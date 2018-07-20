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Mars'ı fırtına ele geçirdi: İşte gezegenin öncesi ve sonrası

NASA'nın Mars yörüngesinde görev yapan uydusu Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), Kızıl Gezegen'in toz fırtınası sırasındaki evrimini görüntüledi. İşte uzay ajansının yayınladığı video:
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
8,3b
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8
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Güneş Sistemi'ndeki en büyük toz fırtınalarına sahne olan gezegeni Mars, yaklaşık 50 gündür yine dev bir fırtınanın etkisi altında. 30 Mayıs'ta başlayan ve 20 Haziran itibarıyla küresel bir hale gelen toz fırtınası, şu anda tüm gezegeni ele geçirmiş durumda. Kızıl Gezegen'in fırtına sırasındaki evrimini yüzeydeki ve yörüngedeki uzay araçlarıyla gözlemleyen NASA ise, gezegenin öncesi ve sonrasını gösteren ilginç bir video yayınladı.


NASA yukarıdaki görüntüleri 2006 yılında Mars'ın yörüngesine yerleştirdiği Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) uydusu yardımıyla yakalamış. MRO, üzerindeki Mars Color Imager isimli kamerasıyla Kızıl Gezegen'i fırtına boyunca her gün gözlemliyor ve gezegenin evrimini yakından inceliyor.

Ayrıca Bkz. "Bu uzay aracı Güneş'e 'dokunmaya' gidiyor: İşte detaylar"
Tabi yayınlanan görüntülerde Mars çok yoğun ve sert bir fırtına altındaymış gibi görünüyor. Ancak bildiğiniz gibi Mars'ın çok ama çok ince bir atmosferi var (Dünya atmosferinin yüzde 1'inden daha ince). Dolayısıyla toz fırtınaları her ne kadar geniş çaplı da olsa bir uzay aracına veya bir canlıya zarar verebilecek bir kuvvete sahip değil. NASA araştırmacıları, fırtınanın dinmesinin ardından yüzeyde yalnızca bir saç teli kalınlığında bir örtü oluşturacağını söylüyor.

Mars Reconnaissance Orbiter, 12 Ağustos 2005 tarihinde bir Atlas V roketi üzerinde fırlatılmıştı. Yörüngeye yerleştiği 10 Mart 2006 gününden bu yana Mars'ın gizemlerini araştırmaya devam eden uzay sondası, NASA ve Lockheed Martin tarafından geliştirilmiş ve tam 720 milyon dolara mal olmuştu.

https://www.nasa.gov/feature/storm-chasers-on-mars-searching-for-dusty-secrets Yorum Yaz
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SigSauer6 10 ay en beğenilen
Kapı, pencere açılmaz orada her yer toz olur.
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Xanax70 9 ay
"toz fırtınaları her ne kadar geniş çaplı da olsa bir uzay aracına veya bir canlıya zarar verebilecek bir kuvvete sahip değil."
Saçma saçma konuşmayın en basitinden filmler'de bile kum fırtınasından uzay araçları gömülüyor veya kalkış açısını kaçırıyor. Gerçekte hayatta daha değişik senaryolar olabilir öyle bir birşey yok.
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AirSupport 9 ay
Curosity'e ne oldu garibim yalnız başına dolanıyor oralarda.
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MonitörKertenkelesi 10 ay
Şimdi Mars'a gidip gönüllü olarak yaşamayı düşünenlerin yüzde 90'ı bu fantezisinden vazgeçecek.
Onların hayali gündüz kızıl gezegende keyifle dolaşıp, barakalarının camından Mars atmosferini izleyerek çay içmek ve koloni kurmaktı. Şimdi bir toz fırtısanının altında bilmem kaç sıcaklık veya soğuklukta hiç bir şey görmeden bir kutunun içine hapsolup sonlarını bekmek onlara hiç de cazip gelmeyecek.
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terimer 9 ay MonitörKertenkelesi
Bir gezegende yasamayi dusunurken illa ki gezegenin yuzeyinde yasamayi dusunmemeliyiz. Zira yeraltinda da yasanabilir. Zaten uzun zamandir Mars da dagil Gunes sistemimiz icerisinde pekcok noktada gizli uzay kolonileri var ve bu kolonilerin hepsi yeraltinda bulunuyor.
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SigSauer6 10 ay en beğenilen
Kapı, pencere açılmaz orada her yer toz olur.
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redoracle 10 ay
Traş olanlar gibi yumurta gibi olmuş Mars
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sonofmana 10 ay
Burda yaşanmaz. Manzaralı ev almak hayal olur artık.
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NimbleSoul 10 ay sonofmana
Sırf o toz fırtınası manzarası için bile Mars'ta yaşamak isteyenler vardır.
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