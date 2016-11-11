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Mozilla'dan FlyWeb API

Mozilla'da çalışan küçük bir takım birkaç aydır deneysel yeni bir Web API'ı ve tarayıcı özelliği olacak üzerinde çalışıyordu. FlyWeb sonunda tanıtıldı ve detayları paylaşıldı.
2 yıl
6,6b
1
4
Tarayıcılar
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Mozilla'da küçük bir takımın üzerinde çalıştığı deneysel, yeni bir Web API ve tarayıcı özelliği olan FlyWeb  duyuruldu.

FlyWeb Nedir? Ne işe yarar?

 Kısaca FlyWeb web sayfalarına tarayıcıda içerik ve servis gösterilmesini yerel web sunucusu üzerinden yapmaya yarayan bir API sunuyor.  Ayrıca tarayıcı üzerinden yerel web sunucularına erişim imkanı sağlıyor. Örnek verecek olursak yazıcılar, televizyonlar, akıllı ev cihazları gibi FlyWeb API ile doğrudan tarayıcı üzerinden erişime olanak sağlıyor. Böylece cihazlar arası iletişim ve cihazlara erişim oldukça kolay bir şekilde sağlanmış oluyor.

Nerede kullanılabilir?

Farklı türdeki ve yapıdaki cihazlar arasındaki iletişimin sağlanması offline çoklu oyunculuk, dosya paylaşımı, akıllı ev cihazlarında yeteneklerin ve çeşitliliğin artması, daha gelişmiş ve kolaylaştırılmış kontrol sistemlerinin önünü açıyor. 

Nereden nasıl kullanabiliriz?

Şu anda Firefox Nightly sürümünde "dom.flyweb.enabled"  seçeneği ön tanımlı olarak devre dışı olarak geliyor. Bu seçeneği aktif ederek kullanabilirsiniz.  Teknik detaylara ve örnek kodlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

https://flyweb.github.io/posts/2016/11/01/introducing-flyweb.html Yorum Yaz
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Berk Altunkılıç 2 yıl
işe yaramaz, kullanılmaz, bir halt olmaz.
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jimhendrix 2 yıl
Tarayıcıyı hızlandirsinlar ilk once. Mobil epey yavas
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Virinom 2 yıl
Zibilyon tane güvenlik açığı olan API :)
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SEO-Uzmanı 2 yıl
firefox mini ne zaman gelecek diye bekliyoruz !
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