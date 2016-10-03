Müzik listelerinizi Spotify, iTunes, YouTube gibi platformlar arasında taşıyan uygulama

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte artık kullanıcıların önemli bir bölümü akıllı telefona ya da tablete müzik depolamak yerine online servisleri tercih ediyorlar. Her yerden ulaşılabilir olmaları ve hazine niteliğindeki zengin içerikleriyle dikkat çeken platformlarda kullanıcıların en çok şikayetçi oldukları konuların başında ise çalma listelerinin aktarılamaması geliyor.

Tam da bu noktada devreye giren "25MostPlayed" isimli mobil uygulama Spotify, YouTube, Apple Music ve iTunes arasında listelerinizi tek tıkla taşıyabiliyor. Örneğin Spotify'daki parçalarınızı YouTube’a, Apple Music’e kolaylıkla aktarabilir ya da iTunes’da sevdiğiniz şarkıları sırasıyla YouTube üzerinde çalabilirsiniz.

iOS platformu için yayınlanan "25MostPlayed" uygulamasını Üstelik arkadaşlarınızın ve tarzlarıyla öne çıkan diğer kullanıcıların farklı çalma listelerini de tarayan yazılım böylelikle hoşunuza gidecek tüm içerikleri tek çatı altında topluyor. Müzik dinlemeyi sevenler için önemli bir sorunu ortadan kaldıran ve şimdilik sadeceiçin yayınlanan "25MostPlayed" uygulamasını buradaki bağlantı üzerinden indirebilirsiniz.