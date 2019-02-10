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NASA, Kepler Uzay Teleskobu’nun çektiği son resmi paylaştı

Ekim ayında yakıtı biterek emekliye ayrılan Kepler Uzay Teleskobu'ndan gelen son görüntü NASA tarafından paylaşıldı. Sessizliğe bürünen Teleskopta yıllarca incelenecek veri olduğu ifade ediliyor.
3 ay
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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Ekim ayında dokuz buçuk yıllık yolculuğunun sonuna gelen Kepler Uzay Teleskobuna NASA, acı tatlı bir veda etmişti. İlk etapta üç buçuk yıl sürmesi planlanan görevin beklenenden oldukça fazla süre uzaması da teleskoba, güneş sistemimiz dışında 2,600’dan fazla gezegen tespit etme imkânı tanımış.

Yıllarca inceleme yapılabilecek kadar veri

Görünen o ki emeklilik, Kepler’in yeni keşif görüntülerini bizlerle paylaşmasına engel olmamış. Teleskobun 25 Eylül’de çektiği ve Uzay Ajansının “son ışık” adını verdiği resim kaydedildikten bir ay sonra aracın yakıtı tükenmiş.

Resimde, Kepler’in Kova Takımyıldızına yönlendirildiği belirtiliyor. Güneşten 39,6 ışık yılı uzaklıktaki ünlü TRAPPIST-1 sistemine de bakış atılan resimde, üç tanesinin yaşanabilir bölgede olduğu Dünya boyutlarındaki yedi gezegenin de görülebildiği ifade ediliyor. Yukarıdakilere ek olarak Kepler, üç adet süper Dünyaya ev sahipliği yapan parlak bir yıldızın yer aldığı GJ 9827 sistemini de görüntülemiş.

Kepler’in görüş sahasındaki son resim, halefi gezegen avcısı TESS’in görüş alanıyla üst üste gelmiş. NASA’nın bir fırsat olarak gördüğü bu çakışma, söylenene göre gök bilimcilere iki uzay aracından elde edilen verileri karşılaştırma imkânı sunacak.

NASA’dan Alison Hawks’a göre Kepler’in vericileri artık kapanmış olsa da bilim insanları, teleskobun elde ettiği verileri yıllarca inceleyecek.


https://www.nasa.gov/image-feature/ames/kepler-s-final-image-shows-a-galaxy-full-of-possibilities Yorum Yaz
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hursad 3 ay
Fotoğraftır o. Resim olsa duramazsın.
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Chagotta 3 ay en beğenilen
Fotoğraf çekilir, Resim çizilir.
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Requizm 3 ay
Resim yerine fotoğraf yazılması gerektiğini bende yazıp 3. kişi olarak ego mastürbasyonu yapabilirim. Nasıl olsa haber hakkında bir fikrim yok.
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TheLastNinja 3 ay
sevimsiz ukala, her şeyin en doğrusunu bilen birileri her zaman çıkar zaten ortaya, yırtık dondan çıkar gibi
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zildjiann 3 ay
Merhaba, Türk Dil Kurumu sayfasından alıntıdır;
resim çekmek (veya çıkarmak)
fotoğraf makinesiyle bir şeyin biçimini kâğıda geçirmek
"Konulu resim parçaları kendiliğinden ve doğru olarak yan yana gelivermiş, hikâye ortaya çıkmıştı." - T. Buğra
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Chagotta 3 ay en beğenilen
Fotoğraf çekilir, Resim çizilir.
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hursad 3 ay
Fotoğraftır o. Resim olsa duramazsın.
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