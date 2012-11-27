NAND bellek üreticileri, fabrikasyon süreci değişimi için hazırlıklara başladı





Samsung'un NAND bellek üretiminde 20nm fabrikasyon sürecinden 10nm sürecine geçiş yaptığı ve standartları belirleyen organizasyondan onay beklediği haberlerinden sonra, sektörün de yeni bir sürece geçiş yapmaya hazırlandığı bilgisi geldi.





Digitimes tarafından endüstri kaynaklarına dayanarak verilen haberde, NAND bellek üreticilerinin 19/20nm fabrikasyon sürecinden 16nm fabrikasyon sürecine geçiş için hazırlık yaptıkları açıklandı.





16nm sürecine geçiş ile birlikte NAND bellek endüstrisi daha sağlıklı bir arz-talep dinamiğine sahip olacakken, yonga fiyatlarının daha uygun hale gelmesiyle, orta seviye modül firmaları da yeni ürünler geliştirmeye odaklanacak.





Ancak bu geçiş, 19/20nm sürecine geçişteki gibi kolay olmayacak. Özellikle hacimli üretimin verimlilik konusunda sorunlar yaratacağının ortaya çıkmasının ardından üreticiler belirli bir başarı seviyesini yaklayana kadar deneme sürecinde kalmayı tercih edecek. Bu da 16nm fabrikasyon sürecine sahip NAND belleklerin üretimini biraz daha erteleyecek.





2012 yılının ilk yarısında pazar talebinin belirsiz olması nedeniyle, NAND bellek fiyatları gerilemiş ve piyasaya düşük kaliteli yongaların sürülmesine yol açmıştı. Ancak yılın ikinci yarısında büyük tedarikçilerin talebiyle, fiyatlar yükselmeye ve üretim dengelenmeye başladı.





NAND bellek tedariğinin 2013 yılında yüzde 40 büyüme oranına sahip olması beklenirken, bu oran şimdiye kadar ki en düşük büyüme oranı olarak tarihe geçecek.

http://www.digitimes.com/news/a20121126PD217.html