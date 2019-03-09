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NASA, güneş enerjisiyle çalışan ve 5G bağlantı sunabilen dev bir drone testi yapacak

Japon SoftBank, NASA ve ABD'li AeroVironment ortak girişimi dünyanın hemen hemen her yerine 5G bağlantısı sağlayabilecek bir drone üzerinde çalışıyor. Proje detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
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havacılık
Gökhan G.
Editör
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NASA, güneş enerjisiyle çalışan ve 5G bağlantı sunabilen dev bir drone testi yapacak

Japon teknoloji devi SoftBank, NASA’nın yanında ABD’li uzay ve havacılık şirketi AeroVironment ile bir ortaklık yoluna gitti. Söz konusu kurum ve şirketler, dünyanın hemen hemen her yerine 5G bağlantısı sağlayabilecek ve güneş enerjisiyle çalışan dev bir drone üretecekler.

SoftBank ve AeroVironment ortaklığına ait Hawk 30 prototipinin; “Space Act Agreement” (Uzay Faaliyetleri Anlaşması) kapsamında ve Kasım ayında NASA ile imzalanan anlaşma sayesinde, önümüzdeki hafta ilk uçuşuna çıkabileceği ifade ediliyor. Takip eden üç ay içinde ise daha fazla test uçuşu gerçekleştirileceği de paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

On adet elektrik motoruyla donatılan Hawk 30 İHA’sı, 65,000 feet (20 km) irtifada seyredebiliyor. Drone ile ilgili paylaşılan bilgiler maalesef bu verilerle sınırlı kalmış.

Farklı projeler bekleneni verememişti

Hawk 30’nin bu çabası ise alanında bir ilk değil. AeroVironment’ın bir önceki prototipi Helios, 2003 yılında bir türbülans sonucunda parçalanıp Büyük Okyanus’a düşmüştü. Söz konusu İHA 2001 yılında 93,000 feet (28,3 km) irtifada uçuş gerçekleştirmişti.  

Facebook ve Google gibi devlerin, uzak noktalara internet hizmeti sağlayabilecek İHA’lar üzerinde denemeler yaptığı da biliniyor. Facebook’un Aquila projesi, bu kapsamda testlere başlamış ve prototip İHA Haziran 2017’de Arizona çölü üzerinde yaklaşık iki saat havada kalmayı başarabilmişti. Ancak proje Haziran 2018’de rafa kaldırıldı. Google ise 2016 yılında Skybender sistemini test etmiş fakat şirket geleceği yüksek irtifa balonlarında görünce, İHA sisteminin yerini Alphabet’s Loon projesi almıştı.

Bahse konu projeler sonucunda ortaya çıkan performans beklenenleri veremese de bu durum şirketleri durduracakmış gibi gözükmüyor. Birbirlerinin hatalarından ders alan şirketler yeni gelişmelerle çıtayı sürekli yükseltmeye çalışıyorlar. Hawk 30 ile ilgili farklı gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.


https://www.aivanet.com/2019/03/softbanks-solar-powered-drone-could-dispense-5g-internet-from-the-skies/ Yorum Yaz
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Mellkor 2 ay
Şimdi Trcell düşünsün, daha iyisini nasıl yaparız diye.
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