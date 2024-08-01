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    Anlık Bildirim

    Makyajlı yeni Tesla Model Y görüntülendi

    Tesla'nın yaklaşan Model Y “Juniper” yenilemesi için bir dizi görüntü sızdırıldı. Resmi olarak doğrulanmasa da bazı potansiyel olarak ilginç tasarım güncellemeleri yapıldığı görülüyor.
    Makyajlı yeni Tesla Model Y görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın dünyanın en çok satan aracı unvanına sahip Model Y otomobili için “Juniper” kod adında bir yenileme hazırlığında olduğu biliniyor. Öte yandan Tesla'nın crossover modeli Model Y, 2019'dan bu yana aynı tasarımıyla piyasada bulunuyor. Ortaya çıkan yeni makyajlı halinde ise ilginç tasarım güncellemeleri yapıldığı görülüyor.

    Makyajlı Tesla Model Y görüntülendi

    2023 yılının belli dönemlerinde dünyanın en çok satan elektrikli otomobili unvanına da ulaşan Tesla Model Y'nin makyajlı versiyonu "Project Juniper" kod adıyla anılıyor. Bilindiği üzere firma son olarak Model 3 aracını “Highland” kod adıyla yenilemişti. Model 3 “Highland” modeline dair ilk bilgiler ortaya çıktığında Tesla’nın Model Y için de kod adı “Juniper” olduğu bildirilen bir güncelleme üzerinde çalıştığı aktarılmıştı.

    Tesla Model Y Juniper Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan görsellere göre yaklaşmakta olan Model Y, Rivian’ın araçlarına benzer şekilde arkada tam genişlikte kırmızı bir LED ışık barına sahip olacak. Arka ışık çubuğuna siyah bir “TESLA” yazısı yerleştirilmiş durumda. Ayrıca kapı içlerinde de LED ambiyans aydınlatmalarına yer verileceği görülüyor. Her şey görünmüyor olsa da kabin tasarımının güncellenmiş Model 3’e benzeyeceği söyleniyor. Tesla'nın bunlar dışında jant ve ön tarafta da değişiklikler yapması bekleniyor.

    Güncellenmiş Tesla Model Y'nin ne zaman satışa çıkacağı net değil ancak Elon Musk, makyajlı Model Y'nin bu yıl piyasaya sürülmeyeceğini ve herkesin bu konuda konuşmayı bırakması gerektiğini çünkü bunun satışlara zarar verebileceğini söylemişti. Dolayısıyla Model Y “Juniper” yüksek ihtimalle 2025 yılında piyasaya sürülecek. Aracın donanımında bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı ise belirsiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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