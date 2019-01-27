NASA, çalışanlarından tuvalet temizlemelerini istemek zorunda kaldı

NASA'nın Teksas eyaleti Houston şehrindeki Johnson Uzay Merkezi'nde ücret almadan görev yapan 200 çalışandan, gönüllülük kapsamında bir iş yapmaları daha talep edildi. Hükümetin 34 gündür kapalı olması sebebiyle temizlik görevlilerinin de ücret alamadığı süreçte, tuvalet temizliği ve çöp toplanması faaliyetlerinin Uzay Merkezi personeli tarafından yapılması istendi Faaliyetler arasında; klozet ve kapak temizliği, kapı kollarının silinmesi, muslukların ve lavaboların temizlenmesi ve çöplerin çıkarılması faaliyetleri var.

Farklı birçok kurumu da etkileyen hükümet kapanması sürecini “Bu durum, bizim gerçeğimiz” olarak yorumlayan Elizabeth Blome, yaşadıkları sıkıntıları “Uluslararası Uzay İstasyonunu (ISS) işler halde ücret almadan tutarken, temizlik hizmetlerimiz de sona erdi” sözleriyle ifade etmiş.

ISS görevi operasyon merkezi olan Houston’daki Uzay Merkezi’nin çalışanları, merkezdeki federal işçilerin %6’sını oluşturuyor ve uzay istasyonundaki astronotların emniyetlerinden sorumlu.

Kapanma sürecinin daha ne kadar süreceği bilinmemekle birlikte, çalışanların da yaşadıkları sıkıntılara daha ne kadar katlanabilecekleri ise merak konusu.

https://www.springfieldnewssun.com/news/nasa-space-center-asks-employees-clean-bathrooms-during-shutdown/rRaq7DS8WfMSoWtO09HJXK/