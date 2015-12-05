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NAND bellek pazarının üçte biri Samsung'un

840 ve 850 SSD serileri pazarda iyi işler çıkaran Samsung, liderliği kimselere kaptırmıyor. Yılın üçüncü çeyreğine dair analiz raporlarında firma gerileme yaşamasına rağmen hala lider.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,1b
1
13
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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NAND bellek pazarının üçte biri Samsung'un


İsmini daha çok mobil cihaz ve televizyon pazarında duysak da Samsung, yarıiletken alanında da lider firmalardan birisi. Son yıllarda büyük yatırımlar yaparak NAND bellek konusunda dikkatleri üzerine çeken Samsung, pazarda da liderliğe oturmasını bildi. Zaman zaman azalmalar olsa da, pazar payı Samsung'u liderlikte tutmaya yetiyor.

DRAMeXchange tarafından yapılan yılın üçüncü çeyrek analize göre NAND bellek pazarında Samsung, yüzde 31.5 pay ile liderliğini koruyor. Önceki çeyreğe göre düşüş yaşayan firma, ortalama satış fiyatları düştüğü için 2.68 milyar dolar ile gelirlerinde de yüzde 1 civarında gerileme yaşadı. 

Pazarın ikinci sırasında yüzde 20.5 pay ile Toshiba yer alıyor. Toshiba yılın üçüncü çeyreğinde 1.7 milyar dolar gelir elde etti ve çeyrek bazda yüzde 10 artış yaşadı. 15nm TLC NAND bellekler mevcut ürünlerin yüzde 50'sine ulaşan Toshiba, yeni ürünlerin örneklemesini bitirdi ve gelecek yıl başında hacimli üretime geçecek. 

Pazarın üç numarası 1.3 milyar dolar gelir elde eden SanDisk. Firma gelirlerde yüzde 17.7 artış yaşarken, pazar payını da 2 puanlık artışla yüzde 15.4'e yükseltti. SanDisk'in ardından yüzde 13.8 pazar payıyla Micron, yüzde 10.9 pazar payıyla SK Hynix ve yüzde 7.8 pazar payıyla Intel geliyor. 

NAND bellek pazarı daha çok yenilik üretenin daha başarılı satışlar yapabildiği bir sektör. Bununla birlikte ortalama satış fiyatlarının düşmesi gelirleri de olumsuz etkiliyor. Yıl sonuna kadar NAND belleklerin ortalama satış fiyatlarının yükselmesi beklenmiyor. Bu bakımdan üreticilerin gelirleri düşüşten etkilenmeye devam edecek.  

http://www.storagenewsletter.com/rubriques/market-reportsresearch/samsung-controlled-one-third-of-nand-flash-revenue-in-3q15-dramexchange/ Yorum Yaz
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theyapici 3 yıl en beğenilen
samsung doğru alanlara yatırım yapan bir firma geleceği görüyor hem bellekçi hem dökümcü hem telefoncu ne ararsan .. bakınfotoğraf makinesinde istediğini elde edemedi o alandan çıktı işi biliyor. bende bile 850 pro ssd var
samsung doğru alanlara yatırım yapan bir firma geleceği görüyor hem bellekçi hem dökümcü hem telefoncu ne ararsan .. bakınfotoğraf makinesinde istediğini elde e...
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kadirirdem 3 yıl
adamlar her alanda 1 numara olmak için temkinli adımlar atıyor helal olsun ne diyelim....
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ssbrutality 3 yıl
selcuksert38
klima telefon süpürge buzdolabı samsung marka ve gayet memnunum.bilmeyenler olabilir ama adamlar asya da gemi bile yapıyorlar.

Şu Ultra zekiyi Eksileyecem lakin eksi butonu nerdedir acep?
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X-FI 3 yıl
SSD de samsung ya da intel. her yerde söylüyoruz bunu. :)
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deoksiriboz1001 3 yıl
Oo ne güzel samsung babamın şirketi olduğu için gurur duydum samsungla.
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selmand 3 yıl
Åu amazon 240 lÄ±ÄŸÄ± 70$ yapacaÄŸÄ±na 120liÄŸi 35$ yapsaydÄ± herkes 2 ÅŸer tane alÄ±rdÄ± :-)


Edit, mesaj kriptolu sadece belli kisiler okuyabilir kriptolu mesaj dunyada ilk defa Cokenhaberde.


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Spiderhip 3 yıl
850pro benimde hedefimde. Her yerden olumlu sonuçlar alıyor. Normal hdd lere göre kat kat pc yi hızlandırıyor bu bir gerçek. Ama ben önümüzdeki seneki ssd fiyat düşüşünü bekliyorum. Daha normale yakın fiyatlara 512gb lik olalını kapmak istiyorum.
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Master_Evil 3 yıl
ssd alacak olsam bende ilk önce 850 serisine bakarım
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interwap 3 yıl
Adamlar çalışıyor.
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0quz28 3 yıl
bende 850 pro kullanıyorum gayet memnunum ve ömür(150tb) ile garanti (10sene) kısmıda çok iyi, günlük ortalama (40gb) kullanım
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selcuksert38 3 yıl
klima telefon süpürge buzdolabı samsung marka ve gayet memnunum.
bilmeyenler olabilir ama adamlar asya da gemi bile yapıyorlar.
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Patren 3 yıl selcuksert38
sigorta şirketi bankası hastanesi bile var samsungun
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Batumatu 3 yıl
Intelden Samsung 850ye geçtim... Böyle bir boot hızı olamaz ya. Uçuyor resmen.
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