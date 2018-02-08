Musk: Model Y'nin üretim planı 3 ila 6 ay içerisinde açıklanacak

Tesla’nın tamamen elektrikli compact SUV aracı Model Y’yi ne zaman satışa sunacağı henüz tam olarak netleşmiş değil. Ancak, son dönemde SpaceX ile gündemde olan Elon Musk yeni aracını da unutmadı ve zaman çizelgesiyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Açıklamalar kafa karıştırdı

Model Y’nin üretimiyle ilgili daha önce yapılan açıklamalar oldukça kafa karıştırıcıydı. Musk ilk olarak aracın pazara daha hızlı girebilmesi için Model 3’ün platformunun kullanılacağını belirtmişti. Geçtiğimiz yıl ise yaptığı sürpriz bir açıklamayla Model Y’nin yeni bir platform üzerine inşa edileceğini ve 2019’un sonlarında üretimine başlanacağını açıklamıştı. Sonra yine bu açıklamasından vazgeçerek Model 3’le ilgili olan orijinal plana geri döndü.

Dün şirketin finansal sonuçlarının yayınlanmasının ardından yapılan konferans görüşmesinde yeni açıklamalarda bulunan Musk, Model Y için sermaye yatırımının, yani aracın üretimi için yatırımın 2018 sonunda başlayacağını belirtti.

Yeni bir fabrikada üretilebilir

Musk ayrıca, konum da dahil olmak üzere üretim planlarının da önümüzdeki 3 ila 6 ay içerisinde ortaya çıkacağını söyledi. Yeni compact SUV modelinin üretimi için yeni bir fabrikanın da sinyallerini verdi.

Son olarak, Model 3’ten Model Y’ye geçişte büyük bir üretim verimliliği artışı planladıklarını belirten Musk, daha az yatırımla yıllık üretim kapasitesini ikiye katlayarak 1 milyona çıkarmak istediklerini belirtti.

https://electrek.co/2018/02/07/tesla-model-y-production-plans-elon-musk/