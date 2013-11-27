NASA, uçak kanatlarını böceklerden korumak için çalışmalarda bulunuyor

Yüksek teknoloji ile birçok aerodinamik testten geliştirilen ve kanatları üzerinde yer alan hava akışı birçok konuyu etkileyen uçaklar, ufak böceklerden ciddi oranlarda etkilenebiliyorlar. Özellikle kanatları üzerine parçalanarak yapışan canlılar sürtünmeyi ve yakıt sarfiyatını yüksek seviyelere çıkartabiliyorlar.

Bu böcek probleminin çözümü için Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, konusunun uzmanı araştırmacılardan oluşan özel bir "Böcek Takımı" kurmuş durumda. Böceklerin kanatlarda kalmaması için HU-25C Falcon hava aracı üzerinde birçok farklı kaplama deneyen araştırmacılar, sekiz farklı materyal sonucunda muadillerine göre daha az parçacık tutan bir kaplama bulmayı başarmış. Aynı zamanda bu kaplamanın hava akışı açısından da diğerlerine göre daha iyi sonuçlar ortaya koyduğu deneyimlenmiş.

Ticari uçaklar üzerinde kullanılması için farklı hava şartlarında birçok denemenin yapılması gereken böceklere karşı kaplama sistemi, olumlu bir gelişme olarak gelecek vaat ediyor.





http://www.space.com/23661-nasa-bug-proof-airplane-wings.html