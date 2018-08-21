NASA'nın Mars'a gönderdiği gözlem aracı, uzayda 'selfie' yakaladı

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"NASA, Dünya'yı 1 milyon kilometre uzaklıktan işte böyle görüntüledi"

800 milyon dolarlık dev görev

Uzay araştırmaları tarihi boyunca Kızıl Gezegen'e Sovyet Uzay Programı, NASA ve Avrupa Uzay ajansı bir uzay aracı indirmeyi denemiş ancak aralarından yalnızca NASA başarıya ulaşabilmişti. Bakalım Kasım ayında NASA'nın dev Mars görevi InSight'tan olumlu haberler alabilecek miyiz.

https://www.space.com/41547-mars-insight-lander-selfie-halfway-mark.html

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