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SpaceX, Crew Dragon’un roketlerini deneme maksatlı ateşledi! Test uçuşu Şubat ayında gerçekleşebilir

Ticari ekip programı kapsamında ISS'ye astronot taşıyacak şirketlerden biri olan SpaceX, Crew Dragon isimli uzay aracını taşıyacak Falcon 9 roketi motorlarını test etti. detaylar haberimizde.
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1
Uzay
Gökhan G.
Editör
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Perşembe günü SpaceX, astronotları uzaya götürecek olan Crew Dragon uzay mekiğini taşıyacak Falcon 9 roketinin motorlarını deneme maksatlı ateşledi.

Roketin ilk seviye motorlarının kısa süreli ateşlendiği denemede, kalkış anının simüle edildiği ifade edildi. Beklenenden daha kısa süren ateşlemenin, bir sorunun habercisi mi olup olmadığı bilgisi ise paylaşılmadı.

Anonim kaynaklar, kesin olmamakla birlikte test uçuşunun 23 Şubat’ta gerçekleşeceğini söylüyor. SpaceX ve Boeing firmaları araçlarını test uçuşu için hazırlamaya çalışırken, ticari ekip programında görevli NASA personeli ise hükümet kapalı olduğu için ücret almadan çalışmalarını sürdürüyor.

Aşağıda, SpaceX tarafından paylaşılan statik ateşleme testi videosunu izleyebilirsiniz.


https://www.engadget.com/2019/01/24/spacex-crew-dragon-test/ Yorum Yaz
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