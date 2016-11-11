Mozilla'dan FlyWeb API

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Mozilla'da küçük bir takımın üzerinde çalıştığı deneysel, yeni bir Web API ve tarayıcı özelliği olan FlyWeb duyuruldu.

FlyWeb Nedir? Ne işe yarar?

Kısaca FlyWeb web sayfalarına tarayıcıda içerik ve servis gösterilmesini yerel web sunucusu üzerinden yapmaya yarayan bir API sunuyor. Ayrıca tarayıcı üzerinden yerel web sunucularına erişim imkanı sağlıyor. Örnek verecek olursak yazıcılar, televizyonlar, akıllı ev cihazları gibi FlyWeb API ile doğrudan tarayıcı üzerinden erişime olanak sağlıyor. Böylece cihazlar arası iletişim ve cihazlara erişim oldukça kolay bir şekilde sağlanmış oluyor.

Nerede kullanılabilir?

Farklı türdeki ve yapıdaki cihazlar arasındaki iletişimin sağlanması offline çoklu oyunculuk, dosya paylaşımı, akıllı ev cihazlarında yeteneklerin ve çeşitliliğin artması, daha gelişmiş ve kolaylaştırılmış kontrol sistemlerinin önünü açıyor.

Nereden nasıl kullanabiliriz?

Şu anda Firefox Nightly sürümünde "dom.flyweb.enabled" seçeneği ön tanımlı olarak devre dışı olarak geliyor. Bu seçeneği aktif ederek kullanabilirsiniz. Teknik detaylara ve örnek kodlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://flyweb.github.io/posts/2016/11/01/introducing-flyweb.html