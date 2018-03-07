Uzay boşluğuna ne kadar dayanabilirsiniz? İşte uzayda kıyafetsiz kalırsanız başınıza gelecekler

Oksijen yokluğu elbette uzay boşluğunun en büyük tehlikelerinden birisi. Normal bir insan vücudunda sadece 15 saniyelik bir oksijen depolanmış halde bulunuyor. Bu 15 saniyenin ardından vücudunuz kalan tüm oksijeni tüketmiş olacağı için bilincinizi yitireceksiniz.

Bilim kurgu filmlerinde bolca rastlanan durumlardan biridir. Genellikle çok da önemli olmayan bir karakterbir şekildebırakılır ve bu kesin biranlamına gelir. İzleyiciler olarak bizler de karakterin artık kurtarılmasının mümkün olmadığından emin oluruz. Pekide durum tam olarak böyle mi?hayatta kalabilir misiniz?Evet, çok kısa bir süreliğine de olsa herhangi bir koruma kıyafetiniz olmadan uzay boşluğundamümkün. Bu sürenin çoğunubir halde geçirecek olsanız dahi yaklaşıkbir zaman dilimi için kurtarılma ihtimaliniz var. İşte maddeler halinde uzay boşluğunda başınıza gelecekler: