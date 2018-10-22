NASA, 1700 tonluk su kütlesini uzay üssünde 'havaya uçurdu' (VİDEO)

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Amerikan uzay ajansı NASA,için çalışmalarına hızla devam ediyor. Tarihin en güçlü roketi SLS'yi (Space Launch System) hazırlayan uzay ajansı,yolunda çok önemli bir testi daha geride bıraktı. Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde tam 1700 tonluk dev bir su kütlesi havaya uçuruldu.SLS, Falcon 9 veya Atlas V gibi roketlerkalkış sırasında hem inanılmaz birhem de etkisi kilometrelerce uzaklıkta bile hissedilebilecekortaya çıkarıyor. Dolayısıyla kalkış bölgesinde roket, uzay aracı, kalkış kompleksi ve genel anlamda tüm görev içinekstrem koşullar ortaya çıkıyor.NASA ise, bu ekstrem koşulların herhangi bir probleme yol açmaması için temel anlamda ortama büyük su kütleleri püskürtmekten oluşan bir sistemden yararlanıyor. Tabi SLSolacağı için kullanılacak sistemin diğer roketlerde kullanılanlara göre çok daha güçlü olması gerekiyor.NASA'nın 15 Ekim'de yaptığı testte dev su kütlesi yaklaşık 30 metrelik bir yüksekliğe kadar ulaşmış. Sistemin gücünü görmek isteyen uzay ajansı, testin başarıyla sonuçlandığını söylüyor. Benzer bir test daha önce Aralık 2017'de de yapılmıştı.