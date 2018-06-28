Müthiş iddia: Sony Mobile, Türkiye pazarından çekiliyor!

Sony'nin uzunca bir süredir mobil pazarda büyük sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Şirket iyi akıllı telefonlar çıkarmaya devam etse de diğer üreticilerin inovasyonlarına karşı rekabet etmekte zorlandığı ortada. Sony Mobile'ın artık zararı azaltmak için birkaç pazardan çıkmayı düşündüğü belirtiliyor.

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Mobil sektörle ilgili sızıntılarıyla tanıdığımız güvenilir isimlerden biri olan Evan Blass (@evleaks), Sony Mobile'ın bu yılın sonunda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'daki operasyonlarını sonlandıracağını ve ofislerini kapatacağını duyduğunu söyledi. Görünüşe bakılırsa şirket bu kararını Ekim ayında hayata geçirecek.

Sony fanları üzülecek

Sony'nin akıllı telefonları Samsung, Huawei, Apple veya Xiaomi'nin en son cihazları gibi kitleleri cezbetmese bile, hala şirketin telefonlarını dört gözle bekleyen ve satın almak isteyen birçok kişi var. Sonuç olarak Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'da bulunan Sony fanları bu karardan kesinlikle memnuniyet duymayacak.

Hiçbir şirket sürekli olarak para kaybettiği bölgelerde faaliyet göstermeye devam etmek istemeyeceği için Sony'nin bu kararına saygı duymak gerekir. Bununla birlikte Sony Mobile'ın dünya genelindeki diğer pazarlarda da benzer adımlar atıp atmayacağını ve bu hamlesinin akıllı telefon işlerinin geleceği için nasıl bir etki yaratacağını ise zaman gösterecek.

https://twitter.com/evleaks/status/1012047085426835457