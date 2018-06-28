Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Müthiş iddia: Sony Mobile, Türkiye pazarından çekiliyor!

Akıllı telefon sızıntılarıyla tanıdığımız Evan Blass, Sony Mobile'ın bu yılın sonunda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'daki operasyonlarını sonlandıracağını ve ofislerini kapatacağını söyledi.
10 ay
9,8b
1
185
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony'nin uzunca bir süredir mobil pazarda büyük sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Şirket iyi akıllı telefonlar çıkarmaya devam etse de diğer üreticilerin inovasyonlarına karşı rekabet etmekte zorlandığı ortada. Sony Mobile'ın artık zararı azaltmak için birkaç pazardan çıkmayı düşündüğü belirtiliyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 9 tanıtım tarihi resmi olarak açıklandı"
Mobil sektörle ilgili sızıntılarıyla tanıdığımız güvenilir isimlerden biri olan Evan Blass (@evleaks), Sony Mobile'ın bu yılın sonunda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'daki operasyonlarını sonlandıracağını ve ofislerini kapatacağını duyduğunu söyledi. Görünüşe bakılırsa şirket bu kararını Ekim ayında hayata geçirecek.

Sony fanları üzülecek 

Sony'nin akıllı telefonları Samsung, Huawei, Apple veya Xiaomi'nin en son cihazları gibi kitleleri cezbetmese bile, hala şirketin telefonlarını dört gözle bekleyen ve satın almak isteyen birçok kişi var. Sonuç olarak Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'da bulunan Sony fanları bu karardan kesinlikle memnuniyet duymayacak.
Hiçbir şirket sürekli olarak para kaybettiği bölgelerde faaliyet göstermeye devam etmek istemeyeceği için Sony'nin bu kararına saygı duymak gerekir. Bununla birlikte Sony Mobile'ın dünya genelindeki diğer pazarlarda da benzer adımlar atıp atmayacağını ve bu hamlesinin akıllı telefon işlerinin geleceği için nasıl bir etki yaratacağını ise zaman gösterecek.

https://twitter.com/evleaks/status/1012047085426835457 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hareketliperde 10 ay en beğenilen
Ne garip milletiz cidden. Piyasadan alternatifin birisi çekiliyor bazıları oh çekiyor bazıları beter olsun diyor. Rekabet azaldıkça olan vatandaşa oluyor biliyorsunuz değil mi???
Ne garip milletiz cidden. Piyasadan alternatifin birisi çekiliyor bazıları oh çekiyor bazıları beter olsun diyor. Rekabet azaldıkça olan vatandaşa oluyor biliyo...
Devamını Gör
4 Yanıt Yanıtla +152
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ergenius 10 ay
Herkes Sony'i kötüleyip gitmesine seviniyor da adamların çekilme nedeni satışlar değil Türkiye'nin pazar olarak umut teşkil etmemesi . Afrika ile aynı kefeye koymuşlar. Alım gücünüz yoksa size telefon da yok, demişler
Herkes Sony'i kötüleyip gitmesine seviniyor da adamların çekilme nedeni satışlar değil Türkiye'nin pazar olarak umut teşkil etmemesi . Afrika ile aynı kefeye k...
Devamını Gör
10 Yanıt Yanıtla +117
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesbi 10 ay
İsabet olur. Hem tasarım ve özellikler anlamında müşteri taleplerini göz ardı ediyor, hem de lg ile arıza ve sorun konusunda yarışıyor. Piyasaya hiçbir katkısı yok. Parça üretsin.
İsabet olur. Hem tasarım ve özellikler anlamında müşteri taleplerini göz ardı ediyor, hem de lg ile arıza ve sorun konusunda yarışıyor. Piyasaya hiçbir katkısı ...
Devamını Gör
Yanıtla +64
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 10 ay
Burada bir sürü çalışanı var. işsizlik zaten yüksek. geçmiş olsun.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 10 ay
Telefonlarının tiplerini hep sevdim ama internetteki kötü yorumlar hep uzaklaştırdı beni. Özellikle XA1 Ultra'yi çok sevmiştim fakat, pil ömrü üzerine o kadar kötü yorum vardı ki korktum bulaşmaya. Gittik Mi 5s aldık onunla da Ghost Screen'e kaldık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
+8Raptor 10 ay
Arkadas siz bırakın sonynin çıkıp çıkmamasınıda samsungdan, appledan kaç para alıyonuz bu yorumlar için onu söyleyin. Xz premium mwc dünya telefon kongresinde 2017 nin en iyi telefonu seçildi. Benchmark testlerinde uzun süre dünyanın en hızlı telefonu olarak kaldı. Testte geçtiği telefonlar içinde iphone x' note 8 ve s8 plusda var. Inanmayan açıp bakar. Dünyanını ilk 4k telefonu z5 premium ile geldi. Dünyanın ilk 4k + hdr telefonu xz premiumla geldi. Ilk ar 3d modellemeyi xperia getirdi. Ilk su ve toz geçirmez telefonu xpreia yaptı. Ilk 960p ağır çekim xperia ile geldi. Ilk stereo hoparlör xperia ile geldi. Telefondan ps4 oyunları oynatan tek marka xperia dır. Xz1 2018 in en iyi tasarımı ödülünü aldı. Xz2 mwc dünya kongresinde 2018 in en iyi telefonu seçildi. Adamlar üst üste iki defa dünyanın en iyisi oldular. Siz ne kullandınızda kafanız böyle bi dünya. Tamam iyi bir sony düsmanısınız anladıkta bu size ne kazandırıyo. Kullandığınız samsungların, appleların kamera merceğini bile sony üretiyorken, sony olmasa diğer markalar telefonuna kamera bile koyamayacak kadar acizken gerçekten neyi kanıtlamaya çalısıyosunuz. Iki günlük markaların kölesi olmussunuz. Harbiden komiksiniz hocam. Ne diyimki baska
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s_s64 10 ay
sony allah seni bildigi gibi yapsın xz2 alacaktım bekle allah bekle gelmedi mix2 aldım adamlar çekiliyor iyimi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanox 10 ay
Düzgün bir tasarım yapamayaçaksa nereye giderse gitsin ,yakında tüm dünya
pazarından da çekilir, hep bamya hep bamya nereye kadar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ne diyorum 10 ay
Sony Yinemi çekiliyor Türkiye pazarından??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
denizci535 10 ay
Yaptığı telefonlar bir çöp z3 ve z3+ Compact ve z5 kullanmış biriyim, çöp olduğunu z5 den sonra anladım. Kısaca zaten çöp bu halta yaramıyor zaten yüksek fiyattan dayiyo gitsin milleti simurmesin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BRC_KHAN 10 ay
XZ'yi çıkardıklarında "Bu kafa ile giderse Sony Xperia 2 seneye Türkiye'den çekilir, satışları ve müşteri memnuniyeti yerlerde!.." dediğimde alevlenen fanboylar şuan neler yapıyorlar acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zibidi gonzales 10 ay
ağlicam yaaaa daha xz premium alcaktım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oysaki 10 ay
Müthiş güzel manada kullanilan kelimedir. Ama ortada olumsuz bir durum var. Başlık atan arkadaş neye dayanarak müthiş demiş acaba? Yoksa sony arkadaşı zarara mı uğrattı? Kurtuluyoruz manasinda mi kullandı ??
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9750 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, sony mobile ve
8 etiket daha Türkiye Gündemi cep telefonu pazar Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay PUBG, Fortnite'a açtığı telif hakkı davasını geri çekti 10 ay NBA takımı kripto para madenciliğine başlıyor 10 ay Samsung, "Daima Açık Ekran" özellikli telefonlar için 30 yeni saat modeli yayınladı 10 ay Faraday Future 2 milyar dolarlık dev yatırım ile hayata dönüyor 10 ay Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerinin tasarımı sızdırıldı 10 ay Biletix müşterilerinin bilgileri çalındı! 10 ay Apple ve Samsung'un yedi yıllık patent ihlali davası tatlıya bağlandı 10 ay Android Go işletim sistemli Alcatel 1'in fiyatı 89 dolar olarak açıklandı 10 ay NASA başkanından Trump'a destek: Uzay Kuvvetleri kurulmalı 10 ay Kota dostu Instagram Lite uygulaması yayınlandı 10 ay Türkiye'de her beş kişiden biri kripto para sahibi 10 ay Renault Captur Coupe kamuflajlı olarak göründü 10 ay Corsair’den oyun yayıncılığı alanında büyük adım 10 ay Çocuk akıllı saatleri için Snapdragon Wear 2500 geliyor 10 ay Kolay İngilizce öğrenme 10 ay Samsung, 5 inç ekrana sahip bir Galaxy S10 varyantı çıkarabilir 10 ay Çift kameralı telefonlara yazılım tabanlı derinlik algılama desteği 10 ay ZTE Nubia'dan çentik ve selfie kamerası olmayan, çift ekranlı akıllı telefon 10 ay NASA'da büyük hayal kırıklığı: 10 milyar dolarlık teleskop James Webb, tam 3 yıl ertelendi 10 ay Battlefield 5'in 'kapalı alfa' süreci bugün başlıyor 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Müthiş iddia: Sony Mobile, Türkiye pazarından çekiliyor! Sonraki Japonlar 'Kozmik Elmas'a ulaştı: Hayabusa'nın 3.5 yıllık uzay yolculuğu sona erdi 11 ay SD kartlarda 1GB/s transfer hızı dönemi 11 ay Yeni Nvidia G-Sync modülü 500$ maliyete sahip 11 ay Excalibur G750 Oyuncu Dizüstüsü inceleme "GTX 1070 testte" 11 ay PlayStation Plus'ın Temmuz ayı ücretsiz oyunları açıklandı 11 ay Araştırma: Türkiye, Dünya Kupası için büyük ekrana terfi ediyor 11 ay Elon Musk, Tesla'nın üreteceği pickup hakkında yeni bilgiler verdi 11 ay Samsung Galaxy Note 9 tanıtım tarihi resmi olarak açıklandı 11 ay Bir dönem sona eriyor: 2022 itibarıyla kutulu oyunlar piyasadan kalkabilir 11 ay 2019 Aston Martin DBS Superleggera tanıtıldı; 715 beygirlik V12 ünite 11 ay Forza Horizon 4 vs. gerçek hayat [Video] 11 ay Nvidia'dan robotlar için işlemci l 5 yılda geliştirildi 11 ay Apple, macOS Mojave’nin herkese açık ilk beta sürümünü yayınladı 11 ay Yeni havalimanında milyonluk BMW i8 modelleri hizmet verecek 11 ay Uzay ülkesi Asgardia'nın devlet başkanı seçildi 11 ay Yeni AirPods kablosuz şarj kutusu iPhone'ları da şarj edebilecek 11 ay Samsung'un yeni ISOCELL Plus teknolojisi ile düşük ışıkta kaliteli fotoğraflar çekilebilecek 11 ay The Predator filminin yeni fragmanı yayımlandı 11 ay Meizu CEO'su açıkladı: Meizu X8, Xiaomi Mi 8 SE'den daha iyi olacak 11 ay LG V40 beş kameraya sahip ilk akıllı telefon olabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim