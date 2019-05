NASA, Dünya'yı 1 milyon kilometre uzaklıktan işte böyle görüntüledi

NASA'nın Mars'ın jeolojik yapısını inceleme amacıyla düzenlediği yeni görevi InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations), hatırlayacağınız üzere bu ayın başlarında fırlatılmıştı. Kızıl Gezegen'e doğru tam altı aylık bir uzay yolculuğuna çıkan InSight, beraberinde götürdüğü iki küp uyduyla (Mars Cube One) beraber şu sıralar Dünya'dan milyonlarca kilometre uzaklıkta bulunuyor.



InSight görevi dahilinde Mars'a gönderilen küp uydu Mars Cube One (Wall-E), Dünya'nın yukarıda görmüş olduğunuz bu ilginç fotoğrafını yaklaşık 1 milyon kilometre uzaklıkta bulunduğu sıralarda görüntülemiş. Yeryüzü'nün yalnızca küçük, mavi bir nokta büyüklüğünde göründüğü fotoğrafta ayrıca Dünya'mızın yalnız uydusu Ay da yer alıyor. Ancak Ay o kadar küçük bir görüntüye sahip ki farkedebilmek için çok dikkatli bir şekilde bakmanız gerekiyor.

tam 6 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyordu.



Mars Cube One uydularının son durumlarından bahseden NASA mühendisi Andy Klesh,"Küp uydular bugün Dünya yörüngesinde oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ancak daha önce hiçbir küp uydu uzayda Mars Cube One kadar uzaklığa gidememişti. Dolayısıyla bu görev bizim için önemli bir kilometre taşı olacak. Her iki küp uydumuz da şu anda tamamıyla sağlıklı ve fonksiyonel durumda." sözlerini kullanıyor.



Ayrıca Bkz. "Amerika, Mars'a nükleer enerji santrali götürüyor "Kilopower""

Derin uzayın yoğun radyasyonuna dayanabilecekler mi?

Yaklaşık bir evrak çantası boyutlarında olan Mars Cube One uyduları, derin uzay için tasarlanmış yeni bir küp uydu jenerasyonuna ait. NASA, bu yeni jenerasyon uyduların 6 aylık derin uzay yolculuğuna dayanıp dayanamayacağını görmek istiyor. Zira düşük maliyetle üretilen küp uydular daha önce derin uzayın yoğun radyasyonu karşısında hayatta kalmayı başaramamıştı.



WALL-E ve Eva isimli Mars Cube One uyduları başarılı bir şekilde Mars'ın yörüngesine yerleşebilmeleri halinde küçük uydular hem InSight görevine yardımcı olacak hem de Kızıl Gezegen yörüngesinde bazı küçük testler gerçekleştirecek. WALL-E ve EVA, tıpkı orijinal filmdeki WALL-E karakteri gibi sıkıştırılmış gaz kullanarak uzayda hareket edebilecek. Yangın söndürücülere benzer bir sistem kullanan uydular 8 farklı yönde gaz ateşleyecek ve yörüngede konumlarını istedikleri gibi değiştirebilecekler.



Minik uydu ikilisi ayrıca yüzeydeki InSight uzay aracının Dünya'yla olan iletişiminde de yine bazı küçük roller oynayacak. Dünya-Mars arasındaki iletişimde yeni bir teknik deneyecek olan uydular başarıya ulaşmaları halinde InSight'ın NASA'yla daha hızlı bir şekilde iletişime geçmesini sağlayacak. Ancak elbette WALL-E ve Eva'nın InSight görevinin bilimsel başarısıyla ilgili herhangi bir ilgisi olmayacak. Küçük uydular Mars'ın yörüngesine başarılı bir şekilde yerleşemese dahi InSight Dünya'yla yine normal bir şekilde iletişime geçebilecek. NASA'lı bilim insanlarının Wall-E takma adıyla isimlendirdiği küp uydunun yakaladığı bu görüntü, yıldızlararası uzaya ulaşan ilk uzay aracı Voyager'ın 1990 yılında yakaladığı ünlü fotoğrafı 'Soluk Mavi Dünya'ya benzetiliyor. Ancak elbette Wall-E'nin yakaladığı bu fotoğraf her ne kadar çok ilginç bir görüntü sunuyor olsa da uzaklık anlamında Voyager'in fotoğrafı kadar etkileyici değil. Zira Voyager, 1990 yılında o ünlü fotoğrafı görüntülediği sıradaMars Cube One uydularının son durumlarından bahseden NASA mühendisi Andy Klesh,"Küp uydular bugün Dünya yörüngesinde oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ancak daha önce hiçbir küp uydu uzayda Mars Cube One kadar uzaklığa gidememişti. Dolayısıyla bu görev bizim için önemli bir kilometre taşı olacak. Her iki küp uydumuz da şu anda tamamıyla sağlıklı ve fonksiyonel durumda." sözlerini kullanıyor.Yaklaşık bir evrak çantası boyutlarında olan Mars Cube One uyduları, derin uzay için tasarlanmış yeni bir küp uydu jenerasyonuna ait. NASA, bu yeni jenerasyon uyduların 6 aylık derin uzay yolculuğuna dayanıp dayanamayacağını görmek istiyor. Zira düşük maliyetle üretilen küp uydular daha önce derin uzayın yoğun radyasyonu karşısında hayatta kalmayı başaramamıştı.WALL-E ve Eva isimli Mars Cube One uyduları başarılı bir şekilde Mars'ın yörüngesine yerleşebilmeleri halinde küçük uydular hem InSight görevine yardımcı olacak hem de Kızıl Gezegen yörüngesinde bazı küçük testler gerçekleştirecek. WALL-E ve EVA, tıpkı orijinal filmdeki WALL-E karakteri gibi sıkıştırılmış gaz kullanarak uzayda hareket edebilecek. Yangın söndürücülere benzer bir sistem kullanan uydular 8 farklı yönde gaz ateşleyecek ve yörüngede konumlarını istedikleri gibi değiştirebilecekler.Minik uydu ikilisi ayrıca yüzeydeki InSight uzay aracının Dünya'yla olan iletişiminde de yine bazı küçük roller oynayacak. Dünya-Mars arasındaki iletişimde yeni bir teknik deneyecek olan uydular başarıya ulaşmaları halinde InSight'ın NASA'yla daha hızlı bir şekilde iletişime geçmesini sağlayacak. Ancak elbette WALL-E ve Eva'nın InSight görevinin bilimsel başarısıyla ilgili herhangi bir ilgisi olmayacak. Küçük uydular Mars'ın yörüngesine başarılı bir şekilde yerleşemese dahi InSight Dünya'yla yine normal bir şekilde iletişime geçebilecek.

https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2018-099