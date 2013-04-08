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NAB2013: 4K çözünürlükte 1000fps hıza ulaşabilen Phantom Flex4K video kamera modeli tanıtıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,3b
1
49
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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NAB2013: 4K çözünürlükte 1000fps hıza ulaşabilen Phantom Flex4K video kamera modeli tanıtıldı
Profesyonel film sektöründe sundukları yüksek kare hızları ile oldukça sık kullanılan ve dikkat çeken Phantom kamera modellerine bir yenisi daha NAB2013 fuarı kapsamında eklendi.
Vision Research tarafından duyurulan ve Phantom Flex4K ismine sahip olan video kamera modeli, 4K video çözünürlüğünde sunduğu 1000fps çekim hızı ile profesyonel kalitede inanılmaz çekimler yapılmasına imkan sağlayabiliyor. Teknik olarak Super-35 CMOS sensör, 16:9 4096x2304 çözünürlük, 12 durak dinamik aralık ve 64GB dahili RAM bulunan kamera üzerinde, PL, Canon EOS ve Nikon F/G bayonetlerine sahip lensler kullanabiliyor.
Özel olarak geliştirilmiş ısı kontrolü ve gelişmiş mekanik tasarım ile ultra stabil bir yapı sağlayan Phantom Flex4K, yeni geliştirilen yapısı sayesinde kullanıcılara aşağıdaki çözünürlükleri ve çekim hızlarını aktif olarak sağlayabiliyor;
  • 4096 x 2304 (maksimum) – 900 fps
  • 4096 x 2160 (4K standart) – 1000 fps
  • 3840 x 2160 (16 x 9) – 1000 fps
  • 1920 x 1080 (16 x 9) – 2000 fps
  • 1280 x 720 (16 x 9) – 3000 fps 
Üst seviye özellikler sunabilen Phantom Flex4K profesyonel video kamera modeli, kullanıcıların seçtikleri özelliklere göre 109,000$ ile 164,900$ arasında fiyat etiketleri ile ön siparişe açılmış durumda. Ayrıca model ile çekilmiş örnek videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.abelcine.com/store/Phantom-Flex-4K/#tabs Yorum Yaz
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fatih-8 6 yıl en beğenilen famouse
famouse
64 gb ram mi?
fiyatı da iyimiş
109,000$ ile 164,900$
o paraya bir ev bir lüks araba alınır
bu kadarmı kolay para pes diyorum

Bununla uzun eşek videosu falan degil film çekiyorlar

Yani fiyatını cok rahat çıkaracak bir ekmek teknesi :)
famouse64 gb ram mi?fiyatı da iyimiş109,000$ ile 164,900$o paraya bir ev bir lüks araba alınırbu kadarmı kolay para pes diy...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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trsr 6 yıl
görüntüyü nası bi işlemci işliyor acaba :D
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Led Zeppelin 6 yıl
başlığı NBA 2K 2013 diye okudum 4k 1000 fps oyun mu olur diyecektim
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mavizaman 6 yıl
valahi bendeki canon ixus 220 240fps 320*240ta 30sn çekiyor 70MB yer kaplıyor.
Enfes bir deenyim olur haberdeki kameralar.
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nodar 6 yıl
Biraz mantıklı yorum yapın! Piknikçiler için üretilmiyor bu tip kameralar.




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Lockheed 6 yıl
trsr
görüntüyü nası bi işlemci işliyor acaba :D

Benim aklım işlemcisinde değil de saniyede 1000 karelik 1 saat film çektik diyelim. O film nasıl bir depolama alanına sığabilir?
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Godolphin 6 yıl Lockheed
Lockheed

trsr

görüntüyü nası bi işlemci işliyor acaba :D


Benim aklım işlemcisinde değil de saniyede 1000 karelik 1 saat film çektik diyelim. O film nasıl bir depolama alanına sığabilir?

Hocam önce şu cevabı vermen gerek 10 saniyelik film bile 1000 fps ile çekildiğinde kaç dakika tutuyor bunun cevabını bulduğunda zaten 1 saatlik 1000 fps film çeksende izleyecek kimse bulamayacağına eminim çünkü bunu izlemek için zaman yetmez
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DH Misafiri 6 yıl
@bayraak
Ben bu kamerayı satın alıp videosunu da youtube`a yükleyeceğim.
imza: kroyum ama para bende`nin Vision Research Phantom Flex4K kamera satın alan versiyonu!
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Godolphin 6 yıl
Hayalimdeki kamera..
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©hosen 6 yıl
Statistik
trsr görüntüyü nası bi işlemci işliyor acaba :D
Cok super bir sey degil, Fujinin bir DSLR-gibi kamera modelinde saniyede 1000 kare cekim ozelligi var (sh 12 miyidi tam hatiralmiyorum) ve o model 1-2 yil mevcut zaten HS 10mus snapsort.com/...

1000 TL'lik bir makineyle 160 bin dolarlık bir makineyi aynı kefeye koyarken bir an olsun "acaba fark ne?" diye düşündün mü?
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Ufocu 6 yıl
Teknoloji bu hızla ilerlerse 5 Sene sonra fiyatı 500 Dolar a düşer.
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WmGMD 6 yıl
Bizim İ7 ler bunun yanında eski pentiumlar gibi kalır ya :(
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famouse 6 yıl
64 gb ram mi?
fiyatı da iyimiş
109,000$ ile 164,900$
o paraya bir ev bir lüks araba alınır
bu kadarmı kolay para pes diyorum
2 Yanıt Yanıtla
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fatih-8 6 yıl famouse
famouse
64 gb ram mi?
fiyatı da iyimiş
109,000$ ile 164,900$
o paraya bir ev bir lüks araba alınır
bu kadarmı kolay para pes diyorum

Bununla uzun eşek videosu falan degil film çekiyorlar

Yani fiyatını cok rahat çıkaracak bir ekmek teknesi :)
1 Yanıt Yanıtla +14
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Statistik 6 yıl famouse
famouse
64 gb ram mi?
fiyatı da iyimiş
109,000$ ile 164,900$
o paraya bir ev bir lüks araba alınır
bu kadarmı kolay para pes diyorum

O paraya nerde bir ev bir de luks araba alirsin? Turkiye'de mi?
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V4LKyR 6 yıl
Görüntüyü nasıl bir şey depoluyor acaba? :)
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Solid State Disk 6 yıl
dere.beyi
umarım birtkaç TB lık hdd bağlanabiliyordur :)

Mevcud HDD'ler bu kameranın hızına yetişemez sanıyorum.
SSD kullanmış olmaları lâzım :)
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