NASA'dan dünya ekonomisini sarsacak dev proje "Tam 10 kentilyon dolarlık maden"

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, tam 10 kentilyon (10 bin katrilyon) dolar değerinde maden içerdiği düşünülen 16 Psyche isimli asteroiti çok yakında ziyaret etmeye hazırlanıyor. Uzay ajansı, dünya ekonomisinden (78 trilyon dolar) bile daha değerli olan bu asteroiti 2022 yılında göndereceği uzay aracıyla ilk kez keşfedecek.
Yunan mitolojisinden, ölümlü bir insan olmasına rağmen sonradan ölümsüzlüğü kazanan Psyche'den esinlenilerek isimlendirilen 16 Psyche, Mars ve Jüpiter arasında bulunan asteroit kuşağının en büyük cisimlerinden birisi. Tam 240 kilometrelik bir çapa sahip olan dev gök taşı, neredeyse tamamıyla değerli metallerden oluşuyor olması nedeniyle şu sıralar dev uzay ajanslarının odak noktası haline gelmiş durumda.
Ayrıca Bkz. "İşte uzaylı istilasından korunmanın yolu"
Bilim insanları 16 Psyche'ın Güneş Sisteminin oluşumu sırasında birçok darbeye uğramış bir proto-gezegenin bugün arda kalan çekirdeği olduğunu düşünüyor. Zira Psyche, içerik anlamında tıpkı Dünya'mızın çekirdeğine benziyor. Güneş Sisteminin belki de en enteresan cisimlerinden birisi olan Psyche'ın %90'dan fazlası demir, nikel, altın, platin, bakır, kobalt, iridyum ve redyum gibi bazıları çok nadir bulunabilen metallerden oluşuyor.
Psyche'ın "çok garip bir cisim" olduğunu ifade eden NASA araştırmacısı Lindy Elkins-Tanton,"Gök taşından büyük bir metal parçasını koparıp Dünya'ya getirecek olsak...Acaba bununla ne yapardınız? Bugün elmasların şirketler tarafından kontrol edilmesi gibi metalleri saklayıp kendi pazarınızı kontrol altına mı alırdınız? Yoksa insaoğlunun metal kaynak problemini çözmek mi isterdiniz? Psyche ve genel anlamda uzay madenciliği gelecekte kuşkusuz birçok ateşli tartışmanın odak noktası haline gelecek." sözlerini kullanıyor.
Bunun yerine NASA, Psyche görevinde öncelikle gök taşını keşfetmeyi hedefliyor. Yapısı itibariyle Güneş Sistemimizdeki gezegenlerin oluşumuna dair birçok soruya da yanıt olabileceği düşünülen Psyche, hem bu ilginç yönleri hem de 10 kentilyon dolarlık metallariyle belki de uzay araştırmaları tarihinin en heyecanlı görevlerinden birisi olacak.
Bakalım bu metal dünyasından ilk madenlerin Dünya'ya geldiğini ne zaman göreceğiz.
Yunan mitolojisinden, ölümlü bir insan olmasına rağmen sonradan ölümsüzlüğü kazanan Psyche'den esinlenilerek isimlendirilen 16 Psyche, Mars ve Jüpiter arasında bulunan asteroit kuşağının en büyük cisimlerinden birisi. Tam 240 kilometrelik bir çapa sahip olan dev gök taşı, neredeyse tamamıyla değerli metallerden oluşuyor olması nedeniyle şu sıralar dev uzay ajanslarının odak noktası haline gelmiş durumda.
Ayrıca Bkz. "İşte uzaylı istilasından korunmanın yolu"
Bilim insanları 16 Psyche'ın Güneş Sisteminin oluşumu sırasında birçok darbeye uğramış bir proto-gezegenin bugün arda kalan çekirdeği olduğunu düşünüyor. Zira Psyche, içerik anlamında tıpkı Dünya'mızın çekirdeğine benziyor. Güneş Sisteminin belki de en enteresan cisimlerinden birisi olan Psyche'ın %90'dan fazlası demir, nikel, altın, platin, bakır, kobalt, iridyum ve redyum gibi bazıları çok nadir bulunabilen metallerden oluşuyor.
Psyche'ın "çok garip bir cisim" olduğunu ifade eden NASA araştırmacısı Lindy Elkins-Tanton,"Gök taşından büyük bir metal parçasını koparıp Dünya'ya getirecek olsak...Acaba bununla ne yapardınız? Bugün elmasların şirketler tarafından kontrol edilmesi gibi metalleri saklayıp kendi pazarınızı kontrol altına mı alırdınız? Yoksa insaoğlunun metal kaynak problemini çözmek mi isterdiniz? Psyche ve genel anlamda uzay madenciliği gelecekte kuşkusuz birçok ateşli tartışmanın odak noktası haline gelecek." sözlerini kullanıyor.
"Dünya'ya maden getirebilecek teknolojiye henüz sahip değiliz"NASA'nın 16 Psyche'a düzenleyeceği görev aslen 2023 yılı için planlanmış olsa da daha sonra yapılan çalışmalarla beraber uzay ajansı görevin daha erken de başlayabileceğini düşünmüş ve tarihi 2023'den 2022'ye almaya karar vermiş. İsmini yine gök taşından alan Psyche isimli bu dev görev, 2026 yılında "metal dünyasına" varmış olacak. Ancak elbette şu aşamada bir uzay madenciliği söz konusu değil. Zira görevin lider araştırmacısı olan Lindy Elkins-Tanton, gök taşına gidip Dünya'ya maden getirebileceğimiz bir teknolojiye henüz sahip olmadığımızı belirtiyor.
Bunun yerine NASA, Psyche görevinde öncelikle gök taşını keşfetmeyi hedefliyor. Yapısı itibariyle Güneş Sistemimizdeki gezegenlerin oluşumuna dair birçok soruya da yanıt olabileceği düşünülen Psyche, hem bu ilginç yönleri hem de 10 kentilyon dolarlık metallariyle belki de uzay araştırmaları tarihinin en heyecanlı görevlerinden birisi olacak.
Bakalım bu metal dünyasından ilk madenlerin Dünya'ya geldiğini ne zaman göreceğiz.
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5148821/The-10-000-quadrillion-asteroid-revealed.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mustafa Kemal Atatürk
zitate-online.de/...
Söz ATATÜRK'e aittir. Yukarıdaki site özlü sözler ve sahipleri hakkında bilgi veren bir Alman sitesi. Esasen çok ta önemli değil kime ait olduğu ama birilerine ATATÜRK'ün battığı kesin.
XX. yy başlarında uçak bir savaş aracı olarak henüz yeni kullanılmaya başlanmıştır. I. Dünya Savaşı yıllarında vurucu ana güç deniz kuvvetlerina ait gemilerdir. Hoş ABD de hala öyledir. Büyük önder ise geleceğin havacılıkta yani uçaklarda olduğunu vurgulamıştır. Özellikle nükleer başlık taşıyan füzelerin günümüzdeki önemi dikkate alındığında büyük önder ATATÜRK'ün na kadar ileri görüşlü bir insan olduğu bir kez daha görülmüş ve hatırlanmış olur. Anlamı dışında bir şey aramak yanlıştır. ATATÜRK'te hurafe yoktur. Olay ve olguları anlamanın en önemli koşulu yaşandıkları zamanın ve değerlerinin bilinmesidir.
Sözün Musolini'ye ait olduğuna dair her hangi bir kanıt yok...