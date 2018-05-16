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NASA, Dünya'yı 1 milyon kilometre uzaklıktan işte böyle görüntüledi

Amerikan uzay ajansı NASA, Dünya'yı tam 1 milyon kilometre uzaklıktan görüntüledi. İlginç fotoğrafta Yeryüzü yalnızca küçük ve mavi bir nokta büyüklüğünde görünüyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
7,6b
1
16
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın Mars'ın jeolojik yapısını inceleme amacıyla düzenlediği yeni görevi InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations), hatırlayacağınız üzere bu ayın başlarında fırlatılmıştı. Kızıl Gezegen'e doğru tam altı aylık bir uzay yolculuğuna çıkan InSight, beraberinde götürdüğü iki küp uyduyla (Mars Cube One) beraber şu sıralar Dünya'dan milyonlarca kilometre uzaklıkta bulunuyor.

InSight görevi dahilinde Mars'a gönderilen küp uydu Mars Cube One (Wall-E), Dünya'nın yukarıda görmüş olduğunuz bu ilginç fotoğrafını yaklaşık 1 milyon kilometre uzaklıkta bulunduğu sıralarda görüntülemiş. Yeryüzü'nün yalnızca küçük, mavi bir nokta büyüklüğünde göründüğü fotoğrafta ayrıca Dünya'mızın yalnız uydusu Ay da yer alıyor. Ancak Ay o kadar küçük bir görüntüye sahip ki farkedebilmek için çok dikkatli bir şekilde bakmanız gerekiyor.
NASA'lı bilim insanlarının Wall-E takma adıyla isimlendirdiği küp uydunun yakaladığı bu görüntü, yıldızlararası uzaya ulaşan ilk uzay aracı Voyager'ın 1990 yılında yakaladığı ünlü fotoğrafı 'Soluk Mavi Dünya'ya benzetiliyor. Ancak elbette Wall-E'nin yakaladığı bu fotoğraf her ne kadar çok ilginç bir görüntü sunuyor olsa da uzaklık anlamında Voyager'in fotoğrafı kadar etkileyici değil. Zira Voyager, 1990 yılında o ünlü fotoğrafı görüntülediği sırada tam 6 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyordu.

Mars Cube One uydularının son durumlarından bahseden NASA mühendisi Andy Klesh,"Küp uydular bugün Dünya yörüngesinde oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ancak daha önce hiçbir küp uydu uzayda Mars Cube One kadar uzaklığa gidememişti. Dolayısıyla bu görev bizim için önemli bir kilometre taşı olacak. Her iki küp uydumuz da şu anda tamamıyla sağlıklı ve fonksiyonel durumda." sözlerini kullanıyor.

Ayrıca Bkz. "Amerika, Mars'a nükleer enerji santrali götürüyor "Kilopower""

Derin uzayın yoğun radyasyonuna dayanabilecekler mi?


Yaklaşık bir evrak çantası boyutlarında olan Mars Cube One uyduları, derin uzay için tasarlanmış yeni bir küp uydu jenerasyonuna ait. NASA, bu yeni jenerasyon uyduların 6 aylık derin uzay yolculuğuna dayanıp dayanamayacağını görmek istiyor. Zira düşük maliyetle üretilen küp uydular daha önce derin uzayın yoğun radyasyonu karşısında hayatta kalmayı başaramamıştı.

WALL-E ve Eva isimli Mars Cube One uyduları başarılı bir şekilde Mars'ın yörüngesine yerleşebilmeleri halinde küçük uydular hem InSight görevine yardımcı olacak hem de Kızıl Gezegen yörüngesinde bazı küçük testler gerçekleştirecek. WALL-E ve EVA, tıpkı orijinal filmdeki WALL-E karakteri gibi sıkıştırılmış gaz kullanarak uzayda hareket edebilecek. Yangın söndürücülere benzer bir sistem kullanan uydular 8 farklı yönde gaz ateşleyecek ve yörüngede konumlarını istedikleri gibi değiştirebilecekler.

Minik uydu ikilisi ayrıca yüzeydeki InSight uzay aracının Dünya'yla olan iletişiminde de yine bazı küçük roller oynayacak. Dünya-Mars arasındaki iletişimde yeni bir teknik deneyecek olan uydular başarıya ulaşmaları halinde InSight'ın NASA'yla daha hızlı bir şekilde iletişime geçmesini sağlayacak. Ancak elbette WALL-E ve Eva'nın InSight görevinin bilimsel başarısıyla ilgili herhangi bir ilgisi olmayacak. Küçük uydular Mars'ın yörüngesine başarılı bir şekilde yerleşemese dahi InSight Dünya'yla yine normal bir şekilde iletişime geçebilecek. 

https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2018-099 Yorum Yaz
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crazywinner3 1 yıl en beğenilen
Wall-e ve eva'yı görünce duygulandım ne filmdi.
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darkaura 1 yıl
Ne kadar sig bir millet haline geldik. Bilim, uzay konularinin altina dinden, politik cekismelerden baska bir sey yazilmaz oldu. Eskiden en azindan derin analizler yapan, olayin icerigini anlayabilen bir kac kiside olsa cikardi. Oda kalmadi.
Ne kadar sig bir millet haline geldik. Bilim, uzay konularinin altina dinden, politik cekismelerden baska bir sey yazilmaz oldu. Eskiden en azindan derin anali...
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Redunay 1 yıl
O minicik gezegendeki minicik bir insanın minicik bir kan damlası yere düşseydi bütün evren yok olacaktı.
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DH Misafiri 1 yıl
Yakın bir fotoğrafını çekmek daha kolay diye düşünüyorum. Ama dünyanın sadece neredeyse çeyreği kadar bir bölümünü kapsayan değil direkt olarak dünyayı bir bütün halde göreceğimiz bir resim.
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Tensi 1 yıl
1 milyon km de dunyanin daha buyuk gorunmesi gerekyor. Ayin capi 3.474 km, dunyaya uzakligi 384.400. Oran olarak 1/110. Dunyanin 12.742 km, 1.000.000 km ile oranlayinca yaklasik 1/79. Yani o mesafeden dunyanin, ayin dunyadaki gorunusunden daha buyuk gorunmesi lazim. Bence bir hata yaptilar. Haberi yazanlar 10 milyon yerine 1 milyon yazdilar galiba.
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haylaz__ 1 yıl
Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz
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TheStarBox 1 yıl
Ya 21.yüzyılın ilk çeyreğinin sonuna geliyoruz... Hala daha 600 yıl önce kanıtlanmış bir şeye nasıl inanmıyorsunuz onu anlamıyorum.
600 yıl önce macellan kanıtlamış deniz yoluya.
Hayır bir tane düz dünyacı da gemiye atlayıp "durun lan size kanıtlayacam" diyemiyor ona tav oluyorum.Çünkü bu iddiayı ortaya atanların hepsi cahil cühela adamlar.Komplo teorisyenleri.
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silver1978 1 yıl
Belgeselde izledim nasa çalışanlarının ağzından dünya resimlerinde photoshop uyguladığı ispatlandı şimdi bu fotoya nasıl inanalım.
dünyayı balık göz mercek olmadan bir fotosunu çeksinler sonra inanırız.
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Redunay 1 yıl
O minicik gezegendeki minicik bir insanın minicik bir kan damlası yere düşseydi bütün evren yok olacaktı.
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tanerss 1 yıl Redunay

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darkaura 1 yıl
Ne kadar sig bir millet haline geldik. Bilim, uzay konularinin altina dinden, politik cekismelerden baska bir sey yazilmaz oldu. Eskiden en azindan derin analizler yapan, olayin icerigini anlayabilen bir kac kiside olsa cikardi. Oda kalmadi.
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crazywinner3 1 yıl en beğenilen
Wall-e ve eva'yı görünce duygulandım ne filmdi.
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ImRoyal 1 yıl
Bilmek acı verici bir yetenek. Bu bir işkence yöntemiyse bizi yaratan güç tarafından bunu sona erdirmesi için şu an iyi bir zaman. Evet sona erdirmediğine göre bundan zevk alıyor.
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serafon 1 yıl ImRoyal
Kendimiz kaşınmışız:
Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korkuya kapıldılar. Onu insan yüklendi. Şüphesiz o çok zalimdir, çok cahildir.
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