NASA, resmi Instagram hesabını hayata geçirdi

ABD'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olarak 1958 yılında kurulan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, son zamanların en popüler fotoğraf ve video paylaşım servisi Instagram üzerinde resmi olarak yerini aldı.

Twitter, Facebook, Flickr, Google+, Foursquare ve YouTube gibi diğer sosyal medya servislerini de aktif olarak kullanan NASA, yeni giriş yaptığı Instagram üzerine yüklediği 17 adet birbirinden güzel fotoğraf ile 146 binden fazla takipçi sayısına hızlı bir şekilde ulaştı. Düzenli olarak fotoğraf paylaşmaya devam edeceği belirtilen kurum, bu gidişle Instagram’ın en popüler sayfalarından biri durumuna gelebilir.

NASA'nın resmi Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

http://instagram.com/nasa