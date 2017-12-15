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NASA ve Google açıkladı: İşte tam 8 gezegenli Güneş Sistemi

NASA ve Google'ın merakla beklenen ortak basın toplantısı nihayet gerçekleşti. Uzay ajansı, tamamen yapay zeka kullanılarak keşfedilmiş yeni bir gezegeni ilk kez duyurdu.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
8,8b
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43
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA ve Google'ın bir süredir beklenen basın toplantısı nihayet dün TSİ 21.00'da gerçekleşti. Dünyanın en büyük uzay ajansı NASA ve arama devi Google'ın ortak düzenledikleri toplantıda, Kepler Uzay Teleskobu'nun keşfettiği Kepler-90i isimli bir gezegen ilk kez duyuruldu.

Kepler-90i, bundan üç yıl önce 2014 yılında keşfedilen Kepler-90 isimli bir yıldızın yörüngesinde yer alıyor. Yıldızının etrafındaki bir tam yörüngeyi sadece 14.4 günde tamamlayan Kepler-90i, inanılmaz yüksek bir sıcaklığa sahip olan kayalık bir gezegen. Kepler Uzay Teleskobu'nun keşfettiği bu yeni gezegen Dünya'dan yaklaşık 2500 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

Kepler-90i'nin keşfini özel kılan şey ise gezegenin Kepler-90 sisteminde keşfedilen sekizinci gezegen olması. Zira bugüne kadar kendi Güneş Sistemimiz haricinde hiçbir yıldızın etrafında yediden fazla gezegen keşfedilememişti. Yani Kepler-90 sistemi, gezegen sayısını 8'e çıkararak içerisinde en çok gezegenin yer aldığı iki Güneş Sisteminden birisi oldu.

Kepler-90 ve Güneş Sistemimizin karşılaştırılması:

Kepler-90i'nin keşfini farklı kılan bir diğer özellik ise keşfin tamamen yapay zeka yardımıyla yapılmış olması. NASA, bir süre önce Google ile bazı anlaşmalar yapmış ve arama devinin makine öğrenme algoritmalarını Kepler Uzay Teleskobu'ndan elde edilen veriler üzerinde test etmeye başlamıştı. Kepler-90i gezegeni de işte bu çalışmaların adeta bir meyvesi oldu.

NASA'nın Kepler-90 sistemiyle ilgili hazırladığı video:


"Kepler-90i görmek isteyeceğiniz türde bir yer değil."


Basın toplantısında Kepler-90i ile ilgili konuşan astronom Andrew Vanderburg, gezegenin yaşanılabilir bir yer olmadığını ifade ederken, "Kepler-90i kesinlikle ziyaret etmek isteyeceğiniz türde bir yer değil." sözlerini kullanıyor.

Gezegenin nasıl keşfedildiğiyle ilgili de konuşan Vanderburg,"Kepler Uzay Teleskobu'ndan elde ettiğimiz yaklaşık 35 bin güçlü sinyali astronomlarımız teker teker kontrol etmişti. Ancak bazı zayıf ve çok ümit vaat etmeyen sinyalleri atladılar. Google'ın yapay zekası işte bu zayıf sinyalleri kontrol ederek Kepler-90i'yi keşfetti." şeklinde konuşuyor. Vanderburg son olarak yapay zekanın uzay araştırmalarında gelecekte çok daha büyük etkilere sahip olacağını söylüyor.

Ayrıca Bkz. "Juno uzay aracı, Jüpiter'in dev girdaplarını işte böyle görüntüledi"
NASA'nın 2009 yılında uzaya fırlattığı Kepler Uzay Teleskobu, geride bıraktığımız 8 yıl içerisinde toplamda 4000'den fazla aday ve yaklaşık 2500 onaylanmış gezegen keşfine imza attı. Bu gezegen kataloğuna her geçen yıl yenilerini eklemeye devam eden Kepler'in, yaşanılabilir bölge sınırlarında keşfettiği gezegen sayısı ise yaklaşık 30. Bakalım yapay zekanın da yardımıyla Kepler'in gezegen katoluğu hızla genişlemeye devam edecek mi.

https://www.nasa.gov/press-release/artificial-intelligence-nasa-data-used-to-discover-eighth-planet-circling-distant-star Yorum Yaz
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BahtsızSüvari 1 yıl en beğenilen
Yorumlara bak ya.Biri ergenlere benzetmiş diğeri boş işler demiş.Onlar şu evrende gezegen keşfederek harcıyor parasını.Bilime katkısı olsun olmasın keşif keşiftir.Bizim yöneticilerimiz de makam arabası için yatırıyor onca parayı,diyanete bile yatırdığımız paranın bir kısmını bilime harcasak inanın durumumuz bambaşka olacak.O yüzden mümkünse vasıfsız insanlar şu konuda yorum yapmasın, A haber felan izleyip kendinizle gurur duyun
Yorumlara bak ya.Biri ergenlere benzetmiş diğeri boş işler demiş.Onlar şu evrende gezegen keşfederek harcıyor parasını.Bilime katkısı olsun olmasın keşif keşif...
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darkaura 1 yıl Bukalemun
Bukalemun
Gidilemeyen ancak bilinen en yüksek hız ile bunu anlatan bilim :)) Nasa&Yapay Zeka " İnsan aklı " ile dalga geçmiş resmen ! Bulunan gezegenlerin ve aralarındaki " ışık yılı " mesafesini anlatabilseler! Bunu da dünyanın büyüklüğüne orantılasalar (teoride biliyoruz) bu paraları boşa harcadığımızı bir kez daha gerçek zeka, akıl ve bilim ile anlayacağız. Nasa_yapacağımı bilmiyorum bu durumda....

Senin zihniyetinde 300 yil once newtonun gezegen hareketlerini aciklamak icin harcadigi bir omur emekde israfti, bos isti. Gercek yasamda asla kullanilmayacak seylerdi. Ama onun gezegenleri aciklayan matematigi calculus bugunki muhendisligin teknolojinin en temelidir, calculus olmadan modern muhendislik mumkun olamaz. Bati newton a sovelyalik payesi verip calismalarini el ustunde tutarken, senin dedelerin newton gibi yildizlari matematikle bilimle inceleyen takuyiddin in rasathanesini topa tutarak yikmisti. Bugun aradaki buyuk gelismislik farkinin en onemli nedeni bu zihniyet farki iste. Sen nasa ve google in o gezegen arastirmasini bos is sanirsim lakin o arastirmalarla bir suru yeni teknik, bilimsel bilgi ve kesifler ortaya cikiyor. Sen burda klavye basinda cemkirirken, her arastirmada ortaya cikan o yeni bilgilerin, tekniklerin toplami batinin ustunlugunu bir 300 yil daha ileri tasiyor.
BukalemunGidilemeyen ancak bilinen en yüksek hız ile bunu anlatan bilim :)) Nasa&Yapay Zeka " İnsan aklı " ile dalga geçmiş resmen ! Bulunan g...
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3 Yanıt Yanıtla +36
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Spider_hip 1 yıl ahmet1905_47
ahmet1905_47

Isik hizina Ulassak bile 2500 yil sağ gitmek icin nesiller boyu yasamak olmek sinirsiz giyecek stogu su ve hava gerekli

Bos işlere zaman harcayan ergen buluslarindan bir farki yok

Son teknolojiyi farazi islerde kullaniyorlar



Yok, ışık hızına ulaşılsa o dedikleriniz gerekmiyor. Herkes önce bu yanılgıya düşüyor lakin Einstein neredeyse 100 yıl önce anlattı, yazdı çizdi, zamanın göreceliliği falan. Işık hızında gidebilen uzay gemisi olsa, mürettabat için her yere ama her yere ulaşım sadece göz açıp kapama süresi kadar sürerdi. Yani ışık hızı olduktan sonra 2500 yıl mesafeymiş, 10.000 yıl mesafeymiş farketmezdi. Ama şuan ki matematik fizik bilgimizle hiç bir cismin ışık hızına ulaşamayacağı sadece yaklaşabileceği ön görülüyor. Eğer ışık hızının %99'u kadar hızla gidilse yaklaşık 7'de 1'i olan 357 yılda ulaşılırdı. Ha ama bu mürettebat için geçerli olan zaman. Biz izleyiciler için ise yaklaşık 2525 yıl civarı sürerdi onların oraya ulaşmaları.

Ha yine aslında işin detaylarına girersek, ışık hızıyla aslında her yere de öyle göz açıp kapamayla ulaşamazdık. Onu da açıklayayım. Tamam hiç bir madde ışıktan hızlı hareket edemez kuralını kabul ediyoruz. Ama uzayın bir bölümü ışıktan hızlı genişliyor. Zaten bu sebeple ne yazık ki uzayın hiç bir zaman belli bir uzaklığından fazlasını göremiyoruz. Hani ne kadar uzağa bakarsak o kadar geçmişi görürüz ya. Ama belli bir mesafeden sonra oradaki cisimlerin ışığının bile bize yaklaşamayacağı kadar hızlı bir genişleme meydana geldiğinden bir noktasından sonra kör oluyoruz. Kara delikler gibi. Kara delikler içinde belli bir noktası vardır, orayı geçtiğinizde ışık hızıyla bile kaçmaya kalksanız kaçamazsınız. Bu sebeple ışık bile kaçamadığından zaten karanlıktır, ne olduğunu öğrenemiyoruz.

Kara deliklerle ilgili bilgiyi belki hawking radyasyonu, sicim teorisi, bilginin asla kaybolmaması gibi araştırmalarla anlayabiliriz, bakarak asla göremeyeceğimiz, ışık hızıyla asla ulaşamayacağımız mesafelere ise ancak uzayı bükerek(solucan delikleri, 4.boyut ile ulaşabiliriz) Düz kağıt üzerindeki 2 boyutlu flatlanders'ın, 3. boyut sayesinde kağıdı kıvırarak, bir ucundan diğer ucuna ulaşabilmesi gibi, biz de 4. boyut ile 3 boyut üzerinde anlık mekan değişimleri sağlayabiliriz.
ahmet1905_47Isik hizina Ulassak bile 2500 yil sağ gitmek icin nesiller boyu yasamak olmek sinirsiz giyecek stogu su ve hava gerekli...
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DH Misafiri 1 yıl
2500 ışık yılı mı? ?? Ne teleskoplar var be
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o8 1 yıl
oh be yeni dünyalar varmış
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The Ace of Spades 1 yıl
Yalnız sistemdeki gaz devi Jupiter'den büyük sanırım ..
Net bir radius ölçümü var mı ?
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Guest-73A8A7D1E 1 yıl
Basın toplantısında Kepler-90i ile ilgili konuşan astronom Andrew Vanderburg, gezegenin yaşanılabilir bir yer olmadığını ifade ederken, "Kepler-90i kesinlikle ziyaret etmek isteyeceğiniz türde bir yer değil." sözlerini kullanıyor.

Acaba neden?
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BekirHan 1 yıl
gandalff

Basın toplantısında Kepler-90i ile ilgili konuşan astronom Andrew Vanderburg, gezegenin yaşanılabilir bir yer olmadığını ifade ederken, "Kepler-90i kesinlikle ziyaret etmek isteyeceğiniz türde bir yer değil." sözlerini kullanıyor.


Acaba neden?


114 C lik yüzey sıcaklığından olmasın?
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blindside 1 yıl
Gidilemeyecek diyen arkadaşın warp projesinden haberi yok sanırım. iki manyetik disk arasında uzay zaman eğrisini büküp ışıkyılı mesafelerin kısa surede alınması üzerine bir proje.
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Deniztns 1 yıl
Baska yerde uygarliklarin olmasi olasiligi oldukca yuksek. Evren 15 milyar yasinda ise ve dunyamiz 4.5 milyar yasinda ise su an bulundugumuz konumun bing bangla arasinda sistemsel olarak yas farki 10.5 milyar yildir diyebiliriz. 4.5milyar yillik bir yerde su an ki uygarlik seviyesinde bir akilli canli kumesi bulunuyorsa , 10.5 milyarlik bolumde kimbilir ne alemler ne canlilar suregelmistir. Hadi 10 milyar yillik bolum bos gecsin geriye kalan yarim milyarlik oturumda bile olusan fark bir suru uygarligin su an oldugumuz gelismelerden gecip ileriye gitmis olabileceklerini rasyonel olarak dusunmemizi sagliyor bu hesap.
Insanligin yazili tarihi 6bin yil civari ve o zamandan bu zamana dahi geldigimiz noktaya bakarsak ve bu ivmelenmeyi (teknolojik hizlanma) hesapta edersek onumuzdeki yuz sene bile pekcok seyi kokten degistirecege benziyor. Ilgilenenler icin Singularity (1950 lerde ileriye surulen bir kavram) guzel bir arastirma konusu olabilir.
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obsesoz 1 yıl
Bi düzgün bişey bulun da gidelim
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wolfestein 1 yıl
Nasa neyse ne de Google ne alaka? Sponsor mu olmuş, nasa tek başına açıklama yapamıyor muymuş?
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darkaura 1 yıl wolfestein
Rüzgar.
Nasa neyse ne de Google ne alaka? Sponsor mu olmuş, nasa tek başına açıklama yapamıyor muymuş?

google in alakasi yapay zeka. modern astronomi eskisi gibi yildizlari gozle inceleyerek yapilmiyor. kepler uzay teleskobu tek karede binlerce yildizin fotosunu farkli zaman araliklariyla cekiyor. sonra binlerce fotoda binlerce yildizin goruntuleri bilgisayarla analiz edilerek zaman araliklarinda degisen isik parlakligindan, ufak eksen kaymalarindan gezegenlerin varligi kesfediliyor. kisaca bir sonuca varmak icin islenmesi gereken datanin boyutu cok cok fazla. google da burda devreye geliyor. google yapay zekayi bu data yiginini analiz edecek sekilde egitiyor, binlerce yildizin isik degisimlerinden gezegen varligini kesfetmesini sagliyor. klasik yazilimlarla tespit edilemiyecek yada tespiti cok buyuk zaman alacak degisimleri yapay zeka kolayca gorebiliyor.
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TetraYazilim 1 yıl
NASA google da kendine benzetti.
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huseyincarnege 1 yıl
yaşayan canlıları açıklasalar negüzel olurdu
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