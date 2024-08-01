Makyajlı yeni Tesla Model Y görüntülendi

Makyajlı Tesla Model Y görüntülendi
2023 yılının belli dönemlerinde dünyanın en çok satan elektrikli otomobili unvanına da ulaşan Tesla Model Y'nin makyajlı versiyonu "Project Juniper" kod adıyla anılıyor. Bilindiği üzere firma son olarak Model 3 aracını “Highland” kod adıyla yenilemişti. Model 3 “Highland” modeline dair ilk bilgiler ortaya çıktığında Tesla’nın Model Y için de kod adı “Juniper” olduğu bildirilen bir güncelleme üzerinde çalıştığı aktarılmıştı.
Güncellenmiş Tesla Model Y'nin ne zaman satışa çıkacağı net değil ancak Elon Musk, makyajlı Model Y'nin bu yıl piyasaya sürülmeyeceğini ve herkesin bu konuda konuşmayı bırakması gerektiğini çünkü bunun satışlara zarar verebileceğini söylemişti. Dolayısıyla Model Y “Juniper” yüksek ihtimalle 2025 yılında piyasaya sürülecek. Aracın donanımında bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı ise belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.