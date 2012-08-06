NASA'nın gözlem aracı ''Curiosity'' Mars yüzeyine inişini gerçekleştirdi





NASA tarafından geliştirilen ''Curiosity'' adlı gözlem aracı bu sabah Türkiye saati ile 08:32'de Mars yüzeyine inişini gerçekleştirdi.

26 Kasım 2011 tarihinde dünyadan yola çıkan ''Curiosity'' uzayda 36 hafta boyunca, 566 milyon kilometrenin üzerinde yol kaydetti. Nükleer enerji ile çalışan bir otomobil büyüklüğündeki araç Mars'ın yüzeyine inerken 870 santigrat dereceye varan bir sıcaklığa ve 20 bin km/h'lik bir hızla mücadele eden araç başarılı bir şekilde inişini gerçekleştirerek NASA yetkililerine rahat bir nefes aldırdı. Kızıl gezegende bir zamanlar yaşam olup olmadığına dair bilgiler toplayacak olan araç, jeolojik yapı ve iklimi hakkında da bilgi toplayacak. Gözlem aracı bu bilgileri toplarken üzerinde yer alan lazer ve sensörlerden faydalanacak.

NASA'nın Mars gözlem projesinde her şey yolunda giderse kızıl gezegende daha önceleri hayat olup olmadığına, iklim koşulları ve jeolojik yapıya dair birçok bilgi edinilecek.

http://www.nasa.gov/mission_pages/msl/multimedia/gallery-indexEvents.html

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Gözlem aracısının başarılı bir şekilde Mars yüzeyine iniş yapmasından sonra konuyla ilgili açıklamada bulunan NASA yöneticisi Charles Bolden, Curiosity'nin Mars yüzeyine inişini ülkesi için büyük bir gün olarak nitelendirirken, herkesin çok gururlu olduğunu da dile getirdi. Kızıl gezegene inişini gerçekleşmesinin ardından aracın yayınladığı ilk fotoğrafları da NASA'nın Twitter hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.