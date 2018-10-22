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NASA, 1700 tonluk su kütlesini uzay üssünde 'havaya uçurdu' (VİDEO)

Tarihin en güçlü roketini geliştiren NASA, 2020'deki ilk test uçuşu için hazırlıklarına devam ediyor. Tam 1700 tonluk dev bir su kütlesi uzay üssünde havaya uçuruldu.
7 ay
12,5b
1
9
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Amerikan uzay ajansı NASA, Ay ve Mars'a insan göndermek için çalışmalarına hızla devam ediyor. Tarihin en güçlü roketi SLS'yi (Space Launch System) hazırlayan uzay ajansı, 2020'deki ilk deneme uçuşu yolunda çok önemli bir testi daha geride bıraktı. Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde tam 1700 tonluk dev bir su kütlesi havaya uçuruldu.

SLS, Falcon 9 veya Atlas V gibi roketler devasa itki güçlerine sahip olmaları nedeniyle kalkış sırasında hem inanılmaz bir ısı yayıyor hem de etkisi kilometrelerce uzaklıkta bile hissedilebilecek gürültü problemleri ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla kalkış bölgesinde roket, uzay aracı, kalkış kompleksi ve genel anlamda tüm görev için çok büyük tehlike oluşturan ekstrem koşullar ortaya çıkıyor.

NASA ise, bu ekstrem koşulların herhangi bir probleme yol açmaması için temel anlamda ortama büyük su kütleleri püskürtmekten oluşan bir sistemden yararlanıyor. Tabi SLS tarihin en güçlü roketi olacağı için kullanılacak sistemin diğer roketlerde kullanılanlara göre çok daha güçlü olması gerekiyor.

NASA'nın 15 Ekim'de yaptığı testte dev su kütlesi yaklaşık 30 metrelik bir yüksekliğe kadar ulaşmış. Sistemin gücünü görmek isteyen uzay ajansı, testin başarıyla sonuçlandığını söylüyor. Benzer bir test daha önce Aralık 2017'de de yapılmıştı.

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alimania 7 ay en beğenilen
450.000 galon = 1.703.435 litre = 1.703 ton
Haberde 2 ton yazılmış
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BlueDay_86 7 ay
Adamlar çalışıyeah
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ouzqan 7 ay
adamların altyapılar iyiymiş biz bundan da malzemeden çalıp toprak var işteoraya aksın diye düşünürüz.
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odyssa 7 ay
reklam yapmış olmayayım ama bu teknoloji ve bilim gündeminde aylar önce konuşulmadı mı ya? hangi yayın hatırlamıyorum ama bu konuyu net hatırlıyorum
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Ussuz 7 ay
Mobil sürümde şu videolar tek satıra sıkışmış hâlde gözükmeye çalışıyor. Aylardır böyle bir düzeltseniz diyorum artık
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badboy3304 7 ay
Bunun altında ne duş alınır be:)
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aca-n 7 ay
Belediye alt geçitteki suyu tahliye edemiyor. Deneyde hiç su kalmadı aslında alt geçitler yapıldıktan sonrada böyle deney yapmak gerek... :))))
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ssbrutality 7 ay
Belliki fırlatma rampaları bir hayli toz,pas ve kir tutmuş..Komple temizleyelim demişler :D
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alimania 7 ay en beğenilen
450.000 galon = 1.703.435 litre = 1.703 ton
Haberde 2 ton yazılmış
1 Yanıt Yanıtla +15
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LKLC 7 ay alimania
alimania
450.000 galon = 1.703.435 litre = 1.703 ton
Haberde 2 ton yazılmış

Duzelttim hocam tesekkurler.
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