Mugen Power'dan Sony Ericsson Xperia Play'e özel 3600 mAh batarya

Küresel cep telefonu sektörünün büyük oyuncuları için daha fazla bekleme ve konuşma süresi vaad eden bataryalar geliştiren Mugen Power firması, bu sefer de Sony Ericsson'un oyun odaklı ve PlayStation sertifikalı modeli Xperia Play'e özel 3600 mAh'lik batarya üretti.

11 Temmuz'dan itibaren 99,95$'dan satışa sunulması planlanan bataryayla beraber arka kapak hediye ediliyor. Zira batarya telefonun kalınlığına etki etmekte. Telefonun orjinal bataryasının 1500 mAh değerinde olduğunu hatırlatalım.



http://www.mugen-power-batteries.com/sony-ericsson/sony-ericsson-xperia-play-r880i/mugen-power-3600mah-extended-battery-for-sony-ericsson-xperia-play-r880i-verzion-xperia-play.html?r=15#