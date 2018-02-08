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Musk: Model Y'nin üretim planı 3 ila 6 ay içerisinde açıklanacak

Elon Musk, Tesla'nın planları arasında yer alan elektrikli compact SUV aracı Model Y'nin sermaye yatırımı ve üretimiyle ilgili zaman çizelgesi hakkında yeni bilgiler verdi.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Musk: Model Y'nin üretim planı 3 ila 6 ay içerisinde açıklanacak
 

Tesla’nın tamamen elektrikli compact SUV aracı Model Y’yi ne zaman satışa sunacağı henüz tam olarak netleşmiş değil. Ancak, son dönemde SpaceX ile gündemde olan Elon Musk yeni aracını da unutmadı ve zaman çizelgesiyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Açıklamalar kafa karıştırdı 

Model Y’nin üretimiyle ilgili daha önce yapılan açıklamalar oldukça kafa karıştırıcıydı. Musk ilk olarak aracın pazara daha hızlı girebilmesi için Model 3’ün platformunun kullanılacağını belirtmişti. Geçtiğimiz yıl ise yaptığı sürpriz bir açıklamayla Model Y’nin yeni bir platform üzerine inşa edileceğini ve 2019’un sonlarında üretimine başlanacağını açıklamıştı. Sonra yine bu açıklamasından vazgeçerek Model 3’le ilgili olan orijinal plana geri döndü.

Dün şirketin finansal sonuçlarının yayınlanmasının ardından yapılan konferans görüşmesinde yeni açıklamalarda bulunan Musk, Model Y için sermaye yatırımının, yani aracın üretimi için yatırımın 2018 sonunda başlayacağını belirtti.

Yeni bir fabrikada üretilebilir 

Musk ayrıca, konum da dahil olmak üzere üretim planlarının da önümüzdeki 3 ila 6 ay içerisinde ortaya çıkacağını söyledi. Yeni compact SUV modelinin üretimi için yeni bir fabrikanın da sinyallerini verdi.

Son olarak, Model 3’ten Model Y’ye geçişte büyük bir üretim verimliliği artışı planladıklarını belirten Musk, daha az yatırımla yıllık üretim kapasitesini ikiye katlayarak 1 milyona çıkarmak istediklerini belirtti.


https://electrek.co/2018/02/07/tesla-model-y-production-plans-elon-musk/ Yorum Yaz
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nonpoint 1 yıl en beğenilen
Model S 3 X Y tamamlanıyor
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donjuan008 10 ay
benim arkadaşımda 20113 model vardı tesla s 2017 yılında servise gönderdik yurtdışına herşeyi yenileriyle değiştirdiler yazılım balata camlar adamlar arabayı test edip eksik ne varsa yenilediler sadece 800 euro aldılar arkasında duruyolar arabaların ama daha büyük fabrikalar lazım işçide çıkartılar bakalım ne olacak bende almayı planlıyordum 110 bin tl ayırmıştım ama biraz daha meblağ gerekecek sanırım
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drjacob 1 yıl
50 bin dolar olsun bari hayalini kuralım lütfen :)
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AirSupport 1 yıl
Önce Model 3'ün hedefini tuttur
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haberelectro 1 yıl
Araba daha ortada yok uretim plani aciklanacak. Komiksin tesla.
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sleepingawake 1 yıl haberelectro
haberelectro
Araba daha ortada yok uretim plani aciklanacak. Komiksin tesla.

Yerli arabaya ne diyeceksin? Fabrika yok daha ksjdfgksdfkljgjkslf
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ufuk-34JD58 1 yıl
şu arabanın fiyatı hariç sembolden ne farkı var.
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Wanpo 1 yıl ufuk-34JD58
ufuk-34JD58
şu arabanın fiyatı hariç sembolden ne farkı var.


Senin Dacia bile daha iyidir
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Guest-F2673E0F4 1 yıl
Ben başka bir yerde yeni platform ile model 3 platformu hybrid i olacak diye okumuştum ama bakalım normalde model y diğer firmaların kullandığı kare bataryalarla uretilecekti sonra model 3 altyapısında olacak dedi elon bakalım tanıtım gelene kadar fazla bilgi ogrenemeyecegiz
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TSY 1 yıl
anlaşıldı model 3 ler teslim edilmeyecek yeni kaynak lazım pardon kerizler lazım :D yeni bir jet fadıl geliyor.
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Elsa 1 yıl TSY
Jet Fadıl'ın kendine ait uzay araştırma ve roket üretme, bankacılık uygulaması, dünya çapında elektrikli araba devrimini başlatan firması vardı zaten..
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aycibin 1 yıl
gelsin de üzerine yeni vergiler bindirelim
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nonpoint 1 yıl en beğenilen
Model S 3 X Y tamamlanıyor
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smart1978 1 yıl nonpoint
Harbi cok se ksi hakkini vermek lazim ...
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