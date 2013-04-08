NAB2013: 4K çözünürlükte 1000fps hıza ulaşabilen Phantom Flex4K video kamera modeli tanıtıldı

Profesyonel film sektöründe sundukları yüksek kare hızları ile oldukça sık kullanılan ve dikkat çeken Phantom kamera modellerine bir yenisi daha NAB2013 fuarı kapsamında eklendi.

Vision Research tarafından duyurulan ve Phantom Flex4K ismine sahip olan video kamera modeli, 4K video çözünürlüğünde sunduğu 1000fps çekim hızı ile profesyonel kalitede inanılmaz çekimler yapılmasına imkan sağlayabiliyor. Teknik olarak Super-35 CMOS sensör, 16:9 4096x2304 çözünürlük, 12 durak dinamik aralık ve 64GB dahili RAM bulunan kamera üzerinde, PL, Canon EOS ve Nikon F/G bayonetlerine sahip lensler kullanabiliyor.

Özel olarak geliştirilmiş ısı kontrolü ve gelişmiş mekanik tasarım ile ultra stabil bir yapı sağlayan Phantom Flex4K, yeni geliştirilen yapısı sayesinde kullanıcılara aşağıdaki çözünürlükleri ve çekim hızlarını aktif olarak sağlayabiliyor;

4096 x 2304 (maksimum) – 900 fps

4096 x 2160 (4K standart) – 1000 fps

3840 x 2160 (16 x 9) – 1000 fps

1920 x 1080 (16 x 9) – 2000 fps

1280 x 720 (16 x 9) – 3000 fps Üst seviye özellikler sunabilen Phantom Flex4K profesyonel video kamera modeli, kullanıcıların seçtikleri özelliklere göre 109,000$ ile 164,900$ arasında fiyat etiketleri ile ön siparişe açılmış durumda. Ayrıca model ile çekilmiş örnek videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.abelcine.com/store/Phantom-Flex-4K/#tabs