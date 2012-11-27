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NAND bellek üreticileri, fabrikasyon süreci değişimi için hazırlıklara başladı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un NAND bellek üretiminde 20nm fabrikasyon sürecinden 10nm sürecine geçiş yaptığı ve standartları belirleyen organizasyondan onay beklediği haberlerinden sonra, sektörün de yeni bir sürece geçiş yapmaya hazırlandığı bilgisi geldi.

Digitimes tarafından endüstri kaynaklarına dayanarak verilen haberde, NAND bellek üreticilerinin 19/20nm fabrikasyon sürecinden 16nm fabrikasyon sürecine geçiş için hazırlık yaptıkları açıklandı. 

16nm sürecine geçiş ile birlikte NAND bellek endüstrisi daha sağlıklı bir arz-talep dinamiğine sahip olacakken, yonga fiyatlarının daha uygun hale gelmesiyle, orta seviye modül firmaları da yeni ürünler geliştirmeye odaklanacak. 

Ancak bu geçiş, 19/20nm sürecine geçişteki gibi kolay olmayacak. Özellikle hacimli üretimin verimlilik konusunda sorunlar yaratacağının ortaya çıkmasının ardından üreticiler belirli bir başarı seviyesini yaklayana kadar deneme sürecinde kalmayı tercih edecek. Bu da 16nm fabrikasyon sürecine sahip NAND belleklerin üretimini biraz daha erteleyecek.

2012 yılının ilk yarısında pazar talebinin belirsiz olması nedeniyle, NAND bellek fiyatları gerilemiş ve piyasaya düşük kaliteli yongaların sürülmesine yol açmıştı. Ancak yılın ikinci yarısında büyük tedarikçilerin talebiyle, fiyatlar yükselmeye ve üretim dengelenmeye başladı. 

NAND bellek tedariğinin 2013 yılında yüzde 40 büyüme oranına sahip olması beklenirken, bu oran şimdiye kadar ki en düşük büyüme oranı olarak tarihe geçecek.

http://www.digitimes.com/news/a20121126PD217.html Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 6 yıl
10nm mi !?
bunu yapan insan olamaz !
kesin ileri bir uzaylı zeki yaşam teknolojisi ile iletişime geçmiş bunlar !
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manyakurt 6 yıl
gunman233
Nm. düştükçe nand belleklerin kullanım ömürlerinin kısalmasına çare buldular mı ondan haber verin. Millet hala 32 nm. arıyor bu yüzden. Enerji tüketimine de pek etkisi olmuyor zaten. Amaç birim alana daha fazla kapasite sığdırarak maliyetleri düşürmek anladık. Ancak bize şuan fiyat anlamında yansıması pek fazla olmasa bile, zaten uzun ol(a)mayan kullanım süreleri ne alemde acaba. Okuma-Yazma algoritmaları ile her hücre eşit/yakın sayıda işlem yaparak aynı oranda ve daha az yıpranıyor ama buna rağmen rakamlar çok iç açıcı değil. Aldıktan 1-2 sene sonra nand bellek hücreleri ölmeye başlayacaksa kalsın..

Telefona takılan bir hafıza kartının ortalama ömrü ne kadar oluyor acaba ? Birde bu hücre ölmesi dediğiniz olayın veriyi etkilemesi için ne kadar bir bozulma gerekli ?
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YordleKing 6 yıl
talerk
Anlamadığım bu nm kaça kadar düşecek

Yanlış bilmiyorsam eğer 7 nm den sonra kullanılmaz oluyorlar.Yani bu demektir ki yeni bir materyal ve mimari ile gelmesi lazım.
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gunman233 6 yıl
Nm. düştükçe nand belleklerin kullanım ömürlerinin kısalmasına çare buldular mı ondan haber verin. Millet hala 32 nm. arıyor bu yüzden. Enerji tüketimine de pek etkisi olmuyor zaten. Amaç birim alana daha fazla kapasite sığdırarak maliyetleri düşürmek anladık. Ancak bize şuan fiyat anlamında yansıması pek fazla olmasa bile, zaten uzun ol(a)mayan kullanım süreleri ne alemde acaba.
Okuma-Yazma algoritmaları ile her hücre eşit/yakın sayıda işlem yaparak aynı oranda ve daha az yıpranıyor ama buna rağmen rakamlar çok iç açıcı değil. Aldıktan 1-2 sene sonra nand bellek hücreleri ölmeye başlayacaksa kalsın..
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Beni SSD'lere etkisi ilgilendiriyor, mevcut durumdan memnun değilim, fiyatların düşmesini bekliyorduk, sebepsiz yere zam geldi, yarım TB'lar 299 dolara kadar çıktı. amazon.com/...
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Amedra 6 yıl
talerk

Anlamadığım bu nm kaça kadar düşecek

Nano teknolojinin sonu yok, yakında bilgisayarlarımız bile böyle olabilir. :)

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talerk 6 yıl
Anlamadığım bu nm kaça kadar düşecek
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vamp 6 yıl
Teknolojiye kimin yön verdiği belli oluyor ;)
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