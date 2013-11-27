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NASA, uçak kanatlarını böceklerden korumak için çalışmalarda bulunuyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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NASA, uçak kanatlarını böceklerden korumak için çalışmalarda bulunuyor
Yüksek teknoloji ile birçok aerodinamik testten geliştirilen ve kanatları üzerinde yer alan hava akışı birçok konuyu etkileyen uçaklar, ufak böceklerden ciddi oranlarda etkilenebiliyorlar. Özellikle kanatları üzerine parçalanarak yapışan canlılar sürtünmeyi ve yakıt sarfiyatını yüksek seviyelere çıkartabiliyorlar.
Bu böcek probleminin çözümü için Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, konusunun uzmanı araştırmacılardan oluşan özel bir "Böcek Takımı" kurmuş durumda. Böceklerin kanatlarda kalmaması için HU-25C Falcon hava aracı üzerinde birçok farklı kaplama deneyen araştırmacılar, sekiz farklı materyal sonucunda muadillerine göre daha az parçacık tutan bir kaplama bulmayı başarmış. Aynı zamanda bu kaplamanın hava akışı açısından da diğerlerine göre daha iyi sonuçlar ortaya koyduğu deneyimlenmiş.
Ticari uçaklar üzerinde kullanılması için farklı hava şartlarında birçok denemenin yapılması gereken böceklere karşı kaplama sistemi, olumlu bir gelişme olarak gelecek vaat ediyor.


http://www.space.com/23661-nasa-bug-proof-airplane-wings.html Yorum Yaz
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YordleKing 6 yıl en beğenilen Cidelee
Cidelee

"Özellikle kanatları üzerine parçalanarak yapışan canlılar sürtünmeyi ve yakıt sarfiyatını yüksek seviyelere çıkartabiliyorlar." Amaç böceklerin hayatını kurtarmak değil anlaşılan

Siz, evinizi haşereler bastığında ''yazık ya evi zehirlemeyeyim beraber yaşarız'' mı diyorsunuz?
Cidelee"Özellikle kanatları üzerine parçalanarak yapışan canlılar sürtünmeyi ve yakıt sarfiyatını yüksek seviyelere çıkartabiliyorlar." ...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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Bradley Cooper 6 yıl
vay be böcek ile etkiliyormuş uçuşu.
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DownClock01 6 yıl
Kanatlardaki kaplamayı kesinlikle BOR mineralinden ürtemişlerdir :)
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fatsa52 6 yıl
Deneylerde ne kadar böcek telef ettiler acep :))
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SystemApps 6 yıl
uçabilen bir sinek yapmayı bile beceremeyen nasa bu böcekleri kıskanıyor sanırsam...
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xxxone 6 yıl
Adam uçağın atmosfere verdiği zararı düşünmüyor da kanatlara çarpıp ölen böceklerin hayatını düşünüyor.Bakış açısı tabi ne diyelim.
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Miyamoto Musashi 6 yıl
Cidelee
Özellikle kanatları üzerine parçalanarak yapışan canlılar sürtünmeyi ve yakıt sarfiyatını yüksek seviyelere çıkartabiliyorlar. Amaç böceklerin hayatını kurtarmak değil anlaşılan

1 seferde milyon tane yumurta bırakan tek bir sivrisinek hayatını kurtarsan kat kat iyilik bonusu alabilirsin.
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halitozbasli 6 yıl
Böcekler den once kanat üzerindeki perçin ve puntoların oluşturduğu drag ve vortex'e cözüm bulsunlar. Uçak bulut içine girdimi hücum kenarlarında böcek leşi kalmaz.
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Kulak Misafiri 6 yıl
Böcekseverleri göreve davet ediyorum.
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Umutcan 6 yıl Kulak Misafiri
Kulak Misafiri

Böcekseverleri göreve davet ediyorum.

Raid fabrikası önünde eylem yapalım. Böcüklerin, karafatmaların da yaşama hakkı var.
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Cidelee 6 yıl
"Özellikle kanatları üzerine parçalanarak yapışan canlılar sürtünmeyi ve yakıt sarfiyatını yüksek seviyelere çıkartabiliyorlar." Amaç böceklerin hayatını kurtarmak değil anlaşılan
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YordleKing 6 yıl Cidelee
Cidelee

"Özellikle kanatları üzerine parçalanarak yapışan canlılar sürtünmeyi ve yakıt sarfiyatını yüksek seviyelere çıkartabiliyorlar." Amaç böceklerin hayatını kurtarmak değil anlaşılan

Siz, evinizi haşereler bastığında ''yazık ya evi zehirlemeyeyim beraber yaşarız'' mı diyorsunuz?
1 Yanıt Yanıtla +29
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K.can.tas 6 yıl Cidelee
Cidelee

"Özellikle kanatları üzerine parçalanarak yapışan canlılar sürtünmeyi ve yakıt sarfiyatını yüksek seviyelere çıkartabiliyorlar." Amaç böceklerin hayatını kurtarmak değil anlaşılan


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Dekuki 6 yıl Cidelee
Cidelee
"Özellikle kanatları üzerine parçalanarak yapışan canlılar sürtünmeyi ve yakıt sarfiyatını yüksek seviyelere çıkartabiliyorlar." Amaç böceklerin hayatını kurtarmak değil anlaşılan

Hocam güldürdün beni
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