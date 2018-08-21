NASA'nın Mars'a gönderdiği gözlem aracı, uzayda 'selfie' yakaladı

NASA'nın geçtiğimiz Mayıs ayında uzaya fırlattığı 800 milyon dolarlık gözlem aracı InSight, 6 aylık Mars yolculuğunun yarısını tamamladı. Bugün konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan NASA, InSight görevinde her şeyin yolunda gittiğini belirtti. Uzay ajansı ayrıca InSight'ın uzayda yakaladığı ilginç bir selfie'yi de yayınladı.
NASA'nın ifadelerine göre InSight gözlem aracı bugüne kadar toplam 277 milyon kilometrelik mesafe kat etmiş. 107 gündür uzayda yalnız başına olan InSight'ın 26 Kasım 2018'de Kızıl Gezegen'in 'Elysium Planitia' isimli bölgesine iniş yapması bekleniyor.
Ayrıca Bkz. "NASA, Dünya'yı 1 milyon kilometre uzaklıktan işte böyle görüntüledi"
Yayınlanan selfie'de ise uzay aracının bazı bileşenlerini görüyoruz. Fotoğrafla ilgili bazı açıklamalar yapan InSight görevi proje yöneticisi Tom Hoffman,"NASA'lı bilim insanları olarak bu fotoğrafın bizim için çok rahatlatıcı bir anlamı var. Uzay aracında her şeyin yolunda olduğunu ve 'Instrument Context Camera'mızın sorunsuzca çalıştığını görüyoruz. InSight'ın göndereceği bir sonraki fotoğraf Mars'ın yüzeyinden olacak." sözlerini kullanıyor.
NASA'nın 2010 yılından bu yana geliştirdiği InSight uzay aracı, başarılı bir iniş yapabildiği takdirde Mars'ın iç kısımlarıyla ilgili çalışmalar yapacak. Insight, bu doğrultuda daha önce hiç yapılmamış bir şey deneyerek Kızıl Gezegen'in yüzeyinden merkezine doğru bir kazı işlemi gerçekleştirecek. Uzay aracı bu sayede üzerindeki sismometre ve ısı transfer sondası gibi ekipmanlarıyla gezegenin jeolojik evrimine dair araştırmalar yapacak. NASA, InSight görevinden elde edilecek verilerle beraber hem Mars hem de Güneş Sisteminin diğer kayalık gezegenleriyle ilgili birçok soru işaretinin yanıt bulacağını düşünüyor.
Aslen 2016'nın Mart ayında fırlatılması planlanan InSight, sismometresindeki bazı problemler nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı. NASA, o dönem yapılan bir vakum testi sırasında uzay aracının iki önemli ölçüm cihazından birisi olan SEIS'te (sismometre) bazı sızıntılar belirlemiş ve sonrasında görevin 26 ay boyunca ertelendiğini açıklamıştı.
InSight görevinin özellikle tam olarak 26 ay ertelenmesinin nedeni ise Dünya ile Mars'ın 26 aylık arayla birbirlerine en yakın pozisyona ulaşmalarıydı. 2016'nın Mart ayına kadar InSight görevi için tam 650 milyon dolar harcayan NASA'nın bu 2 yıllık ertelemeyle beraber görev için toplamda yaklaşık 800 milyon dolar harcadığı tahmin ediliyor.
InSight'ın Kasım ayında Mars'a ulaşmasıyla beraber asıl görev de start verecek. NASA'lı bilim insanlarına göre görevin en zorlu kısmı daha önceki Mars görevlerinde de olduğu gibi yine uzay aracının yüzeye iniş süreci olacak. Kızıl Gezegen'e uzay aracı indirebilen tek uzay ajansı konumunda olan NASA, bu alanda çok önemli tecrübelere sahip ancak uzay ajansı yine de başka bir gezegene iniş yapmanın inanılmaz zorlu bir iş olduğunu söylüyor.
https://www.space.com/41547-mars-insight-lander-selfie-halfway-mark.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
NASA'nın ifadelerine göre InSight gözlem aracı bugüne kadar toplam 277 milyon kilometrelik mesafe kat etmiş. 107 gündür uzayda yalnız başına olan InSight'ın 26 Kasım 2018'de Kızıl Gezegen'in 'Elysium Planitia' isimli bölgesine iniş yapması bekleniyor.
Ayrıca Bkz. "NASA, Dünya'yı 1 milyon kilometre uzaklıktan işte böyle görüntüledi"
Yayınlanan selfie'de ise uzay aracının bazı bileşenlerini görüyoruz. Fotoğrafla ilgili bazı açıklamalar yapan InSight görevi proje yöneticisi Tom Hoffman,"NASA'lı bilim insanları olarak bu fotoğrafın bizim için çok rahatlatıcı bir anlamı var. Uzay aracında her şeyin yolunda olduğunu ve 'Instrument Context Camera'mızın sorunsuzca çalıştığını görüyoruz. InSight'ın göndereceği bir sonraki fotoğraf Mars'ın yüzeyinden olacak." sözlerini kullanıyor.
NASA'nın 2010 yılından bu yana geliştirdiği InSight uzay aracı, başarılı bir iniş yapabildiği takdirde Mars'ın iç kısımlarıyla ilgili çalışmalar yapacak. Insight, bu doğrultuda daha önce hiç yapılmamış bir şey deneyerek Kızıl Gezegen'in yüzeyinden merkezine doğru bir kazı işlemi gerçekleştirecek. Uzay aracı bu sayede üzerindeki sismometre ve ısı transfer sondası gibi ekipmanlarıyla gezegenin jeolojik evrimine dair araştırmalar yapacak. NASA, InSight görevinden elde edilecek verilerle beraber hem Mars hem de Güneş Sisteminin diğer kayalık gezegenleriyle ilgili birçok soru işaretinin yanıt bulacağını düşünüyor.
800 milyon dolarlık dev görev
Aslen 2016'nın Mart ayında fırlatılması planlanan InSight, sismometresindeki bazı problemler nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı. NASA, o dönem yapılan bir vakum testi sırasında uzay aracının iki önemli ölçüm cihazından birisi olan SEIS'te (sismometre) bazı sızıntılar belirlemiş ve sonrasında görevin 26 ay boyunca ertelendiğini açıklamıştı.
InSight görevinin özellikle tam olarak 26 ay ertelenmesinin nedeni ise Dünya ile Mars'ın 26 aylık arayla birbirlerine en yakın pozisyona ulaşmalarıydı. 2016'nın Mart ayına kadar InSight görevi için tam 650 milyon dolar harcayan NASA'nın bu 2 yıllık ertelemeyle beraber görev için toplamda yaklaşık 800 milyon dolar harcadığı tahmin ediliyor.
InSight'ın Kasım ayında Mars'a ulaşmasıyla beraber asıl görev de start verecek. NASA'lı bilim insanlarına göre görevin en zorlu kısmı daha önceki Mars görevlerinde de olduğu gibi yine uzay aracının yüzeye iniş süreci olacak. Kızıl Gezegen'e uzay aracı indirebilen tek uzay ajansı konumunda olan NASA, bu alanda çok önemli tecrübelere sahip ancak uzay ajansı yine de başka bir gezegene iniş yapmanın inanılmaz zorlu bir iş olduğunu söylüyor.
Uzay araştırmaları tarihi boyunca Kızıl Gezegen'e Sovyet Uzay Programı, NASA ve Avrupa Uzay ajansı bir uzay aracı indirmeyi denemiş ancak aralarından yalnızca NASA başarıya ulaşabilmişti. Bakalım Kasım ayında NASA'nın dev Mars görevi InSight'tan olumlu haberler alabilecek miyiz.
https://www.space.com/41547-mars-insight-lander-selfie-halfway-mark.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adamlar
- gelecek için
- yenilik için
- teknoloji için
- yaşamda eksik olan ihtiyaç duyulan
- geliştirebilir olan herşey için
- ileride yeni üretip satabilecekleri gelir getirebilecek her türlü işleri
araştırıyorlar. Bunlar üzerine denemeler yapıyor bunlara kafa yorup çalışıyorlar.
Biz ne yapıyoruz ? Sadece seyrediyoruz ve eleştiriyoruz.
- Üretim yok
- Yeni iş sahaları yok
- Emeklilik yaşı yüksek. Gün sayısını tamamlasan da yaşı bekliyorsun. Ayrı bir saçmalık.
- Elektronik ürünlerde taksit kısıtlaması. Almayın diyorlar.
- Yasakçı zihniyet
- İnsanların birbiriyle tartışıp hakarete varan kötü sözler sarf edilen ortamların yaratılması. Bu ortamları bazı siyasetçiler oluşturdu. Söylemleriyle milleti kullanıp kendilerine muhtaç bir toplum yaratma peşindeler.
- Ekonominin bitik olması
Ameriga'nın oyunu o ekonomi çok iyi ya.
Dış güçlerin oyunu bunlar reisimizi düşürmeye çalışıyorlar.
Yersen...
Ülkemizde ilk önce kafaların düşüncelerin değişmesi gerekiyor. Olaylara nasıl baktığımızı nasıl tepki verdiğimizi tekrar tekrar gözden geçirip ona göre karar vermek ne yapacağımızı bir daha düşünüp ondan sonra yapmamız gerekiyor.
Keşke dememek için umarım bakış açımızı değiştirip gelecek için yeniliğe doğru ve iyiye nasıl gideceğimizi en kısa yoldan buluruz ve ülkece yeni bir yola gireriz.