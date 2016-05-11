NASA kendisine ait 56 patenti ücretsiz olarak kullanıma açtı

NASA önceden patentlediği 56 teknolojisini sınırsız ticari kullanım için kamuya açtı. Yayınlanan patentleri kullanmak tamamen ücretsiz ve Amerikan Uzay Ajansı ile herhangi bir lisans anlaşması gerektirmiyor.

NASA yetkilisi Gina Anderson yaptığı açıklamada bu teknolojilerin NASA misyonlarını ilerletmek için geliştirildiğini ancak havacılık dışı uygulamalarının da olabileceğini ve diğer şirkeler tarafından ücretsiz olarak kullanılmasının fikri mülkiyet lisanslama ile ilgili zaman, masraf ve evrak gereksinimini ortadan kaldıracağını ifade etti.

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roket tasarımları da dahil olmak üzere geniş bir dizi NASA teknolojilerini kapsıyor. Hiç şüphesiz ki bu teknolojilerin ücretsiz olarak kamuya açılması, kısa bir süre önce başarıyla Falcon 9 roketini indiren Elon Musk'ın SpaceX'i gibi özel uzay araştırma şirketleri için büyük bir nimet oldu. Buraya veritabanına erişebilirsiniz. Ücretsiz olarak yayınlanan patentler üretim süreçleri, uçak kanadı veda dahil olmak üzere geniş bir dizikapsıyor. Hiç şüphesiz ki bu teknolojilerin ücretsiz olarak kamuya açılması, kısa bir süre önce başarıylaroketini indiren Elon Musk'ın'i gibi özel uzay araştırma şirketleri için büyük bir nimet oldu. Buraya tıklayarak kamuya açık NASA teknolojilerinin yer aldığı arama yapılabilirerişebilirsiniz.

http://www.nasa.gov/press-release/nasa-makes-dozens-of-patents-available-in-public-domain-to-benefit-us-industry/