Munster: Mac satışları, Eylül çeyreğinde yıllık bazda azalacak

Piper Jaffray analistlerinden Gene Munster, Haziran çeyreğinde Apple’ın gelirlerinin yaklaşık %14’ünü oluşturan Mac ailesinin yatay performansını sürdürdüğü söyledi.

Gene Munster’ın pazar araştırma şirketi NPD’nin verilerinden hazırladığı çalışmaya göre geride bıraktığımız temmuz ayında Mac satışları, haziran ayına göre yatay seyrini sürdürdü. Özellikle iPhone ve iPad’in yanında Mac’lerin sönük kaldığına dikkat çeken analist, temmuz ayını da kapsayan eylül çeyreğinde Mac satışlarında yıllık bazda %5’lik düşüş öngörüyor.

iPod ailesinin durumuyla ilgili de öngörülerde bulunan Munster, NPD’nin verilerine göre eylül çeyreğinde iPod satışlarının yıllık bazda %20 azalmasını beklerken; hali hazırda iPod’ların firmanın gelirlerinin %2’sini oluşturduğundan, bu yıllık azalmanın Apple’ın çeyrek gelirine çok fazla etki yapmayacağını söyledi.

Apple’ın yeni nesil iPod ailesini 10 eylülde düzenleyeceği etkinlikte, yeni nesil Mac’leri ise ekim ayında tanıtması bekleniyor.