzde 50 oranında azalttıklarını, Firefox'a 10881 geliştirme veya değişiklik eklendiğini ve 480 milyon eklenti yüklendiğini vurguladı.

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der_Kaiser 7 yıl en beğenilen
Firefox herşeyiyle güzel bir tarayıcı ama şu flash içerikli sayfalarda çuvallamasa tadından yenmez.
Umarım bu problemi de en kısa sürede çözüme kavuştururlar
Firefox herşeyiyle güzel bir tarayıcı ama şu flash içerikli sayfalarda çuvallamasa tadından yenmez.Umarım bu problemi de en kısa sürede çözüme kavuştururlar...
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Rajeesh 7 yıl
cagataykoroglu
Bu ram kullanımını %50 azalttık dedikleri sanırım kendi içlerinde kullandıkları bi sürüm gibi geliyor. ben bu ram kullanımının hiç azaldığını görmedim.

azalan ram kullanımını görmemek için kör olmak lazım adamlar daha napsın? ram kullanımı chromedan kesinlikle fazla değil. hatta daha az
cagataykorogluBu ram kullanımını %50 azalttık dedikleri sanırım kendi içlerinde kullandıkları bi sürüm gibi geliyor. ben bu ram kullanımının h...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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FurcHT 7 yıl
Yıllarca Mozilla Firefox kullandım fakat yerli yersiz çökmeleri,çoklu sekme açımlarında yavaşlaması sebebiyle Chrome u denemeye karar verdim.Bir kez dahi firefox ta yaşadığım sorunları yaşamadım.Ayrıca kesinlikle chrome en hızlı tarayıcı.
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FurcHT 7 yıl
KaraKanarya
Firefox haricinde başka tarayıcı kullanan arkadaşlardan bir şey öğrenmem lazım, Youtubedan videoları nasıl indiriyorsunuz?Firefox kullanmamın 2 sebebinden biri, download helper dan başka çözüm bulamadım ve firefoxa geçtim, lütfen bunu çözebilen varsa hangi yazılımla çözdüğünü yazsın, onlarca yazılım denedim.Diğer sebebim de fileserve, wupload falan gibi sitelerden belge indirirken diğer tarayıcılarda saçım beyazladı, hepsi anlamsız şekillerde belgeleri yarım bırakıyor, sadece firefoxla belge paylaşım sitelerini kullanabiliyorum.

hocam chrome da İnternet Download Manager ile gayet rahat video ları hatta sitelerde çalan mp3 dosyalarını dahi indirebiliyorum.bir dene istersen.
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar bu yazdığınız özelliklerin çoğu operada da var zaten.isteğin seçili metni çevirme özelliği ve tek tıkla download opera da da mevcut.
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MrDj 7 yıl
sürümü güncellemeden önce flashlı sitelerde bir ara çökme raporu aldım.tuhaftırki ilk defa başıma geliyor.ekran kapanıyordu.herhalde dedim ekran kartında sorun var.diğer tarayıcılarla denedim kapanmadı.firefox 11 yükseltince şu an için öyle bir sorun olmadı.ie chrome opera safari kullandım.tercihim firefox.
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S 7 yıl
Ana sayfa butonunun sağ tarafta olduğu için değiştirdiğim bir tarayıcı.
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himmet_dal 7 yıl
android kullananları birkere kaybetti kazanmasının yolu anca telefonu yenilersem olur.
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soon 7 yıl
mozilla istediği kadar rami fazla kullansın umrumda değil çünkü 4 gb ramim var pcmin
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BoSS03 7 yıl
Cep telefonu işletim sistemi yapacağına giden tahtın peşine düşmeliydi mozilla.. Firefox öldü artık allah rahmet eylesin... En son 10. versiyonu kullandım denedim daha doğrusu kendi kendine hatalar..facebook un bile çoğu yerinde (zaman tünelindki kapak resmi değiştirirken konum ayarlayamama) uyumsuzluk..... Forever CHROME !!! :)
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thunderwatcher 7 yıl
Google'ın her şeyini severim ama chrome'u sevemedim. Windows'tan linux'a geçmiş gibi bir etki yapıyor bende. Çok yabancı. Aradığımı aradığım yerde bulamayınca deliriyorum. Kısacası alışkanlıklar öne çıkıyor. Firefox kötü bir tarayıcı değil. Bench testlerinde önüne geçilmiş olması FF'un kötü olduğunu göstermiyor. Evet bellek kullanımı "oha çüş kendini aştın!" dedirtecek seviyelere gelebiliyor ama bu giderilirse FF benim için hala 1 numara olacak. Sırf ADBLOCK sayesinde sinir bozucu yanar döner reklamlardan kurtulmak dahi başlı başına tercih sebebidir benim için. İllet olurum kafama reklam kakılmasına. Benim için girdiğim siteden istediğim bilgiyi alıp derhal çıkmak önemlidir. Vaktim kıymetli. 40 saat reklamların arasında yol bulmaya çalışmayı sevmiyorum. Ayrıca "indragandi" tabir ettiğimiz mp4 ya da flv formatında indirmasyon eklentileri de benim için hayati. Hoşuma giden şeyleri arşive atmayı seviyorum. Chrome bunları sağlıyor mu sağlamıyor mu bilmiyorum. Hele Google'ın şu son gizlilik politikası değişikliği saçmalıklarından sonra bilmek de istemiyorum. Chrome kullananlara saygım sonsuz ama ben kalsın, ben bu tarafta kalacağım.
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haybora 7 yıl
maalesef hepsini denedim/deniyorum ancak yine de dönüş firefoxa oluyor. Ne diyelim kendini daha da geliştirmen dileğiyle..
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E_Aydin35 7 yıl
Oh iyi bari Firefox'da harakete geçti sonunda, kullanıcısı olarak seviniyorum..
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