NASA ve Google açıkladı: İşte tam 8 gezegenli Güneş Sistemi

NASA ve Google'ın bir süredir beklenen basın toplantısı nihayet dün TSİ 21.00'da gerçekleşti. Dünyanın en büyük uzay ajansı NASA ve arama devi Google'ın ortak düzenledikleri toplantıda, Kepler Uzay Teleskobu'nun keşfettiği Kepler-90i isimli bir gezegen ilk kez duyuruldu.



Kepler-90i, bundan üç yıl önce 2014 yılında keşfedilen Kepler-90 isimli bir yıldızın yörüngesinde yer alıyor. Yıldızının etrafındaki bir tam yörüngeyi sadece 14.4 günde tamamlayan Kepler-90i, inanılmaz yüksek bir sıcaklığa sahip olan kayalık bir gezegen. Kepler Uzay Teleskobu'nun keşfettiği bu yeni gezegen Dünya'dan yaklaşık 2500 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.



Kepler-90i'nin keşfini özel kılan şey ise gezegenin Kepler-90 sisteminde keşfedilen sekizinci gezegen olması. Zira bugüne kadar kendi Güneş Sistemimiz haricinde hiçbir yıldızın etrafında yediden fazla gezegen keşfedilememişti. Yani Kepler-90 sistemi, gezegen sayısını 8'e çıkararak içerisinde en çok gezegenin yer aldığı iki Güneş Sisteminden birisi oldu.



Kepler-90 ve Güneş Sistemimizin karşılaştırılması:



Kepler-90i'nin keşfini farklı kılan bir diğer özellik ise keşfin tamamen yapay zeka yardımıyla yapılmış olması. NASA, bir süre önce Google ile bazı anlaşmalar yapmış ve arama devinin makine öğrenme algoritmalarını Kepler Uzay Teleskobu'ndan elde edilen veriler üzerinde test etmeye başlamıştı. Kepler-90i gezegeni de işte bu çalışmaların adeta bir meyvesi oldu.



NASA'nın Kepler-90 sistemiyle ilgili hazırladığı video:





"Kepler-90i görmek isteyeceğiniz türde bir yer değil."

Basın toplantısında Kepler-90i ile ilgili konuşan astronom Andrew Vanderburg, gezegenin yaşanılabilir bir yer olmadığını ifade ederken, "Kepler-90i kesinlikle ziyaret etmek isteyeceğiniz türde bir yer değil." sözlerini kullanıyor.



Gezegenin nasıl keşfedildiğiyle ilgili de konuşan Vanderburg,"Kepler Uzay Teleskobu'ndan elde ettiğimiz yaklaşık 35 bin güçlü sinyali astronomlarımız teker teker kontrol etmişti. Ancak bazı zayıf ve çok ümit vaat etmeyen sinyalleri atladılar. Google'ın yapay zekası işte bu zayıf sinyalleri kontrol ederek Kepler-90i'yi keşfetti." şeklinde konuşuyor. Vanderburg son olarak yapay zekanın uzay araştırmalarında gelecekte çok daha büyük etkilere sahip olacağını söylüyor.



Ayrıca Bkz. "Juno uzay aracı, Jüpiter'in dev girdaplarını işte böyle görüntüledi"

NASA'nın 2009 yılında uzaya fırlattığı Kepler Uzay Teleskobu, geride bıraktığımız 8 yıl içerisinde toplamda 4000'den fazla aday ve yaklaşık 2500 onaylanmış gezegen keşfine imza attı. Bu gezegen kataloğuna her geçen yıl yenilerini eklemeye devam eden Kepler'in, yaşanılabilir bölge sınırlarında keşfettiği gezegen sayısı ise yaklaşık 30. Bakalım yapay zekanın da yardımıyla Kepler'in gezegen katoluğu hızla genişlemeye devam edecek mi. Kepler-90i'nin keşfini farklı kılan bir diğer özellik ise keşfin tamamen yapay zeka yardımıyla yapılmış olması. NASA, bir süre önce Google ile bazı anlaşmalar yapmış ve arama devinin makine öğrenme algoritmalarını Kepler Uzay Teleskobu'ndan elde edilen veriler üzerinde test etmeye başlamıştı. Kepler-90i gezegeni de işte bu çalışmaların adeta bir meyvesi oldu.NASA'nın Kepler-90 sistemiyle ilgili hazırladığı video:Basın toplantısında Kepler-90i ile ilgili konuşan astronom Andrew Vanderburg, gezegenin yaşanılabilir bir yer olmadığını ifade ederken, "Kepler-90i kesinlikle ziyaret etmek isteyeceğiniz türde bir yer değil." sözlerini kullanıyor.Gezegenin nasıl keşfedildiğiyle ilgili de konuşan Vanderburg,"Kepler Uzay Teleskobu'ndan elde ettiğimiz yaklaşık 35 bin güçlü sinyali astronomlarımız teker teker kontrol etmişti. Ancak bazı zayıf ve çok ümit vaat etmeyen sinyalleri atladılar. Google'ın yapay zekası işte bu zayıf sinyalleri kontrol ederek Kepler-90i'yi keşfetti." şeklinde konuşuyor. Vanderburg son olarak yapay zekanın uzay araştırmalarında gelecekte çok daha büyük etkilere sahip olacağını söylüyor.NASA'nın 2009 yılında uzaya fırlattığı Kepler Uzay Teleskobu, geride bıraktığımız 8 yıl içerisinde toplamda 4000'den fazla aday ve yaklaşık 2500 onaylanmış gezegen keşfine imza attı. Bu gezegen kataloğuna her geçen yıl yenilerini eklemeye devam eden Kepler'in, yaşanılabilir bölge sınırlarında keşfettiği gezegen sayısı ise yaklaşık 30. Bakalım yapay zekanın da yardımıyla Kepler'in gezegen katoluğu hızla genişlemeye devam edecek mi.

https://www.nasa.gov/press-release/artificial-intelligence-nasa-data-used-to-discover-eighth-planet-circling-distant-star