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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NASA'nın gözlem aracı ''Curiosity'' Mars yüzeyine inişini gerçekleştirdi

6 yıl
10,2b
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75
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 NASA tarafından geliştirilen ''Curiosity'' adlı gözlem aracı bu sabah Türkiye saati ile 08:32'de Mars yüzeyine inişini gerçekleştirdi.

26 Kasım 2011 tarihinde dünyadan yola çıkan ''Curiosity'' uzayda 36 hafta boyunca, 566 milyon kilometrenin üzerinde yol kaydetti. Nükleer enerji ile çalışan bir otomobil büyüklüğündeki araç Mars'ın yüzeyine inerken 870 santigrat dereceye varan bir sıcaklığa ve 20 bin km/h'lik bir hızla mücadele eden araç başarılı bir şekilde inişini gerçekleştirerek NASA yetkililerine rahat bir nefes aldırdı. Kızıl gezegende bir zamanlar yaşam olup olmadığına dair bilgiler toplayacak olan araç, jeolojik yapı ve iklimi hakkında da bilgi toplayacak. Gözlem aracı bu bilgileri toplarken üzerinde yer alan lazer ve sensörlerden faydalanacak.
Gözlem aracısının başarılı bir şekilde Mars yüzeyine iniş yapmasından sonra konuyla ilgili açıklamada bulunan NASA yöneticisi Charles Bolden, Curiosity'nin Mars yüzeyine inişini ülkesi için büyük bir gün olarak nitelendirirken, herkesin çok gururlu olduğunu da dile getirdi. Kızıl gezegene inişini gerçekleşmesinin ardından aracın yayınladığı ilk fotoğrafları da NASA'nın Twitter hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

NASA'nın Mars gözlem projesinde her şey yolunda giderse kızıl gezegende daha önceleri hayat olup olmadığına, iklim koşulları ve jeolojik yapıya dair birçok bilgi edinilecek. 

http://www.nasa.gov/mission_pages/msl/multimedia/gallery-indexEvents.html Yorum Yaz
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Umutcan 6 yıl en beğenilen _Athelas_
_Athelas_

Türkiye'De Uzay Mühendisi olunca işsiz kalıyosun,iki ülke arasındaki fark işte...

USA bu projeye 2,5 milyar dolar harcadı...Hey be...

Türkiye'de biz çok eşliliği, kürtajı tartışalım. Uzay, bilim falan lazım değil bu ülkeye.
_Athelas_Türkiye'De Uzay Mühendisi olunca işsiz kalıyosun,iki ülke arasındaki fark işte...USA bu projeye 2,5 milyar dolar ha...
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2 Yanıt Yanıtla +43
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ColDasHeLL 6 yıl
GR33K
Orijinalden alıntı: iamburak
Orijinalden alıntı: GR33K ne gibi gizli deneyler yapıyorlar acaba
Deney değil inceleme
ben uzaylılara vs türlerine falan inanmıyorum tartışmaya giremiyeceğim. ama yaptıkları gizli deneyler mutluaka vardır adam sadece iklimini merak edip te gitmez oraya

darkgovernment.com/...
GR33KOrijinalden alıntı: iamburakOrijinalden alıntı: GR33K ne gibi gizli deneyler yapıyorlar acabaDeney değil inceleme
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truvazotti 6 yıl
ya anlamıyorum konu hakkında en ufak bir fikri bile olmayan kişiler sürekli yorumlar yazmışlar çoğu yoruma güldüm sadece. tüm vaktinizi facebook da ve forumlarda geçireceğinize biraz belgesel izleyin. konu hakkında biraz fikir sahibi olun ondan sonra zikir sahibi olursunuz.
bizim insanımız nasıl bir insansa bir konuda nasıl oluyor da hem hiçbir şey bilmeyip hemde profesörmüş gibi konuşuyor anlamış değilim.
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onur01 6 yıl
Yakında National Geographic'de belgeseli çıkar.
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suluuguru 6 yıl
Bu tip konularda
Bu tip adamlar
Bu tip muhabbeti hep yapmışlardır.
Bilenler de hala bıkmadan bilgi vermeye,
komplocu forum cemaatini aydınlatmaya çalışırlar.
Merak edenler için, apod.nasa.gov/...
adresini takip ederlerse,
buraya her gün bir astronomi fotoğrafı eklenir.
8 Ağustosa inişini eklemişler.
7 sinde tekerlek var.
Sonraki günlerde seçme fotolar da eklenecektir.
sıkmayın canınızı
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öpüşelimmi 6 yıl
resim yayınlayacaklardı nasa noldu o
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milyondabir 6 yıl
insan imreniyor adamlardaki teknolojilere bak 100 yıl gerideyiz resmen
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DH Misafiri 6 yıl
DH Misafiri
şu resimleri htc one x ile çekseler daha iyi olurdu

Iyyk, uzaya bir de o dandik cihazı mı gönderecekler. Gönderecek olsalar iphone 4S gönderirler fakirliğin lüzumu yok. hem de çok daha şekil olur. ios da cabası.
nasa sizin gibi fakir değil arkadaşlar, basar parayı iphone'ları gönderir marsa...
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DH Misafiri 6 yıl
şu resimleri htc one x ile çekseler daha iyi olurdu
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Centauri 6 yıl
40 sene sonra bir kac kisi cikip 'Mars'a gitmemislerdi aslinda' der bizim tipler d einanir :)
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Momo-Oz 6 yıl
Herkes profesör herkes nasada teknisyen...
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Şansal A 6 yıl Momo-Oz
Momo-Oz

Herkes profesör herkes nasada teknisyen...

Doğru diyorsun. Boyuna konuşuyorlar.
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DH Misafiri 6 yıl
İnsanın başına ne gelirse ya meraktan yada neyse.NASA'nın başarılarının devamını diliyorum umarım bizim ülkemizde söylemiş olduğum düşünce sisteminden kurtulur ve bu kadar büyük olmasa da güzel işler başarır.
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-MoDeStUs- 6 yıl
o degılde bu tıp cıddı bılım konularında anca forumlarda zamanını kız konularına harcayan kısılerın yaptıkları yorumları okumak bıle ınsanı gulduruyor



allahım hele o kamera cozunurlugu ve verı aktarımı yorumlarına koptum resmen

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fatality1907 6 yıl
Umutcan
_Athelas_ TürkiyeDe Uzay Mühendisi olunca işsiz kalıyosun,iki ülke arasındaki fark işte... USA bu projeye 2,5 milyar dolar harcadı...Hey be...
Türkiyede biz çok eşliliği, kürtajı tartışalım. Uzay, bilim falan lazım değil bu ülkeye.

yorumdaki mantığa bak ya. marsa gitmedik diye kürtajı serbestmi bırakalım? bide artılamış şu yorumu. acınacak halde şu insanlar sanki nasa dan başka marsa giden ülke varda bizim ülkemizi yadırgıyorlar.
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sniper23 6 yıl
Rusya , Çin ? 4-5 tane ülke gitti araştır.
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