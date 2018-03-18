NASA'nın gezegen avcısı Kepler, görev süresinin sonuna geliyor

NASA'nın 2009 yılında fırlattığı gezegen avlayan uydusu Kepler, yakında görev süresinin sonuna geliyor. Yeryüzü'nden tam 150 milyon kilometre uzaklıkta bulunan dev teleskop, geride bıraktığımız 9 yıl içerisinde toplamda 4000'den fazla aday ve yaklaşık 2500 onaylanmış gezegen keşfine imza atmıştı. Uzay araştırmaları tarihinin en başarılı astronomik araçlarından birisi olan Kepler'in yaşanılabilir bölge sınırlarında tespit ettiği gezegen sayısı ise yaklaşık 30.
Yakıt yetersizliği nedeniyle Kepler görevinde artık sona gelindiğini ifade eden NASA'lı sistem mühendisi Charlie Sobeck,"Şu anki tahminlerimiz Kepler'in yakıt tankının birkaç ay içerisinde tamamen boşalacağını gösteriyor. Yine de uzay aracı, bugüne kadarki performansıyla bizleri şaşırtmayı başardı." sözlerini kullanıyor. 3.5 yıllık bir görev için fırlatılan Kepler, NASA'nın da beklentilerini aşarak yaklaşık 9 yıl boyunca gezegen avlamaya devam etti.
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Kepler'in birincil görevi, 2013 yılında yaşanan talihsiz bir mekanik arızayla beraber sona ermişti.Arızanın ardından görevi durdurmak zorunda kalan NASA'lı araştırmacılar, bir süre sonra uzay aracının görüş alanını periyodik olarak değiştirerek teleskobu tekrar kullanmanın bir yolunu buldular. Bunun ardından NASA, "K2" ismini verdiği yeni görevi başlattı ve 2014 itibariyle Kepler'in ikinci görevinin ilk verileri Yeryüzü'ne ulaşmaya başladı. Uzay aracının K2 misyonundan elde edilen veriler Kepler kullanılamaz hale gelse dahi yıllar boyu incelenmeye devam edecek.
Yeryüzü'nden 150 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Kepler'in yakıt deposunu Dünya'dan bir görev düzenleyerek doldurmak da elbette mümkün değil. Zira ışık hızıyla hareket edecek olsanız dahi aradaki bu inanılmaz mesafeyi kat etmeniz yaklaşık 15 dakika sürüyor.
Tabi Kepler'in bu elvedası tüm uzay meraklıları için üzücü bir haber. Ancak NASA, Kepler'in yerini alacak uzay aracını şimdiden hazırlamış durumda. Uzay ajansının yeni gezegen avcısı TESS, önümüzdeki Nisan ayında uzaya fırlatılmış olacak. NASA araştırmacıları TESS'in sadece iki yıl içerisinde 200.000 farklı gezegen gözlemleyeceğini ve binlerce yeni gezegeni de ilk kez keşfedeceğini tahmin ediyor.
https://www.space.com/40008-kepler-planet-hunter-running-out-of-fuel.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
zaten gunes enerjisiyle calisiyor. yorunge duzeltmeleri icin arada itici roketlerini kullanmak zorunda. bu tum uydular icin gecerli bir durum, yorungelerini duzeltmezlerse bir sure sonra konumlarindan sapip kullanilmaz hale geliyorlar. ve disari madde puskurtmeden calisan bilinen bir itis sistemi yok. em drive diye herhangi itici gaz kullanmayan yeni bir sistem iddialari dolasiyor ama henuz ispatlanmis bir sey degil.