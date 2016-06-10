Musk-Pentagon gizli görüşmesi: Elon Musk Iron Man mi olacak?

Başarılı iş adamı kimliğinin yanı sıra çok da iyi bir bilim insanı olması nedeniyle birçok insan tarafından Marvel'ın kurgusal karakteri Tony Stark'a benzetilen Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Pentagon'la gizli bir görüşme yaptı. CNN'in bu konuyu el aldığı "Musk Pentagon'da ne yapıyordu?" başlıklı haberine Twitter üzerinden yanıt veren Elon Musk, "Uçan metal kıyafetle ilgili bir şey..." ifadelerini kullanarak Tony Stark-Elon Musk benzetmesini tekrar akıllara getirdi.

Elon Musk hali hazırda Amerikan Savunma Bakanlığı'yla sıkı ilişkiler içerisinde. Musk'ın uzay şirketi SpaceX geçtiğimiz Nisan ayında Hava Kuvvetleri'yle önemli bir anlaşma imzalamıştı. 87.2 milyon dolarık bu anlaşma dahilinde ABD Hava Kuvveleri'ne ait GPS uydularını yörüngeye taşıyacak olan SpaceX'in yeni kontratların da peşinde koştuğu biliniyor.

https://twitter.com/elonmusk/status/740723195431538689

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Elon Musk'ın bu ifadeleri kullanırken ne kadar ciddi olduğunu tabi ki henüz bilemiyoruz. Zira bu görüşmeyle ilgili ne Musk tarafından ne de Pentagon'dan detaylı bir açıklama gelmiş değil. Musk'ın açıklamaları aşağıda görmüş olduğunuz tweetle sınırlı kalırken Pentagon ise görüşmenin 'inovasyon'la ilgili olduğunu söylemekle yetindi.Tesla ve SpaceX ile bir zamanlar imkansız gözüyle bakılan birçok işin altından başarıyla kalkan Elon Musk'ın Mars'ı kolonize etmek gibi çılgınca fikirlerinin de olduğunu düşünürsek tabi Iron Man fikri de çok da uzak görünmüyor. Katıldığı oturumlarda geleceği değişterecek fikirlerinin olduğundan sıklıkla bahseden Musk'ın bir bilim kurgu klasiğini gerçeğe dönüştürme hayallerinin olması da epey olası bir ihtimal.