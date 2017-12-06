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NASA'dan dünya ekonomisini sarsacak dev proje "Tam 10 kentilyon dolarlık maden"

Tam 10 bin katrilyon dolar değerinde maden içeren dev bir asteroit yakında NASA tarafından ziyaret edilecek. Psyche isimli bu gök taşı Güneş Sistemimizin en enteresan cisimlerinden birisi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
12,1b
1
38
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, tam 10 kentilyon (10 bin katrilyon) dolar değerinde maden içerdiği düşünülen 16 Psyche isimli asteroiti çok yakında ziyaret etmeye hazırlanıyor. Uzay ajansı, dünya ekonomisinden (78 trilyon dolar) bile daha değerli olan bu asteroiti 2022 yılında göndereceği uzay aracıyla ilk kez keşfedecek.

Yunan mitolojisinden, ölümlü bir insan olmasına rağmen sonradan ölümsüzlüğü kazanan Psyche'den esinlenilerek isimlendirilen 16 Psyche, Mars ve Jüpiter arasında bulunan asteroit kuşağının en büyük cisimlerinden birisi. Tam 240 kilometrelik bir çapa sahip olan dev gök taşı, neredeyse tamamıyla değerli metallerden oluşuyor olması nedeniyle şu sıralar dev uzay ajanslarının odak noktası haline gelmiş durumda.

Ayrıca Bkz. "İşte uzaylı istilasından korunmanın yolu"
Bilim insanları 16 Psyche'ın Güneş Sisteminin oluşumu sırasında birçok darbeye uğramış bir proto-gezegenin bugün arda kalan çekirdeği olduğunu düşünüyor. Zira Psyche, içerik anlamında tıpkı Dünya'mızın çekirdeğine benziyor. Güneş Sisteminin belki de en enteresan cisimlerinden birisi olan Psyche'ın %90'dan fazlası demir, nikel, altın, platin, bakır, kobalt, iridyum ve redyum gibi bazıları çok nadir bulunabilen metallerden oluşuyor.

Psyche'ın "çok garip bir cisim" olduğunu ifade eden NASA araştırmacısı Lindy Elkins-Tanton,"Gök taşından büyük bir metal parçasını koparıp Dünya'ya getirecek olsak...Acaba bununla ne yapardınız? Bugün elmasların şirketler tarafından kontrol edilmesi gibi metalleri saklayıp kendi pazarınızı kontrol altına mı alırdınız? Yoksa insaoğlunun metal kaynak problemini çözmek mi isterdiniz? Psyche ve genel anlamda uzay madenciliği gelecekte kuşkusuz birçok ateşli tartışmanın odak noktası haline gelecek." sözlerini kullanıyor.

"Dünya'ya maden getirebilecek teknolojiye henüz sahip değiliz"

NASA'nın 16 Psyche'a düzenleyeceği görev aslen 2023 yılı için planlanmış olsa da daha sonra yapılan çalışmalarla beraber uzay ajansı görevin daha erken de başlayabileceğini düşünmüş ve tarihi 2023'den 2022'ye almaya karar vermiş. İsmini yine gök taşından alan Psyche isimli bu dev görev, 2026 yılında "metal dünyasına" varmış olacak. Ancak elbette şu aşamada bir uzay madenciliği söz konusu değil. Zira görevin lider araştırmacısı olan Lindy Elkins-Tanton, gök taşına gidip Dünya'ya maden getirebileceğimiz bir teknolojiye henüz sahip olmadığımızı belirtiyor.

Bunun yerine NASA, Psyche görevinde öncelikle gök taşını keşfetmeyi hedefliyor. Yapısı itibariyle Güneş Sistemimizdeki gezegenlerin oluşumuna dair birçok soruya da yanıt olabileceği düşünülen Psyche, hem bu ilginç yönleri hem de 10 kentilyon dolarlık metallariyle belki de uzay araştırmaları tarihinin en heyecanlı görevlerinden birisi olacak.

Bakalım bu metal dünyasından ilk madenlerin Dünya'ya geldiğini ne zaman göreceğiz.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5148821/The-10-000-quadrillion-asteroid-revealed.html Yorum Yaz
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stalker(1979) 1 yıl
Bir maden ne kadar bolsa o kadar değersizleşir. İlk etapta kar ederler ancak sonra pek bir anlamı kalmayacaktır.
6 Yanıt Yanıtla +21
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sdelta 1 yıl pcrex
„Die Zukunft ist im Himmel.“
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Mustafa Kemal Atatürk
zitate-online.de/...
Söz ATATÜRK'e aittir. Yukarıdaki site özlü sözler ve sahipleri hakkında bilgi veren bir Alman sitesi. Esasen çok ta önemli değil kime ait olduğu ama birilerine ATATÜRK'ün battığı kesin.
XX. yy başlarında uçak bir savaş aracı olarak henüz yeni kullanılmaya başlanmıştır. I. Dünya Savaşı yıllarında vurucu ana güç deniz kuvvetlerina ait gemilerdir. Hoş ABD de hala öyledir. Büyük önder ise geleceğin havacılıkta yani uçaklarda olduğunu vurgulamıştır. Özellikle nükleer başlık taşıyan füzelerin günümüzdeki önemi dikkate alındığında büyük önder ATATÜRK'ün na kadar ileri görüşlü bir insan olduğu bir kez daha görülmüş ve hatırlanmış olur. Anlamı dışında bir şey aramak yanlıştır. ATATÜRK'te hurafe yoktur. Olay ve olguları anlamanın en önemli koşulu yaşandıkları zamanın ve değerlerinin bilinmesidir.
Sözün Musolini'ye ait olduğuna dair her hangi bir kanıt yok...
„Die Zukunft ist im Himmel.“Mustafa Kemal Atatürkzitate-online.de/...Söz ATATÜRK'e aittir....
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1 Yanıt Yanıtla +21
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pcrex 1 yıl sınav_testmis_kanka
istikbal göklerdedir sözü mussoliniye ait, Atatürk orada alıntı yapmıştır.
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Serdar3121 1 yıl
Siz oturduğunuz yerden yok bu madenleri dünyaya getirmek kazancından daha pahalı olacaktır diye kurgulayıp yazın durun. Yok o madenler fazla olursa değeri düşecektir yok zaten kim alabilecek ki...
bundan 100 yıl önce birine sorsaydınız dünyadaki madenler için size aynı cevabı verir di, zaten ne işe yarayacak ki en fazla tren yaparız o kadar trene kimin ihtiyacı var falan filan derlerdi...
Ama gelin görün ki dünyada bulunan madenler bile bu günkü ihtiyacı karışlamamakta yetersiz kalıyor Peki bundan 100yıl sonra ne olacak?
Adamlar bunun hesabını yapıyor, 100 yıl sonra astroid den elde edilen madenler ile belki uzay gemisi yapacaklar, belki okyanusların üzerinde yaşanabilecek şehirler inşaa edecekler, belki robot yapacaklar...
Madene ihtiyaç hiçbir zaman aynı kalmayacaktır her zaman artmaya devam edecektir, o yüzden gelecek o madenlere ulaşabilenlerin elinde olacaktır.
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Astforum 1 yıl
Bu madenleri Dünya'ya getirmenin maliyeti bu günkü teknoloji ile madenlerin değerinden çok daha fazladır. Her tarafı altın olsa ne yazar...
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pej 1 yıl
Bende biraz eğip büktüm işte, ne olmuş yani
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Jül Sezar 1 yıl
12 kentrilyonluk maden dünyaya getirilirse dünyada değersiz olur. Az olan şey değerlidir.
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Simplify 1 yıl
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Osakawa 1 yıl
dünya ekonomisi bile 78 trilyon dolarsa, bu göktaşından çıkacak olan 10 kentilyonluk madeni kime satacaklar? :)
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lterlemez 1 yıl Osakawa
Osakawa

dünya ekonomisi bile 78 trilyon dolarsa, bu göktaşından çıkacak olan 10 kentilyonluk madeni kime satacaklar? :)


Satmasına gerek yok, dünyada ham madde sıkıntısı yaşanır iken elinde neredeyse sonsuz bir kaynak olan bir ülke, sırf arz/talep nedeniyle ortaya çıkacak kar marjı ile kainatı satın alabilir. Bu konunun tekele kalmaması gerekir.
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Omisis046 1 yıl Osakawa
Osakawa
dünya ekonomisi bile 78 trilyon dolarsa, bu göktaşından çıkacak olan 10 kentilyonluk madeni kime satacaklar? :)

Hocam 2.coğrafi keşifler gibi birşey olur. Dünyanın dengesi değişir. Kim sahip olursa o madene zenginlik ona kayar.
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Krone 1 yıl
Bunu başarabilirlerse herifler ekonomik yönden dünyanın tamamını katlayacaklar. Şimdi de öyleler ama bu başka bir boyuta geçirir. 10 kentrilyon dolar nedir ya ?
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darkaura 1 yıl
bu madenleri sadece taki ve maddi degeri uzerinden nitelendirmemek gerek. her biri cok farkli kimyasal ve fiziksel ozellikleriyle teknoloji ve sanayide onemli yerleri olabilcek metaryeller. altinin elektrik ve termal iletkenligi, platinin korozyon direnci bu ozelliklerden sadece bir kaci. en basit ornek yakit pili gibi cok temiz ve guclu bir enerji kaynagi gezegende yeterli platin bulunmadigi icin yaygin kullanilamiyor. yakit pilinde platik katalizor gorevi gorerek oksijenle hidrojeni reaksiyona sokarak direk elektrik uretebilmekte. aya giden apollo araclarinda bile kullanilmis bir teknoloji, platin az ve pahali oldugu icin arabalarda kullanilamiyor. platinin azligini ifade etmek gerekirse, gezegende cikarilmis dolasimda olan tum platini eritip olimpik havuza doksek ayak bilegini bile gecmiyor. o kadar az. sadece altin ve platin degil paladyum, diger platin grubu az bulunan elementler hepsi siradisi ozellikleriyle sanayide teknolojide onemli rol oynayabilecek madenler.
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sniper23 1 yıl
Bu haberin aynısı Şubat 2017'de Donanım Haber'de yayınlanmıştı.
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Ac1DBuRN 1 yıl
ilk olarak buraya tonlarca maden yığıp fiyatının düşeceğini düşünen zihinlere sesleniyorum. Ay'dan bile getirilebilen maden gramla olçülürken, o kadar uzak mesafeden tonlarca madeni salı pazarına damperle yığabileceklerini mi hesap edip piyasayı sallayacağını sanıyorsunuz?
ikinci olarak bir komplo teorisi sunayım. Mars'ta kolonizeleşme yarışının asıl nedeni Jupiter-Mars arasında madenlerini Mars'ta toplayıp, oradan dünyaya sevketmek olmasın? Sonuçta tek seferde o kadar mesafeyi katetmek için çok düşük ağırlıklar taşımaları gerekir. Ama Mars gibi bir durağınız olursa, daha yüksek miktarda madeni Dünya'ya taşıyabilirsiniz. Bu araştırmaların masrafınıda halka Mars'ta yeni bir dünya diye yutturup, maden araştırmalarına paravan yapabilirsiniz.
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