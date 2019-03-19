NASA: Uzay uçuşları, astronotların vücutlarındaki herpes virüsünü aktif hale getiriyor

NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdiği astronotlar üzerinde yaptığı araştırma neticesinde, testlere katılan ekibin yarısından fazlasında uyku halinde bulunan herpes (uçuk) virüsünün tekrar faal hale geldiği tespit edildi. Kuruma göre elde edilen bulgular derin uzay uçuşları için sorun teşkil edebilir.

Çalışmanın lideri Satish Mehta basına verdiği demeçte, “Uzay uçuşları esnasında, bağışıklık sistemini baskıladığı bilinen kortizol ve adrenalin gibi stres hormonlarının salgılanmasında artış olduğu gözlemleniyor.” ifadelerini kullanmış. Mehta’ya göre uzay uçuşları sırasında ve takip eden 60 günde, virüsleri baskı altına alan ve yok eden bağışıklık hücrelerinin etkinliğinin de azaldığı ayrıca tespit edilmiş.

Frontiers in Microbiology adlı dergide yayınlanan rapor, uzay uçuşu öncesi ve sonrasında astronotların idrar ve salya yoluyla daha çok herpes virüsü döktüğünü ortaya koymuş. Ekibe göre ise suçlu uzay uçuşunun yarattığı stres.

Mehta’ya göre astronotlar, haftalar hatta aylar süren mikro yerçekimi ve kozmik radyasyona maruz kalıyor. Bunlara kalkış ve atmosfere girişte maruz kalınan korkunç G gücü ile sosyal ayrılık, kapatılma ve uyku düzenin bozulması hadiseleri de eklenince, personelin stres seviyeleri inanılmaz derecede yükselebiliyor.

Herpes atağı oranı düşük

Teste katılan 89 astronottan sadece altısında ileri derecede herpes atağı tespit edilmesi ise yürekler biraz da olsa su serpmiş. Ancak bu düşük oran dahi derin uzay uçuşları için kafalarda soru işaretleri oluşmasına yeterli olmuş gibi gözüküyor.

Mehta’nın basına yaptığı açıklamada, “Küçük bir oranda herpes atağı tespit edilmiş olsa da virüsün faaliyete geçme oranı uzay uçuş süresine göre artış gösteriyor. Söz konusu artış, Mars ve ötesine icra edilecek görevler için ciddi sağlık sorunları oluşturabilir.” sözleri dikkat çekiyor.

https://phys.org/news/2019-03-dormant-viruses-spaceflight.html