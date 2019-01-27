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Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NASA, çalışanlarından tuvalet temizlemelerini istemek zorunda kaldı

NASA'da görev yapmak, eminiz ki birçok insanın hayali durumundadır. Ancak hükümet kapatması sonucunda gelişen süreç can sıkan cinsten. Çalışanlara tuvetlet temizleme görevi geldi.
3 ay
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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NASA'nın Teksas eyaleti Houston şehrindeki Johnson Uzay Merkezi'nde ücret almadan görev yapan 200 çalışandan, gönüllülük kapsamında bir iş yapmaları daha talep edildi. Hükümetin 34 gündür kapalı olması sebebiyle temizlik görevlilerinin de ücret alamadığı süreçte, tuvalet temizliği ve çöp toplanması faaliyetlerinin Uzay Merkezi personeli tarafından yapılması istendi Faaliyetler arasında; klozet ve kapak temizliği, kapı kollarının silinmesi, muslukların ve lavaboların temizlenmesi ve çöplerin çıkarılması faaliyetleri var.

Farklı birçok kurumu da etkileyen hükümet kapanması sürecini “Bu durum, bizim gerçeğimiz” olarak yorumlayan Elizabeth Blome, yaşadıkları sıkıntıları “Uluslararası Uzay İstasyonunu (ISS) işler halde ücret almadan tutarken, temizlik hizmetlerimiz de sona erdi” sözleriyle ifade etmiş.

ISS görevi operasyon merkezi olan Houston’daki Uzay Merkezi’nin çalışanları, merkezdeki federal işçilerin %6’sını oluşturuyor ve uzay istasyonundaki astronotların emniyetlerinden sorumlu.

Kapanma sürecinin daha ne kadar süreceği bilinmemekle birlikte, çalışanların da yaşadıkları sıkıntılara daha ne kadar katlanabilecekleri ise merak konusu.


https://www.springfieldnewssun.com/news/nasa-space-center-asks-employees-clean-bathrooms-during-shutdown/rRaq7DS8WfMSoWtO09HJXK/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 ay en beğenilen
Gökhan G. Hastaneye git arkadaşım. Ekrem71 den GGV, Gözden Geçirmeme Virüsü kapmışsın.
bkz. "Uzay Merkezi'nde ücret almadan görev 200 çalışandan,"
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Pizza Steve 3 ay
Amerika batıyormuş arkadaşlar. Bir kaç gün daha bekleyin, reis son tokadı indirecekmiş.(!)
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Seyrim 3 ay
Uzaya temizlikçi götürecek değiller ya.. temizlesinler bi zahmet..
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OverClocK1ng 3 ay en beğenilen
Gökhan G. Hastaneye git arkadaşım. Ekrem71 den GGV, Gözden Geçirmeme Virüsü kapmışsın.
bkz. "Uzay Merkezi'nde ücret almadan görev 200 çalışandan,"
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Whippoorwill 3 ay
Beni NASA'ya alsınlar 24 saat tuvalet temizlerim. Maksat insanlığa hizmet.
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SPeaky 3 ay
2 buçuktan fazla neredeyse 3 gün önce başka sitelerin yayımladığı haberi şimdi yayımlayan koca yürekli DH <3
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