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Falcon 9'un inişini 3 farklı açıdan izleyin (VİDEO)

SpaceX'in hiç beklenmedik bir şekilde başarıyla sonuçlanan son roket indirme denemesinden yepyeni bir video geldi. Yayımlanan bu videoda roketin iniş anlarına üç farklı açıdan göz atabiliyoruz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Geçtiğimiz Cuma günü JSCAT-14 görevi çerçevesinde gerçekleştirdiği roket indirme denemesinde üçüncü kez başarıya ulaşan SpaceX, resmi YouTube adresi üzerinden roketin iniş anlarını daha detaylı bir şekilde görebileceğimiz yepyeni bir video yayımladı.

SpaceX'in bir Japon uydusunu yer eşzamanlı yörüngeye taşıdığı JSCAT-14 görevinin sonunda gerçekleşen denemenin başarıyla sonuçlanacağını aslında SpaceX'in kendisi dahi beklemiyordu. Yer eşzamanlı yörünge görevlerinde Falcon 9'un alçak dünya yörüngesi görevlerine oranla çok daha fazla yüksekliğe çıkıyor olması iniş denemelerini de epey bir zorlaştırıyor; ancak SpaceX bu olumsuz koşullara rağmen roketi yine de indirmeyi başardı ve böylece çok büyük bir basamağı geride bırakmış oldu.

Ayrıca Bkz. "SpaceX Falcon 9'u bir kez daha indirdi: İşte detaylar"
SpaceX 2002 yılında Elon Musk tarafından kurulurken yolculuğuna "uzay yolculuklarının maliyetini 10 kat azaltıp güvenliğini de 10 kat artırmak" mottosuyla başlamıştı. Şirket bugün, o zamanlar birçoklarına sadece birer bilim kurgu ögesi olarak görülen hayalleri gerçeğe dönüştürüyor. Roket teknolojileri alanındaki çalışmalarıyla hali hazırda inanılmaz işler başaran SpaceX önümüzdeki 2 yıl içerisinde başka bir imkansızı daha başarıp Dünya dışı bir gezegene uzay aracı gönderen ilk özel şirket olacak.

Her inişi uzay araştırmalarının geleceğini yakından ilgilendiren Falcon 9'un geçtiğimiz Cuma günkü başarısına üç farklı açıdan aşağıdaki YouTube penceresini kullanarak göz atabilirsiniz. 

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murdocklawless 3 yıl
onlar bu, bizde sadaka taşı..

haber.sol.org.tr/...

karanlık günlere doğru koşar adım ilerliyoruz.
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