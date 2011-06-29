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Mugen Power'dan Sony Ericsson Xperia Play'e özel 3600 mAh batarya

7 yıl
11,5b
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13
Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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Küresel cep telefonu sektörünün büyük oyuncuları için daha fazla bekleme ve konuşma süresi vaad eden bataryalar geliştiren Mugen Power firması, bu sefer de Sony Ericsson'un oyun odaklı ve PlayStation sertifikalı modeli Xperia Play'e özel 3600 mAh'lik batarya üretti.
11 Temmuz'dan itibaren 99,95$'dan satışa sunulması planlanan bataryayla beraber arka kapak hediye ediliyor. Zira batarya telefonun kalınlığına etki etmekte. Telefonun orjinal bataryasının 1500 mAh değerinde olduğunu hatırlatalım.

http://www.mugen-power-batteries.com/sony-ericsson/sony-ericsson-xperia-play-r880i/mugen-power-3600mah-extended-battery-for-sony-ericsson-xperia-play-r880i-verzion-xperia-play.html?r=15# Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
yaben bişey soracam bende experia play varda arka kapağı kırıldı nerden bulabılırım bı yardım cı olursanız cok memun olurum ergin aksak tşkler
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cgdincer 7 yıl
3600 mAh = MAH birimi miliamper saat. 1 saatte verebileceği akım miktarını belirtir. önceki 1500 mah ise bu pil ile 2 katından fazla kullanım ömrünüz olur.
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Klasör.:X:. 7 yıl
bence 2 batarya taşımak daha mantıklı.Çünkü çok kalın olur bu...
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ezimuse 7 yıl
1000mAh 1 gün gitse (ne kadar gidiyor bilmiyorum ) 3.5 4 gün gider ki bu çok iyi bi rakam :D
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Batuist 7 yıl

ezimuse

1000mAh 1 gün gitse (ne kadar gidiyor bilmiyorum ) 3.5 4 gün gider ki bu çok iyi bi rakam :D

pil ömürlerinde doğru orantı mı söz konusu? yani 1000mAh bir gün gidiyorsa 3000mAh üç gün gider şeklinde bir doğru orantı mı mevcut?
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Batuist 7 yıl
3600 mAh ciddi bir rakam. ama telefonun kalınlığına etki etmesi kötü olmuş.. ama bazıları için büyük bir nimet olabilir bu batarya. tabi telefonun kullanım süresinide ne kadar etkilediğine bağlı.
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séquestre 7 yıl
Düşünce güzel Xperiam olsa alırdım..
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yunuss.10 7 yıl
Dün okumuştum xperiablog'da. Arc için de su geçirmez kılıf yapmışlar

Telefonun şeklini olan karizmasını bozuyo bu bataryalar. 100 dolar para vercem ama telefonun şekli bozulcak
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