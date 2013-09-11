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NASA, resmi Instagram hesabını hayata geçirdi

5 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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NASA, resmi Instagram hesabını hayata geçirdi
ABD'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olarak 1958 yılında kurulan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, son zamanların en popüler fotoğraf ve video paylaşım servisi Instagram üzerinde resmi olarak yerini aldı.
Twitter, Facebook, Flickr, Google+, Foursquare ve YouTube gibi diğer sosyal medya servislerini de aktif olarak kullanan NASA, yeni giriş yaptığı Instagram üzerine yüklediği 17 adet birbirinden güzel fotoğraf ile 146 binden fazla takipçi sayısına hızlı bir şekilde ulaştı. Düzenli olarak fotoğraf paylaşmaya devam edeceği belirtilen kurum, bu gidişle Instagram’ın en popüler sayfalarından biri durumuna gelebilir.
NASA'nın resmi Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://instagram.com/nasa Yorum Yaz
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Guest-8DA7E2B07 5 yıl en beğenilen
Yıldızlar çarpışırkene xD
#stars #sexy #space #portal #yolo #bf
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__BadblooD__ 5 yıl
Çok güzel proje sosyal medyalardan ayrılmayan, ellerinden telefon düşürmeyen gençlik biraz da olsa astronomi hakkında bilgi sahibi olur

Dünya çapındaki bilim topluluklarından da benzer fikirler gelmeli bence
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Guest-8DA7E2B07 5 yıl
Yıldızlar çarpışırkene xD
#stars #sexy #space #portal #yolo #bf
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insipe12 5 yıl
Çöp
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evereve 5 yıl
Şimdiye kadar neden yokmuş ki? Instagram'ı gayet yerinde kullanabilecek bir kurum. Tatile gidip ayağını çekmekten daha iyidir en azından ki Instagram popülasyonunun en azından yarısı sadece bu ve benzer işler için kullanıyor bu uygulamayı.
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eternity 5 yıl
Yakın da vine videosu da çekerler.
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GokhanMaths 5 yıl
Nasa uzay harici herşey yapıyor
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Ewig 5 yıl GokhanMaths
Gökhan Mmc

Nasa uzay harici herşey yapıyor

Çok doğru söyledi arkadaş.
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seven44 5 yıl
uzaylılar varmı yokmu ondan haber ver
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