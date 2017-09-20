Müzik dinlemek isterken kişisel bilgilerinizi kaptırmayın

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Önde gelen güvenlik şirketlerinden McAfee, “En Tehlikeli Ünlüler” isimli ilginç bir liste yayınladı. Listede, internette bir ünlü hakkında arama yaparken tehlikeli içerikler ile karşılaşma ihtimaline göre ünlüler sıralanıyor. Avril Lavigne, 2017 yılı internet aramalarında zararlı internet siteleri ve yazılımlara en çok yönlendirme potansiyeli taşıyan ünlü olarak birinci sırada yer aldı.

Hackerlar, ünlü isimlerin içeriklerine ulaşmak isteyen geniş kitle için zararlı yazılım siteleri kuruyor. Kullanıcılar örneğin “Ünlü İsmi + free mp3” (bedava mp3)” araması yapıyor ve arama motorlarında ilk çıkan sonuçlara giriyor. Zararlı bir siteye girilmesi durumunda güvenliklerini riske atan kullanıcıların bilgisayarlarına zararlı yazılımlar yükleniyor ve kişisel bilgileri ele geçiriliyor.

Ünlüler ile ilgili arama yaparken zararlı içeriklere ulaşma ihtimaline göre hazırlanın 2017 yılı Tehlikeli Ünlüler Listesi aşağıdaki gibi:

Sıralama Ünlü Risk Oranı 1 Avril Lavigne % 14,51 2 Bruno Mars % 13,43 3 Carly Rae Jepsen % 13,19 4 Zayn Malik % 13,06 5 Celine Dion % 12,92 6 Calvin Harris % 12,48, 7 Justin Bieber % 12,33 8 Diddy % 12,32 9 Katy Perry % 12,25 10 Beyoncé % 12,09

McAfee, güvenli internet araması için önerilerini açıkladı:

Nereye tıkladığının farkında olun: Avril Lavigne’in yeni albümüne erişmek için zararlı yazılım içerme ihtimali olan bir internet sitesinde dolaşmaktansa, albümün orijinal sitesinden yayına çıkmasını beklemek çok daha iyi bir fikir.

Avril Lavigne’in yeni albümüne erişmek için zararlı yazılım içerme ihtimali olan bir internet sitesinde dolaşmaktansa, albümün orijinal sitesinden yayına çıkmasını beklemek çok daha iyi bir fikir. Bedava mp3 mü arıyorsunuz? Dikkatli olun!: “free MP3” (bedava mp3) riskli internet sitelerinde en sık rastlanan ibare olarak göze çarptığı için kullanıcılar bu konuda dikkatli olmalı ve güvenli bir sitede olduklarından emin olmalılar.

“free MP3” (bedava mp3) riskli internet sitelerinde en sık rastlanan ibare olarak göze çarptığı için kullanıcılar bu konuda dikkatli olmalı ve güvenli bir sitede olduklarından emin olmalılar. McAfee WebAdvisor gibi tarayıcıları koruyan programlar kullanın: Bu program kullanıcılarını ilgili bağlantılara tıklamadan önce tehditlere karşı uyarır ve güvenli bir kullanım için yardımcı olur.

Bu program kullanıcılarını ilgili bağlantılara tıklamadan önce tehditlere karşı uyarır ve güvenli bir kullanım için yardımcı olur. Tüm Cihazlar için koruma kullanın: Hayatın vazgeçilmez bir parçası olan dijital dünyada güvenilir ve rahat bir şekilde zaman geçirmek için, tüm cihazların korunmasına özen gösterilmeli. McAfee Total Protection, Internet Security veya LiveSafe gibi programlar sayesinde zararlı yazılımlar, internet dolandırıcılığı, kişisel bilgi koruması gibi konularda cihazları daha güvenli hale getirmek mümkün.