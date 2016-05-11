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NASA kendisine ait 56 patenti ücretsiz olarak kullanıma açtı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, kendisinin geliştirdiği 56 teknolojiyi kapsayan patentleri ücretsiz olarak halkın kullanımına açtı. Üstelik kullanmak için lisans anlaşması da gerekmiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Onur Seven
Haber Editörü
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NASA önceden patentlediği 56 teknolojisini sınırsız ticari kullanım için kamuya açtı. Yayınlanan patentleri kullanmak tamamen ücretsiz ve Amerikan Uzay Ajansı ile herhangi bir lisans anlaşması gerektirmiyor.
NASA yetkilisi Gina Anderson yaptığı açıklamada bu teknolojilerin NASA misyonlarını ilerletmek için geliştirildiğini ancak havacılık dışı uygulamalarının da olabileceğini ve diğer şirkeler tarafından ücretsiz olarak kullanılmasının fikri mülkiyet lisanslama ile ilgili zaman, masraf ve evrak gereksinimini ortadan kaldıracağını ifade etti.
Ayrıca Bkz. "Falcon 9'un inişini 3 farklı açıdan izleyin (VİDEO)"
Ücretsiz olarak yayınlanan patentler üretim süreçleri, uçak kanadı ve roket tasarımları da dahil olmak üzere geniş bir dizi NASA teknolojilerini kapsıyor. Hiç şüphesiz ki bu teknolojilerin ücretsiz olarak kamuya açılması, kısa bir süre önce başarıyla Falcon 9 roketini indiren Elon Musk'ın SpaceX'i gibi özel uzay araştırma şirketleri için büyük bir nimet oldu. Buraya tıklayarak kamuya açık NASA teknolojilerinin yer aldığı arama yapılabilir veritabanına erişebilirsiniz.

http://www.nasa.gov/press-release/nasa-makes-dozens-of-patents-available-in-public-domain-to-benefit-us-industry/ Yorum Yaz
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bydvd 3 yıl en beğenilen
nasada kimmiş bizim teklonoji onlara bin basar.....????
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CooL_ROMEO 3 yıl
playstyle
artık kullanılmayan hiç bir işe yaramayan eski roket teknolojileri zaten çöptü

Nerede ben göremiyorum o çöplerden bu ülkede ?
playstyleartık kullanılmayan hiç bir işe yaramayan eski roket teknolojileri zaten çöptüNerede ben göremiyorum o çöplerden bu ülkede ?...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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camokan 3 yıl
Editörlerin elon musk'a özel bir ilgisi mi var reklam falan mı verdi her uzay yada elektrikli yürüyen araç haberinde adı geçiyor
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CooL_ROMEO 3 yıl
playstyle
artık kullanılmayan hiç bir işe yaramayan eski roket teknolojileri zaten çöptü

Nerede ben göremiyorum o çöplerden bu ülkede ?
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shadowtr 3 yıl
bizim meteoroloji bunları zaten biliyordu. peh...
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bydvd 3 yıl en beğenilen
nasada kimmiş bizim teklonoji onlara bin basar.....????
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SEO-Uzmanı 3 yıl
artık kullanılmayan hiç bir işe yaramayan eski roket teknolojileri zaten çöptü
1 Yanıt Yanıtla +1
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homebird 3 yıl
Değerlendirebilsek işimize yarar. Serbest bıraktığı teknolojiler muhtemelen eskidir. Ama yinede uzay fırsatını arayan ülkeler için güzel bir gelişme.
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