NAND bellek pazarının üçte biri Samsung'un





İsmini daha çok mobil cihaz ve televizyon pazarında duysak da Samsung, yarıiletken alanında da lider firmalardan birisi. Son yıllarda büyük yatırımlar yaparak NAND bellek konusunda dikkatleri üzerine çeken Samsung, pazarda da liderliğe oturmasını bildi. Zaman zaman azalmalar olsa da, pazar payı Samsung'u liderlikte tutmaya yetiyor.





DRAMeXchange tarafından yapılan yılın üçüncü çeyrek analize göre NAND bellek pazarında Samsung, yüzde 31.5 pay ile liderliğini koruyor. Önceki çeyreğe göre düşüş yaşayan firma, ortalama satış fiyatları düştüğü için 2.68 milyar dolar ile gelirlerinde de yüzde 1 civarında gerileme yaşadı.





Pazarın ikinci sırasında yüzde 20.5 pay ile Toshiba yer alıyor. Toshiba yılın üçüncü çeyreğinde 1.7 milyar dolar gelir elde etti ve çeyrek bazda yüzde 10 artış yaşadı. 15nm TLC NAND bellekler mevcut ürünlerin yüzde 50'sine ulaşan Toshiba, yeni ürünlerin örneklemesini bitirdi ve gelecek yıl başında hacimli üretime geçecek.





Pazarın üç numarası 1.3 milyar dolar gelir elde eden SanDisk. Firma gelirlerde yüzde 17.7 artış yaşarken, pazar payını da 2 puanlık artışla yüzde 15.4'e yükseltti. SanDisk'in ardından yüzde 13.8 pazar payıyla Micron, yüzde 10.9 pazar payıyla SK Hynix ve yüzde 7.8 pazar payıyla Intel geliyor.





NAND bellek pazarı daha çok yenilik üretenin daha başarılı satışlar yapabildiği bir sektör. Bununla birlikte ortalama satış fiyatlarının düşmesi gelirleri de olumsuz etkiliyor. Yıl sonuna kadar NAND belleklerin ortalama satış fiyatlarının yükselmesi beklenmiyor. Bu bakımdan üreticilerin gelirleri düşüşten etkilenmeye devam edecek.

http://www.storagenewsletter.com/rubriques/market-reportsresearch/samsung-controlled-one-third-of-nand-flash-revenue-in-3q15-dramexchange/