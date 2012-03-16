Mozilla bu yıl versiyonlar yerine kullanıcı tecrübesine odaklanacak

Bir dönem Internet Explorer'ın ardından tarayıcı pazarının iki numarası olan Firefox, Chrome'un hızlı yükselişi karşısında beklenen müdahaleyi yapamadı ve üçüncü sıraya geriledi.

Geçen yıl birbiri ardına sürümler yayınlayarak hızlı güncelleme yöntemini seçen Mozilla, bu yıl versiyon numaralarından ziyade kullanıcı tecrübesini geliştirmeye odaklanacağını açıkladı.





Resmi blogunda bir duyuru yapan Mozilla, Chrome'dakine benzer bir şekilde güncellemeleri arka planda sessizce gerçekleştireceğini ve önceki güncelleme yoğunluğunu kullanıcının önünden kaldıracağını belirtti.





Ayrıca web uygulamalarının Firefox ile uyumlu çalışması için de bazı geliştirmeler yapılıyor.





Geçen yılın önemli istatistiklerini de paylaşan Mozilla, tarayıcının bellek kullanımını yüzde 50 oranında azalttıklarını, Firefox'a 10881 geliştirme veya değişiklik eklendiğini ve 480 milyon eklenti yüklendiğini vurguladı.