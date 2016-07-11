Müjde! Pokemon Go'ya takas özelliği geliyor

Henüz tüm dünyada resmi olarak indirmeye sunulmamasına rağmen şimdiden ortalığı kasıp kavuran Pokemon Go’nun geleceği yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Resmi kaynaklarca yapılan açıklamaya göre oyuna getirilecek yeni özelliklerle birlikte kullanıcı etkileşiminin giderek arttırılması hedefleniyor.

Pokemon Go’nun yaratıcılarından Niantic'in CEO'su John Henke ile gerçekleştirilen röportaja bakılırsa yakın zamanda yayınlanacak güncelleme paketiyle kullanıcılar Pokemon’larını birbirleriyle takas edebilecekler. Bu sayede oyunseverler yakaladıkları ancak gerek duymadıkları karakterlerini değerlendirebilecek ve alışverişini yapabilecekler. Üstelik istenen Pokemon’lara ulaşmak da fazlasıyla kolaylaşacak.

Henke açıklamasında Gameboy dönemindeki unutulmaz Pokemon oyunlarının sunduğu eğlenceyi yakalamak istediklerini ve ilgili yeniliğin Pokemon Go’nun ana elementleri arasında yer alacağını belirtiyor. Takas özelliğinin ne zaman hayata geçirileceği hakkında detay vermeyen John Henke, arttırılmış gerçeklik konusunda da çeşitli iyileştirmelerin yapılacağının sinyalini verdi.