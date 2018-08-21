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NASA'nın Mars'a gönderdiği gözlem aracı, uzayda 'selfie' yakaladı

Geçtiğimiz Mayıs ayında Mars yolculuğuna başlayan NASA'nın InSight gözlem aracı, uzay yolculuğunun yarısını tamamladı. İşte InSıght'ın uzayda yakaladığı selfie:
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın geçtiğimiz Mayıs ayında uzaya fırlattığı 800 milyon dolarlık gözlem aracı InSight, 6 aylık Mars yolculuğunun yarısını tamamladı. Bugün konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan NASA, InSight görevinde her şeyin yolunda gittiğini belirtti. Uzay ajansı ayrıca InSight'ın uzayda yakaladığı ilginç bir selfie'yi de yayınladı.

NASA'nın ifadelerine göre InSight gözlem aracı bugüne kadar toplam 277 milyon kilometrelik mesafe kat etmiş. 107 gündür uzayda yalnız başına olan InSight'ın 26 Kasım 2018'de Kızıl Gezegen'in 'Elysium Planitia' isimli bölgesine iniş yapması bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "NASA, Dünya'yı 1 milyon kilometre uzaklıktan işte böyle görüntüledi"
Yayınlanan selfie'de ise uzay aracının bazı bileşenlerini görüyoruz. Fotoğrafla ilgili bazı açıklamalar yapan InSight görevi proje yöneticisi Tom Hoffman,"NASA'lı bilim insanları olarak bu fotoğrafın bizim için çok rahatlatıcı bir anlamı var. Uzay aracında her şeyin yolunda olduğunu ve 'Instrument Context Camera'mızın sorunsuzca çalıştığını görüyoruz. InSight'ın göndereceği bir sonraki fotoğraf Mars'ın yüzeyinden olacak." sözlerini kullanıyor.

NASA'nın 2010 yılından bu yana geliştirdiği InSight uzay aracı, başarılı bir iniş yapabildiği takdirde Mars'ın iç kısımlarıyla ilgili çalışmalar yapacak. Insight, bu doğrultuda daha önce hiç yapılmamış bir şey deneyerek Kızıl Gezegen'in yüzeyinden merkezine doğru bir kazı işlemi gerçekleştirecek. Uzay aracı bu sayede üzerindeki sismometre ve ısı transfer sondası gibi ekipmanlarıyla gezegenin jeolojik evrimine dair araştırmalar yapacak. NASA, InSight görevinden elde edilecek verilerle beraber hem Mars hem de Güneş Sisteminin diğer kayalık gezegenleriyle ilgili birçok soru işaretinin yanıt bulacağını düşünüyor.

800 milyon dolarlık dev görev


Aslen 2016'nın Mart ayında fırlatılması planlanan InSight, sismometresindeki bazı problemler nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı. NASA, o dönem yapılan bir vakum testi sırasında uzay aracının iki önemli ölçüm cihazından birisi olan SEIS'te (sismometre) bazı sızıntılar belirlemiş ve sonrasında görevin 26 ay boyunca ertelendiğini açıklamıştı.

InSight görevinin özellikle tam olarak 26 ay ertelenmesinin nedeni ise Dünya ile Mars'ın 26 aylık arayla birbirlerine en yakın pozisyona ulaşmalarıydı. 2016'nın Mart ayına kadar InSight görevi için tam 650 milyon dolar harcayan NASA'nın bu 2 yıllık ertelemeyle beraber görev için toplamda yaklaşık 800 milyon dolar harcadığı tahmin ediliyor.

InSight'ın Kasım ayında Mars'a ulaşmasıyla beraber asıl görev de start verecek. NASA'lı bilim insanlarına göre görevin en zorlu kısmı daha önceki Mars görevlerinde de olduğu gibi yine uzay aracının yüzeye iniş süreci olacak. Kızıl Gezegen'e uzay aracı indirebilen tek uzay ajansı konumunda olan NASA, bu alanda çok önemli tecrübelere sahip ancak uzay ajansı yine de başka bir gezegene iniş yapmanın inanılmaz zorlu bir iş olduğunu söylüyor.

Uzay araştırmaları tarihi boyunca Kızıl Gezegen'e Sovyet Uzay Programı, NASA ve Avrupa Uzay ajansı bir uzay aracı indirmeyi denemiş ancak aralarından yalnızca NASA başarıya ulaşabilmişti. Bakalım Kasım ayında NASA'nın dev Mars görevi InSight'tan olumlu haberler alabilecek miyiz.

https://www.space.com/41547-mars-insight-lander-selfie-halfway-mark.html Yorum Yaz
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Guest-FAA9DFD80 9 ay en beğenilen
Bu paraları niçin harcıyorlar ? Getirisi nedir ? demiş bir arkadaş.
Adamlar
- gelecek için
- yenilik için
- teknoloji için
- yaşamda eksik olan ihtiyaç duyulan
- geliştirebilir olan herşey için
- ileride yeni üretip satabilecekleri gelir getirebilecek her türlü işleri
araştırıyorlar. Bunlar üzerine denemeler yapıyor bunlara kafa yorup çalışıyorlar.
Biz ne yapıyoruz ? Sadece seyrediyoruz ve eleştiriyoruz.
- Üretim yok
- Yeni iş sahaları yok
- Emeklilik yaşı yüksek. Gün sayısını tamamlasan da yaşı bekliyorsun. Ayrı bir saçmalık.
- Elektronik ürünlerde taksit kısıtlaması. Almayın diyorlar.
- Yasakçı zihniyet
- İnsanların birbiriyle tartışıp hakarete varan kötü sözler sarf edilen ortamların yaratılması. Bu ortamları bazı siyasetçiler oluşturdu. Söylemleriyle milleti kullanıp kendilerine muhtaç bir toplum yaratma peşindeler.
- Ekonominin bitik olması
Ameriga'nın oyunu o ekonomi çok iyi ya.
Dış güçlerin oyunu bunlar reisimizi düşürmeye çalışıyorlar.
Yersen...
Ülkemizde ilk önce kafaların düşüncelerin değişmesi gerekiyor. Olaylara nasıl baktığımızı nasıl tepki verdiğimizi tekrar tekrar gözden geçirip ona göre karar vermek ne yapacağımızı bir daha düşünüp ondan sonra yapmamız gerekiyor.
Keşke dememek için umarım bakış açımızı değiştirip gelecek için yeniliğe doğru ve iyiye nasıl gideceğimizi en kısa yoldan buluruz ve ülkece yeni bir yola gireriz.
Bu paraları niçin harcıyorlar ? Getirisi nedir ? demiş bir arkadaş.Adamlar- gelecek için- yenilik için- teknoloji için- yaşamda eksi...
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Guest-FAA9DFD80 9 ay en beğenilen
Bu paraları niçin harcıyorlar ? Getirisi nedir ? demiş bir arkadaş.
Adamlar
- gelecek için
- yenilik için
- teknoloji için
- yaşamda eksik olan ihtiyaç duyulan
- geliştirebilir olan herşey için
- ileride yeni üretip satabilecekleri gelir getirebilecek her türlü işleri
araştırıyorlar. Bunlar üzerine denemeler yapıyor bunlara kafa yorup çalışıyorlar.
Biz ne yapıyoruz ? Sadece seyrediyoruz ve eleştiriyoruz.
- Üretim yok
- Yeni iş sahaları yok
- Emeklilik yaşı yüksek. Gün sayısını tamamlasan da yaşı bekliyorsun. Ayrı bir saçmalık.
- Elektronik ürünlerde taksit kısıtlaması. Almayın diyorlar.
- Yasakçı zihniyet
- İnsanların birbiriyle tartışıp hakarete varan kötü sözler sarf edilen ortamların yaratılması. Bu ortamları bazı siyasetçiler oluşturdu. Söylemleriyle milleti kullanıp kendilerine muhtaç bir toplum yaratma peşindeler.
- Ekonominin bitik olması
Ameriga'nın oyunu o ekonomi çok iyi ya.
Dış güçlerin oyunu bunlar reisimizi düşürmeye çalışıyorlar.
Yersen...
Ülkemizde ilk önce kafaların düşüncelerin değişmesi gerekiyor. Olaylara nasıl baktığımızı nasıl tepki verdiğimizi tekrar tekrar gözden geçirip ona göre karar vermek ne yapacağımızı bir daha düşünüp ondan sonra yapmamız gerekiyor.
Keşke dememek için umarım bakış açımızı değiştirip gelecek için yeniliğe doğru ve iyiye nasıl gideceğimizi en kısa yoldan buluruz ve ülkece yeni bir yola gireriz.
Yanıtla +4
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fthkn 9 ay
Bu paraları ne için harcadıklarını hiç anlamadım. Acaba getirisi nedir? Nasa bildiğim kadarıyla bir şirket değil ve şirket olarak da çalışmadı hiçbir zaman. Patentleri vardır. Bütçesini ABD veriyor elbette her kuruşunu hak ediyorlar ama karşılığında verdikleri ne işe yarıyor? Satılmıyorsa eğer. Bu fotoğraflar oluşan içerikler yazılan bilim kitapları. Bunların ticari bir karşılığı mutlaka vardır. NASA bir devlet kurumu ve bütün çalışmalarının devlet politikası olarak bir karşılığı olduğunu düşünüyorum. İnsanlığın iyiliği değil. Mars da ABD'nin yeni genişleme alanı oluyor. Ama eğer öyleyse neden ABD Ay'a şimdiye kadar bir üs kuramadı?
2 Yanıt Yanıtla
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feylosoft 9 ay fthkn
Nasa özerk bir devlet kuruluşu... Temel amacı uzayda ve havada bilimsel açılımsal yaparak bunlar için teknoloji üretmek. Nasa yaklaşık 100 yıl sonra günlük işlerde kullanacağımız teknolojileri bugünden araştırarak temellerini oluşturuyor. (Şöyle söliyim bugün kuracağımız bir uzay enstitüsü kabaca Nasa'nın 1950'lerden beri yaptığı herşeyi baştan yapmak zorunda kalacak, ABD 2. dünya savaşında Alman teknolojisini de özümseyip dahiline aldığı içinde bu takvimi 1930'dan başlatabilirsin. Yıl 2018, bugünden başlasan NASA ayarı için tam 88 yıllık teknoloji farkın olacak") Onun gibi bir çok kuruluş, denizlerde, okyanuslarda, ormanlarda bir bir çeşit hayvan ve bitkinin araştırmasını yapıyor.
Bu bilgi bazen iyi şeyler için bazen savaş için kullanılıyor... Bu Nasanın insiyatifinde değil tabi. Siyasetçilerin, askerlerin insiyatifinde... Ben sana ne olacağını söliyim özellikle endüstri 4.0 ve yukarıda saydığım gelişmelerle, gelişmiş ülkelerle bizim gibi sözde gelişmekte olan ülkeler arasındaki makas iyice açılacak. Bizim ucuz iş gücümüze ve coğrafi konum üstünlüğümüze ihtiyacları kalmayacak. Petrol ve doğal gazın öneminin şimdiden azaldığını görüyorsun. Ne domates ne salça satabileceğimiz bir batı uygarlığı ortaya çıkıyor. Sattığımız şeyler karşılığında ne tıbbi araç ne telefon ne bilgisayar alabileceğiz. Bugün bir kamyon sebze karşılığında aldığımız bilgisayarı o gün geldiğinde hiç alamayacağız. Kendimizin üretmesi de akıl ve mantık açısından mümkün olmayacak neden diyecek olursan onlar yapıyor biz konuşuyoruz çünkü...
1 Yanıt Yanıtla +3
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StaatSanWalt 9 ay fthkn
Sadece şu kadarını söyleyeyim Jupiterin 70 küsür uydusundan sadece titanda, tüm dünyadakinin binlerce katı metan, petrol yatağı benzeri enerji kaynakları var. Birçok amaçtan sadece biri.
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sahmat_78 9 ay
Kasko su kaç dolar acaba bu aracın. 2 yılı dolmuş, seneye muayene için dünyaya dönmesi lazım.
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