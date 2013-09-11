NASA, resmi Instagram hesabını hayata geçirdi

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Twitter, Facebook, Flickr, Google+, Foursquare ve YouTube gibi diğer sosyal medya servislerini de aktif olarak kullanan NASA, yeni giriş yaptığı Instagram üzerine yüklediği 17 adet birbirinden güzel fotoğraf ile 146 binden fazla takipçi sayısına hızlı bir şekilde ulaştı. Düzenli olarak fotoğraf paylaşmaya devam edeceği belirtilen kurum, bu gidişle Instagram’ın en popüler sayfalarından biri durumuna gelebilir.
NASA'nın resmi Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.
http://instagram.com/nasa Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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