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Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın dünyanın en çok satan aracı unvanına sahip Model Y otomobili için “Juniper” kod adında bir yenileme hazırlığında olduğu biliniyor. Öte yandan Tesla'nın crossover modeli Model Y, 2019'dan bu yana aynı tasarımıyla piyasada bulunuyor. Ortaya çıkan yeni makyajlı halinde ise ilginç tasarım güncellemeleri yapıldığı görülüyor.

Makyajlı Tesla Model Y görüntülendi

2023 yılının belli dönemlerinde dünyanın en çok satan elektrikli otomobili unvanına da ulaşan Tesla Model Y'nin makyajlı versiyonu "Project Juniper" kod adıyla anılıyor. Bilindiği üzere firma son olarak Model 3 aracını “Highland” kod adıyla yenilemişti. Model 3 “Highland” modeline dair ilk bilgiler ortaya çıktığında Tesla’nın Model Y için de kod adı “Juniper” olduğu bildirilen bir güncelleme üzerinde çalıştığı aktarılmıştı.

Tam Boyutta Gör Sızdırılan görsellere göre yaklaşmakta olan Model Y, Rivian’ın araçlarına benzer şekilde arkada tam genişlikte kırmızı bir LED ışık barına sahip olacak. Arka ışık çubuğuna siyah bir “TESLA” yazısı yerleştirilmiş durumda. Ayrıca kapı içlerinde de LED ambiyans aydınlatmalarına yer verileceği görülüyor. Her şey görünmüyor olsa da kabin tasarımının güncellenmiş Model 3’e benzeyeceği söyleniyor. Tesla'nın bunlar dışında jant ve ön tarafta da değişiklikler yapması bekleniyor.

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Güncellenmiş Tesla Model Y'nin ne zaman satışa çıkacağı net değil ancak Elon Musk, makyajlı Model Y'nin bu yıl piyasaya sürülmeyeceğini ve herkesin bu konuda konuşmayı bırakması gerektiğini çünkü bunun satışlara zarar verebileceğini söylemişti. Dolayısıyla Model Y “Juniper” yüksek ihtimalle 2025 yılında piyasaya sürülecek. Aracın donanımında bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı ise belirsiz.

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Makyajlı yeni Tesla Model Y görüntülendi