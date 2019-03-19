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NASA: Uzay uçuşları, astronotların vücutlarındaki herpes virüsünü aktif hale getiriyor

Uzay uçuşları ile oluşan stresin, astronotların bağışıklık sistemini güçsüzleştirdiği ortaya çıktı. Uyku halindeki virüslerin tekrar aktif hale gelmesine neden olan durum, uzun görevleri etkileyebilir
2 ay
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdiği astronotlar üzerinde yaptığı araştırma neticesinde, testlere katılan ekibin yarısından fazlasında uyku halinde bulunan herpes (uçuk) virüsünün tekrar faal hale geldiği tespit edildi. Kuruma göre elde edilen bulgular derin uzay uçuşları için sorun teşkil edebilir.

Çalışmanın lideri Satish Mehta basına verdiği demeçte, “Uzay uçuşları esnasında, bağışıklık sistemini baskıladığı bilinen kortizol ve adrenalin gibi stres hormonlarının salgılanmasında artış olduğu gözlemleniyor.” ifadelerini kullanmış. Mehta’ya göre uzay uçuşları sırasında ve takip eden 60 günde, virüsleri baskı altına alan ve yok eden bağışıklık hücrelerinin etkinliğinin de azaldığı ayrıca tespit edilmiş.

Frontiers in Microbiology adlı dergide yayınlanan rapor, uzay uçuşu öncesi ve sonrasında astronotların idrar ve salya yoluyla daha çok herpes virüsü döktüğünü ortaya koymuş. Ekibe göre ise suçlu uzay uçuşunun yarattığı stres.

Mehta’ya göre astronotlar, haftalar hatta aylar süren mikro yerçekimi ve kozmik radyasyona maruz kalıyor. Bunlara kalkış ve atmosfere girişte maruz kalınan korkunç G gücü ile sosyal ayrılık, kapatılma ve uyku düzenin bozulması hadiseleri de eklenince, personelin stres seviyeleri inanılmaz derecede yükselebiliyor.

Herpes atağı oranı düşük

Teste katılan 89 astronottan sadece altısında ileri derecede herpes atağı tespit edilmesi ise yürekler biraz da olsa su serpmiş. Ancak bu düşük oran dahi derin uzay uçuşları için kafalarda soru işaretleri oluşmasına yeterli olmuş gibi gözüküyor.

Mehta’nın basına yaptığı açıklamada, “Küçük bir oranda herpes atağı tespit edilmiş olsa da virüsün faaliyete geçme oranı uzay uçuş süresine göre artış gösteriyor. Söz konusu artış, Mars ve ötesine icra edilecek görevler için ciddi sağlık sorunları oluşturabilir.” sözleri dikkat çekiyor.


https://phys.org/news/2019-03-dormant-viruses-spaceflight.html Yorum Yaz
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görkembi 1 ay yeni yorumcu
virüsü olanları yollamayın o zaman :D
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bluedevil866 2 ay
dalga gecilecek bir olay degil. ilerlemesi durumunda vebali duruma donusuyor insanlar. sadece agiz cevresinde degil eklem yerlerinde, cinsel bolgelerde de cikabiliyor. temizlik sart.
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Askaparta 2 ay
Zona olacaklar, mekiğe sürtünürler.
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BekirHan 2 ay
Bundan önceki son 2 yoruma gülsem mi ağlasam mı...
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Kaiserslautern34 2 ay
Daha burnumuzun dibine ay'a gidebilmiş değilsiniz attığınız yalanlar boyunuzu aştı. Ama hala yok mars yok jüpiterden bahsediyorsunuz. Nasa uluslararası falan değil. ABD için bilgi topluyor ve sadece onun lehindeki bilgileri dünyaya açıklıyor. Onlarca saçma sapan açıklamadan sonra halâ Nasa yı dikkate alan insan sayısı çok az.
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yasin350 2 ay Kaiserslautern34
Burası teknoloji sitesi,saçmalıklarını git başka mecralarda paylaş.
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ozzzy222 2 ay
dünya batıyor , adamlar uzayı dert ediyor, bunların hepsi yalan.
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faniseyler 2 ay
Uzay çok tehlikeli bir ortam astronotların son endişeleneceği şey uçuk olmamalı.
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the_dedektif 2 ay
Bir daha uzaya çıkmayacağım çok şitreş yapıyorum :D
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mcebi001 2 ay
Yapay yerçekimi olsaydı işler kolaylaşırdı da yok işte..
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isosonsuz 2 ay
Uçuk, okuma üflemeyle geçen tek tıbbi hastalık.
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The souls migration 2 ay isosonsuz
korkunca ve aşırı stres yapınca da ertesi güne kalmadan sabahın akşamına anında çıkan bir hastalık aynı zamanda. limon tavsiye ediliyor. bu arada şu son resim virüse mi ait oluyor acaba? bana profiterol tatlısı gibi görünüyor an itibariyle.
uzayda olmak yeryüzünde yaşamaya nasıl benzeyebilir ki. kısıtlı bir ortamda, ihtiyacın olan herşey de kısıtlı bir hal alır. nefes hesabı ile yapıyor olmalılar.
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