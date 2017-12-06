NASA'dan dünya ekonomisini sarsacak dev proje "Tam 10 kentilyon dolarlık maden"

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"İşte uzaylı istilasından korunmanın yolu"

"Dünya'ya maden getirebilecek teknolojiye henüz sahip değiliz"

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, tamdeğerinde maden içerdiği düşünülen 16 Psyche isimli asteroiti çok yakında ziyaret etmeye hazırlanıyor. Uzay ajansı,olan bu asteroiti 2022 yılında göndereceği uzay aracıyla ilk kez keşfedecek.Yunan mitolojisinden, ölümlü bir insan olmasına rağmen sonradan ölümsüzlüğü kazanan Psyche'den esinlenilerek isimlendirilen 16 Psyche, Mars ve Jüpiter arasında bulunanen büyük cisimlerinden birisi. Tam 240 kilometrelik bir çapa sahip olan dev gök taşı, neredeyseoluşuyor olması nedeniyle şu sıralar dev uzay ajanslarının odak noktası haline gelmiş durumda.Bilim insanları 16 Psyche'ın Güneş Sisteminin oluşumu sırasında birçok darbeye uğramış bir proto-gezegenin bugün arda kalan çekirdeği olduğunu düşünüyor. Zira Psyche, içerik anlamında tıpkı Dünya'mızın çekirdeğine benziyor. Güneş Sisteminin belki de en enteresan cisimlerinden birisi olandemir, nikel, altın, platin, bakır, kobalt, iridyum ve redyum gibi bazıları çok nadir bulunabilen metallerden oluşuyor.Psyche'ınolduğunu ifade eden NASA araştırmacısı Lindy Elkins-Tanton,"Gök taşından büyük bir metal parçasını koparıp Dünya'ya getirecek olsak...Bugün elmasların şirketler tarafından kontrol edilmesi gibi metalleri saklayıp kendi pazarınızı kontrol altına mı alırdınız? Yoksa insaoğlunun metal kaynak problemini çözmek mi isterdiniz? Psyche ve genel anlamda uzay madenciliği gelecekte kuşkusuz birçok ateşli tartışmanın odak noktası haline gelecek." sözlerini kullanıyor.NASA'nın 16 Psyche'a düzenleyeceği görev aslen 2023 yılı için planlanmış olsa da daha sonra yapılan çalışmalarla beraber uzay ajansı görevin daha erken de başlayabileceğini düşünmüş ve tarihi 2023'den 2022'ye almaya karar vermiş. İsmini yine gök taşından alan Psyche isimli bu dev görev, 2026 yılında "metal dünyasına" varmış olacak. Ancak elbette şu aşamada bir uzay madenciliği söz konusu değil. Zira görevin lider araştırmacısı olan Lindy Elkins-Tanton, gök taşına gidip Dünya'ya maden getirebileceğimiz bir teknolojiye henüz sahip olmadığımızı belirtiyor.Bunun yerine NASA, Psyche görevinde öncelikle gök taşını keşfetmeyi hedefliyor. Yapısı itibariyle Güneş Sistemimizdeki gezegenlerin oluşumuna dair birçok soruya da yanıt olabileceği düşünülen Psyche, hem bu ilginç yönleri hem de 10 kentilyon dolarlık metallariyle belki de uzay araştırmaları tarihininolacak.Bakalım bu metal dünyasından ilk madenlerin Dünya'ya geldiğini ne zaman göreceğiz.