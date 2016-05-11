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Falcon 9'un inişini 3 farklı açıdan izleyin (VİDEO)

SpaceX'in hiç beklenmedik bir şekilde başarıyla sonuçlanan son roket indirme denemesinden yepyeni bir video geldi. Yayımlanan bu videoda roketin iniş anlarına üç farklı açıdan göz atabiliyoruz.