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Musk-Pentagon gizli görüşmesi: Elon Musk Iron Man mi olacak?

SpaceX ve Tesla gibi iki önemli şirketin sahibi Elon Musk geçtiğimiz Çarşamba günü Pentagon'la gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Musk'ın bu görüşmeyle ilgili attığı tweet Iron Man'i akıllara getiriyor
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,3b
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14
Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Başarılı iş adamı kimliğinin yanı sıra çok da iyi bir bilim insanı olması nedeniyle birçok insan tarafından Marvel'ın kurgusal karakteri Tony Stark'a benzetilen Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Pentagon'la gizli bir görüşme yaptı. CNN'in bu konuyu el aldığı "Musk Pentagon'da ne yapıyordu?" başlıklı haberine Twitter üzerinden yanıt veren Elon Musk, "Uçan metal kıyafetle ilgili bir şey..." ifadelerini kullanarak Tony Stark-Elon Musk benzetmesini tekrar akıllara getirdi.

Elon Musk'ın bu ifadeleri kullanırken ne kadar ciddi olduğunu tabi ki henüz bilemiyoruz. Zira bu görüşmeyle ilgili ne Musk tarafından ne de Pentagon'dan detaylı bir açıklama gelmiş değil. Musk'ın açıklamaları aşağıda görmüş olduğunuz tweetle sınırlı kalırken Pentagon ise görüşmenin 'inovasyon'la ilgili olduğunu söylemekle yetindi.

Tesla ve SpaceX ile bir zamanlar imkansız gözüyle bakılan birçok işin altından başarıyla kalkan Elon Musk'ın Mars'ı kolonize etmek gibi çılgınca fikirlerinin de olduğunu düşünürsek tabi Iron Man fikri de çok da uzak görünmüyor. Katıldığı oturumlarda geleceği değişterecek fikirlerinin olduğundan sıklıkla bahseden Musk'ın bir bilim kurgu klasiğini gerçeğe dönüştürme hayallerinin olması da epey olası bir ihtimal.

Amerikan Savunma Bakanlığı'yla sıkı ilişkileri var

Elon Musk hali hazırda Amerikan Savunma Bakanlığı'yla sıkı ilişkiler içerisinde. Musk'ın uzay şirketi SpaceX geçtiğimiz Nisan ayında Hava Kuvvetleri'yle önemli bir anlaşma imzalamıştı. 87.2 milyon dolarık bu anlaşma dahilinde ABD Hava Kuvveleri'ne ait GPS uydularını yörüngeye taşıyacak olan SpaceX'in yeni kontratların da peşinde koştuğu biliniyor.

https://twitter.com/elonmusk/status/740723195431538689 Yorum Yaz
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yoksulseytan22 3 yıl en beğenilen
Ouvvvvv AMAN NE GİZLİ!
Ay ben şok! ben iptal
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Batuist 3 yıl
Adam resmen dalga geçmiş millet ciddiye almış..
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Turkforce 3 yıl
İstenen aracın kontrolünün NSA tarafından nasıl ele geçirilebileceği veya aracın durdurulacağı konusunda arka kapı bırakması için özel olarak görüşmüşlerdir.
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fieldyturbo19 3 yıl
vay be elon musk biliminsanımıydı çok ilginç sayın editör isterseniz önce bir wikileyin ilgili kişiyi -_-
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E_Aydin35 3 yıl
Magazinsel boyutu ağır basan keyifli bir haber olmuş. :) Elon Musk başlı başına incelenmesi gereken bir insan. Başarıya aç biri, daha çok ses getirecek şeyler yapacağı belli.
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DH Misafiri 3 yıl
Filmlerde, oyunlarda gördüğümüz iyi görünen kötü adam rolü gercek mi oluyor acaba ?
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camokan 3 yıl
Bu dh editörleri zaten iron man yapmıştı adamı
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Kotaless 3 yıl
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alito 3 yıl
Elon Musk'ın kafası büyük olmuş
1 Yanıt Yanıtla +1
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The Balance 3 yıl alito
Kafa büyük değil mi Musk 'ın sığdıramamışlardır
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The Balance 3 yıl
Musk'ı bende seviyorum fakat bu gördüğüm en saçma ve gerizekalıca haber olmuş. Yer kaplaması bile saçma


Hayır adam dalga geçmiş düz mantık mısınız la siz . Pentagon ile görüşüp ne Iron Man olması. Shield mi orası
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Mr. Jingles 3 yıl
Jarvis olmadıktan sonra Iron Man olmaz.
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mehmedaltair 3 yıl
Şu adamı da iron man yaptınız bu kim lan sanki oturup arabaları tek başına yapıyor gibi tepemize çıkardınız zaten. O müşterinin siparişini iptal edip saçma sapan da cevap verince benim gözümde bitti. Steve jobs 1 cümle söyledi diye adamı linç edenler bu adam için hiçbir şey de demedi üstelik. Buradan da forumdaki bazı arkadaşların ikiyüzlü olduğunu anlayabiliyoruz ayrıca
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Batuist 3 yıl
Adam resmen dalga geçmiş millet ciddiye almış..
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