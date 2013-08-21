Munster: Mac satışları, Eylül çeyreğinde yıllık bazda azalacak

Piper Jaffray analistlerinden Gene Munster, Haziran çeyreğinde Apple’ın gelirlerinin yaklaşık %14’ünü oluşturan Mac ailesinin yatay performansını sürdürdüğü söyledi.
Gene Munster’ın pazar araştırma şirketi NPD’nin verilerinden hazırladığı çalışmaya göre geride bıraktığımız temmuz ayında Mac satışları, haziran ayına göre yatay seyrini sürdürdü. Özellikle iPhone ve iPad’in yanında Mac’lerin sönük kaldığına dikkat çeken analist, temmuz ayını da kapsayan eylül çeyreğinde Mac satışlarında yıllık bazda %5’lik düşüş öngörüyor.
iPod ailesinin durumuyla ilgili de öngörülerde bulunan Munster, NPD’nin verilerine göre eylül çeyreğinde iPod satışlarının yıllık bazda %20 azalmasını beklerken; hali hazırda iPod’ların firmanın gelirlerinin %2’sini oluşturduğundan, bu yıllık azalmanın Apple’ın çeyrek gelirine çok fazla etki yapmayacağını söyledi.
Apple’ın yeni nesil iPod ailesini 10 eylülde düzenleyeceği etkinlikte, yeni nesil Mac’leri ise ekim ayında tanıtması bekleniyor.
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Stock sogutucuyla kullanmaya kalkarsan hic bir pcden stabilize bekleme aradaki fiyat farkinada en kral su sogutmayi koyarsin al sana macten 10kat stabil hackintosh.apple fanlikta ayri birsey
hackintoshy geliştirildikçe satıslar azalıyor adam applein biçtiğ paranın yarısından daha azı fiyata aynı donanıma hackintosh kuruyor...
Saçma. Sen diyelim ki hackintosh kurdun o mac hissiyatını veriyor mu bakalım Yani hackintosh kullanmakla mac kullanmak arasında o kadar çok fark var ki inanılmaz cidden. Kullanan bilir
Buda demek oluyor ki Windows pazarı büyük darbe alıyor. İnsanlar belki Mac alacak parayı ve amacı bulamıyorlar ancak artık Macintosh'un ne kadar değerli bir O.S olduğunu herkes anlamış durumda...
Yıllardır geç bile kaldılar hatta. Bu satışlara etki vurur mu ? (bana göre Mac satışları artıyor ülkemizde bir Apple çalışanı olarak görüyorum bunu ) kesinlikle HAYIR diyebilirim...
Eskiden Apple insanlara göre lükstü.Ancak şuan bir ihtiyaç halini almış durumda . Stabil ve yormayan bir O.S kullanıyorsunuz ve buda doğal olarak mutlu olmanıza sebep oluyor
mac alanlarin cogu rahatlik ve pratiklik icin aliyor zaten. yani hackintosh ile ugrasmak zahmetli, ayrica garantisi olan bir is degil. yarin mevericks geldiginde hayda tum kurulumu bastan yap. nerede kaldi os x pratikligi.
hackintosh cihazim da var evde. eskiden dual kullaniyordum windows ile. hatta zamanimin cogu os x de geciyordu. gakat macbook pro aldiktan sonra kaldirdim hackintoshu. cunku zaman verip ugrasilacak gibi degil.
mac dususunun nedeni mac oldugu icin degil de global anlamda masaustu ve laptop pazarinin tablet ve mobil telefonlardan etkilenmesi. cok arkadasim var bilgisayarda zaman gecirecegine tablet, telefon ile isini hallediyor. hos ayri bilgisayarlari var ama eskiden 3 yilda 1 degistiyorsa artik bu sure daha da uzuyor. bu yuzden bilgisayar satislari dusuyor.