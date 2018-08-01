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NASA'nın "Mars evi" yarışmasında finale kalan 5 tasarım

NASA'nın, Mars'ta yaşanabilir konutlar üretilmesini öngören yarışmasında üçüncü aşama sonuçlandı. Finale kalan beş tasarım, 100 bin dolarlık ödülü paylaştı. Tasarımların detayları haberimizde.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Uzay
Mertcan Erice
Yazar
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Dünya'ya yaklaşık 80 milyon kilometre uzaklıktaki Mars, uzun zamandır ilgi odağı! NASA da Mars'ta yaşamayı mümkün kılabilecek "ev" tasarımları yarışması başlatmıştı. 2014'te başlayan yarışmanın üçüncü aşamasına gelindi. 100.000 dolarlık ödülü, finale kalan beş tasarımcı paylaşmış oldu.
Üçüncü aşamada tasarımcıların, yaşam alanlarını gösteren sanal modeller oluşturması gerekiyordu. Yapılar, dört astronotun bir yıl boyunca barınma, beslenme, tuvalet gibi temel ihtiyaçlarını karşılamalıydı. Ayrıca 1000 metrekare olmalıydı.
NASA'nın ilgili programının yöneticisi Monsi Roman dedi ki, "Bu rekabette, kendine özgü tasarımlarıyla yer alan farklı takımların başarısını görmekten heyecan duyuyoruz. Onlar sadece sıradan bir yapıyı tasarlamıyorlar. Uzay kaşiflerimizin diğer gezegenlerde yaşamasına ve çalışmasına imkan verecek olan alanları tasarlıyorlar."
Şimdi ilk beşe giren tasarımlara bir göz atalım.
5. Northwestern Üniversitesi Takımı: Evanston, Illinois
Kendine özgü küresel bir dış kabuk ve parabolik kubbe, tasarımın ana hatlarını oluşturuyor. Tasarımdaki amaç, içinde yaşayanları, Mars'taki çevresel etmenlerden olabildiğince korumak. Detaylı tasarım videosu için tıklayınız.
4. SEArch+/Apis Cor Takımı: New York
İç içe geçen kabuklar şeklindeki bu "ev", Mars'ın radyasyonundan en iyi şekilde korunmaya odaklanmış. Detay videosu için tıklayınız.
3. Kahn-Yates Takımı: Jackson, Mississippi
Ekip, kum fırtınaları başta olmak üzere sert iklim koşullarına odaklanarak hazırlamış bu tasarımı. Bu yüzden bir deniz kabuğunu andırıyor. Tasarım videosu için tıklayınız.
2. Al. SpaceFactory Takımı: New York
Ekip bu tasarıma Marsha adını vermiş. Yapı modüler ve aşamalı olarak inşa ediliyor. Tasarımcılar başta atmosfer olmak üzere Dünya koşullarını bu yapı içinde tutmaya odaklanmış. Dikey konumlanan silindirik yapı, basınca oldukça dayanıklı. Tasarımı yakından görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
1. Zopherus Takımı: Rogers, Arkansas
Zopherus adındaki proje, yapıları örümcek benzeri bir materyal ile "basmayı" amaçlıyor. Hareketli bir 3D yazıcının binaları inşa ettiğini düşünürseniz olayı kafanızda canlandırmış olursunuz. Projeyi daha iyi tanımak için bu videoyu izleyebilirsiniz.
Yarışmanın bir sonraki aşamasında, bu ustaca tasarımları inşa etmek var. Son aşamayı kazanan takım, 2 milyon Dolarlık ödülün sahibi olacak.

https://newatlas.com/nasa-3d-printed-mars-habitat-competition/55675/ Yorum Yaz
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pastadanadam 10 ay en beğenilen
Benimki seçilmedi. Kesin torpil var.
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nebulabado 10 ay
Benim favorim 2 numaralı Marsha.
Silindir şeklinde en basit tasarım.
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DH Misafiri 21 sa.
bu sorunu çözemedi cihaz çalışmadığı halde fatura gelmeye devam ediyor müşteri hizmetleri ve türkcell bayii arasında iki aydır mekik dokuyorum sorun hala çözülemedi hangi yüzle yıldız istiyorsunuz sattığınız ürünün önce bir akt yapısını hazırlasaydınızda vatandaşı soymasaydınız bu cihaza güvenipte aracım güvende demek ahmaklıktır kesinlikle almayın
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nebulabado 10 ay
Benim favorim 2 numaralı Marsha.
Silindir şeklinde en basit tasarım.
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pastadanadam 10 ay en beğenilen
Benimki seçilmedi. Kesin torpil var.
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UltrAslan_06 10 ay pastadanadam
Helal olsun.Görünmez ev yapmışsın.
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