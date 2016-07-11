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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Müjde! Pokemon Go'ya takas özelliği geliyor

Pokemon yakalayabilmek için sokakları arşınlayan oyunseverlere güzel bir haberimiz var. Kısa süre içerisinde yayınlanacak güncelleme ile artık arkadaşlarınızla Pokemon'larınızı takas edebileceksiniz.
2 yıl
9,1b
1
14
Mobil Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Henüz tüm dünyada resmi olarak indirmeye sunulmamasına rağmen şimdiden ortalığı kasıp kavuran Pokemon Go’nun geleceği yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Resmi kaynaklarca yapılan açıklamaya göre oyuna getirilecek yeni özelliklerle birlikte kullanıcı etkileşiminin giderek arttırılması hedefleniyor.
Pokemon Go’nun yaratıcılarından Niantic'in CEO'su John Henke ile gerçekleştirilen röportaja bakılırsa yakın zamanda yayınlanacak güncelleme paketiyle kullanıcılar Pokemon’larını birbirleriyle takas edebilecekler. Bu sayede oyunseverler yakaladıkları ancak gerek duymadıkları karakterlerini değerlendirebilecek ve alışverişini yapabilecekler. Üstelik istenen Pokemon’lara ulaşmak da fazlasıyla kolaylaşacak.
Henke açıklamasında Gameboy dönemindeki unutulmaz Pokemon oyunlarının sunduğu eğlenceyi yakalamak istediklerini ve ilgili yeniliğin Pokemon Go’nun ana elementleri arasında yer alacağını belirtiyor. Takas özelliğinin ne zaman hayata geçirileceği hakkında detay vermeyen John Henke, arttırılmış gerçeklik konusunda da çeşitli iyileştirmelerin yapılacağının sinyalini verdi.

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Barbaroscakir 2 yıl en beğenilen
İmam ile pokemon izleyesim geldi.
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alemburda34 2 yıl
Cumadan cumaya gittiğim camiye şu poketoplar yüzünden habire gider oldum cami hocasıda kıllandı habire beni izliyor :D
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jimhendrix 2 yıl
Note 4 kullanıcılarının aglaklığı da sıktı her guncelleme konusunda. 4.4.4den 6.0.1 aldiniz ustune daha da paket aldınız.
Note 2 4.1.2 4.4.2 yaptı, note 3 4.3ten 5.0.1 yaptı biz ne yapalım?
Bunu bilerek alın telefonları. Yoksa git iphone al sony al baska bir sey al.
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Seyrim 2 yıl
Başladık bakalım hayırlısı ile.. :)
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Mr. Jingles 2 yıl
Hâlâ anlayamadım şu oyunu. Millet oyunla kafayı yiyor.
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V4LKyR 2 yıl
Yahu Dratini kaçırdım az önce!
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YveJhin 2 yıl
Gym savaşlarından ayrı online eşleşmeli savaşlar olmalı yoksa kısa sürede söner.
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darkdiva 2 yıl
joven
çocuk oyunu

Komik :)
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Pi 2 yıl
Reklam icin kac para verdiler acep
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alemburda34 2 yıl
Cumadan cumaya gittiğim camiye şu poketoplar yüzünden habire gider oldum cami hocasıda kıllandı habire beni izliyor :D
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OverClocK1ng 2 yıl
Barbaroscakir
İmam ile pokemon izleyesim geldi.

pokumon.
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Captain_Ivy 2 yıl
apk sını mı indirsem napsam? herkes oynuyor yav
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BekirTemel 2 yıl
ws sistemi çok dandik, daha iyileştirilmeli.
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Patren 2 yıl
sonunda ws de gelsin
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