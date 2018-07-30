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NASA, SpaceX'in uzaya taşıyacağı ilk astronotları açıklamaya hazırlanıyor

NASA, özel bir şirketle uzaya taşınacak ilk astronotların isimlerini önümüzdeki günlerde açıklayacak. Bu isimler 2011'den bu yana ABD topraklarından uzaya fırlatılan ilk astronotlar olacak.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Amerikan uzay ajansı NASA, özel şirketlerle Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşınacak ilk astronotların isimlerini açıklamaya hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak olan astronotlar, SpaceX'in Crew Dragon ve Boeing'in Starliner uzay kapsülleriyle ISS'e taşınacak.

Bildiğiniz gibi NASA, uzay mekiği programının 2011'de iptal edilmesinden bu yana kendi astronotlarını kendisi uzay taşıyamıyordu. Bu alanda tam 7 yıldır Rusya'nın Soyuz roketi ve Soyuz uzay kapsüllerine muhtaç kalan uzay ajansı, bu problemin çözümünü ise ABD'nin özel uzay şirketlerine bırakmıştı. NASA, 2014 yılında SpaceX ve Boeing ile anlaşmalar yapmış ve bu iki şirketten ISS'e astronot taşıma görevlerinde kullanılmak üzere uzay araçları geliştirmelerini istemişti.

Ayrıca Bkz. "ABD, uzayda Rusya'ya muhtaç kaldı: SpaceX yine bekleneni veremedi"
NASA'nın Soyuz uzay araçları için Roskosmos ile yaptığı anlaşma ise 2019 yılında sona eriyor. Uzay ajansının SpaceX ve Boeing'den beklentisi bu tarih itibarıyla uzaya insan taşımak için hazır olmaları yönünde. Ancak ABD Hükümet Sorumluluk Ofisi tarafından geçtiğimiz ay yapılan bir çalışmaya göre Boeing ve SpaceX'in 2020'nin yaz aylarından önce uzaya astronot taşımaları pek de mümkün görünmüyor. Dolayısıyla NASA'nın 3 Ağustos'ta isimlerini açıklayacağı astronotların tam olarak ne zaman yörüngeye fırlatılacakları da şuan için belli değil.

3 Ağustos'ta açıklanacak olan astronotların eğitim süreci tamamıyla SpaceX ve Boeing'in uzay araçlarına göre yapılacak. Soyuz kapsüllerinin şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'na insan taşıyabilen tek uzay aracı konumunda olması nedeniyle tüm astronot ve kozmonotların eğitimleri buna yönelik yapılıyordu.

Astronotların isimleriyle beraber ilk test uçuş tarihlerinin de açıklanacağını söyleyen NASA,"Uluslararası Uzay İstasyonu, uzun süreli uzay çalışmalarının zorluklarını anlamak ve bunlara çözüm üretmek konusunda çok önemli bir yere sahip. Şirketlerimizin astronot taşımaya başlamasıyla beraber ISS'deki çalışmalarımızı hızlandıracak ve yeni keşiflerin yolunu açacağız." ifadelerini kullanıyor.

https://www.space.com/41288-nasa-will-announce-commercial-crew-astronauts.html Yorum Yaz
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